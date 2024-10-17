Два голоса русской моды: о чем она кричит громко и о чем нам шепчет

Считается, что русский стиль – это обязательно ассоциация с чем-то из российской культуры, народными промыслами. Почему это не так –– на примерах из прошлого объяснил исследователь народного костюма, член Международной ассоциации художников Андрей Боровский.

А редакция “Клео.ру” нашла примеры в современности и обнаружила, что у русской моды есть два голоса.



“Традиционный костюм – это не только жизнь русской деревни, но это костюм, который продолжает свою эволюцию, в котором ярко выражаются разные страны страны, разные черты – это костюм купечества, горожан (средний класс) и, конечно, дворянства”, – считает Андрей Боровский.



Знатные дамы на портретах одеты по европейской моде, но мы сразу понимаем, что они воплощают именно русский стиль. С чего вдруг?



Культура престижа

“Основной ключ к пониманию русского стиля – культура престижа. Это понятие очень важное, оно абсолютно научное, этнографическое, антропологическое. Это лицо той моды, которое не гонится за новизной, – пояснил Андрей Боровский, – Культура престижа – это соответствие некоему поощряемому в обществе идеалу. Самые странные и самые роскошные вещи российского костюма – они про это, а не про сакральные смыслы, обереги”.

По мнению эксперта, культура престижа рассказывает не то, что мы достигли, а куда мы идем. “Это такое ожидание счастья, как заклинательная магия. В России принято одеваться хотя бы чуточку дороже чем можешь себе позволить. Таким образом мы как бы предсказываем себе богатство”.



Главный парадокс русского костюма – кокошник

Механизм моды и в 18-м веке работал так же, как сейчас соцсети – нужно показать самое лучшее, продемонстрировать свой достаток. В прошлом этой цели служили драгоценные головные уборы – кокошники.

Их расшивали натуральным жемчугом, в них вставляли самоцветы. С помощью кокошника женщины показывали, что жизнь состоялась, и она может себе позволить такую роскошь.



В семьях бедных крестьянок на них копили несколько поколений и передавали по наследству – не как оберег или что-то сакральное, но как показатель достатка. Кокошник мог быть трех видов: дорогой, очень дорогой и запредельно дорогой.



Old Money по-русски

Теперь много говорят про тренд тихой роскоши (old money). Богатый, чуточку поношенный, винтажный кашемир, старинные украшения. Одно условие – должно быть сразу понятно, как это дорого. В российской моде этот тренд был всегда.



Модная вещь – это не обязательно новая вещь. Невеста на свадьбу надевала вещи, которые 200 лет никто не видел, тем самым показывая, что мы не сейчас стали богатыми, но 200 лет назад. В нашей семье есть история!

Русский стиль в 2020-х

Со стереотипами о русском стиле работает художница, фэшн-фотограф и режиссер Юлдус Бахтиозина. Модели на ее снимках носят расшитые жемчугами и каменьями кокошники, из чрева рыбы сыплются драгоценные камни, царевной становится та, которая наденет лучший костюм. Мечта о русской сказке оборачивается темной стороной –– атрибуты красоты не есть красота.





В Сети можно посмотреть ее арт-сериал “Рискуя собственной шубой”, где иронично обыграны разные женские типажи со схожими ценностями. На этом фото – сама Юлдус, которая исполнила одну из ролей.





На эту же тему рассуждает художница Ульяна Подкорытова. В ее работах много символов, интуитивно понятных только жителям России, она вписывает их в контекст масскульта, и получается, правда, смешно.







В массовой культуре культура престижа ярко выражается в соцсетях и в анекдотах (юмор остро реагирует на проявление национальных черт).

Почему говорят, что русскую девушку узнают в любой стране? Она все еще хочет выставить напоказ все роскошное, что у нее есть. И верит в магическую силу дорогих вещей, позволяя себе жить не по средствам.



Сегодня так, а завтра я – царевна.



Она не может позволить себе сумку скромнее, как когда-то ее предшественница не могла надеть дешевый кокошник. Как будто это будет нарушение ее национального кода. Может быть, поэтому некоторые экс-жены миллиардеров с таким рвением хотят отсудить у бывших мужей огромные суммы денег – понизить уровень жизни нельзя – иначе она лишится этой магической поддержки дорогих вещей, среди которых русская женщина как русалка в воде.

Русская женщина – царевна или русалка, она вступает на территорию сказки, часто забывая, что в сказках для хэппи-энда требуются другие качества – доброта, любовь, сострадание.



Но это уже другой голос голос русской моды, который прячется внутри, пока он тихий.



Второй голос русской моды



Этот тихий голос всегда присутствовал в деревенской культуре. Этот голос про внутренние, про состояние женщины в этой одежде, про ожидание родов, про пожелание счастливого будущего. Это множество символов и оберегов, тайных желаний, которые надо скрыть одеждой.



В современной моде этим голосом говорит дизайнер Маша Андрианова. Во время учёбы в Парижской школе моды Atelier Chardon Savard, девушка задумалась, что в ней есть такого, что отличает ее от других, и открыла для себя костюм народов Русского Севера, научилась вышивать и ткать рубахи. Самая популярная вещь у клиенток ее бренда – плиссированная понёва.





Нам хочется, чтобы такая простая и стильная одежда, которая подчеркивает скрытую в женщине тайну, вышла на первый план в понимании русского стиля. Но пока ее оттеняет культура престижа.



А вы как думаете, сегодня стал громче тихий голос российской моды? В любом случае к нему стоит прислушаться.