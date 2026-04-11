Дизайнер Татьяна Кузнецова: "Людям стало важно покупать вещи, отражающие индивидуальность, напоминающие о ценностях"

В этом году одноименный бренд Татьяны Кузнецовой дебютировал на шестой Неделе моды в Москве со своей новой коллекцией шелковых платков. Основательница бренда отмечает, что выход на "большую модную сцену" стал для нее знаковым, а также прибавил ценнейшего опыта и понимания, что сегодня люди не хотят покупать просто "очередную модную вещь". В тренде – вещь, обладающая "эмоцией", с предысторией, содержанием и смыслом, в нее вложенным.

– Татьяна, на Неделе моды вы были с новой коллекцией "Райский сад", как она родилась?

– Образ Райского сада – символа гармонии и чистоты, – мне кажется, прекрасно подошел к теме грядущего праздника Светлой Пасхи. Сама идея пришла после посещения уникального по красоте Ростовского Кремля с его храмовыми росписями и фресками. Мне показалось, что такой дизайн (платки выполнены на белом, светло-бирюзовом и бежево-голубом фоне) подчеркнет символизм праздника, передаст такое особенно нежное состояние души, в котором мы пребываем в согласии с нашей духовной природой в пасхальные дни.

Знаете, представив эту коллекцию на Неделе моды, я получила просто огромное количество отзывов. И самое главное, меня приятно удивило, что люди не спрашивают сразу "сколько стоит?", а больше интересуются сюжетом, спрашивают, что изображено. Я рассказываю о храме, о фресках. Людям стало важно покупать вещи, отражающие индивидуальность, напоминающие о ценностях, традициях. Это не может не радовать.

– Создавая бренд, вы стремилась именно к такой позиции?

– Да, мне изначально хотелось, чтобы мои вещи были наполнены идеей, а не просто красивым узором. Я позиционировала свой бренд как искусство, воплощенное в шелке. Где платок скорее арт-объект, картина, а уже потом модный аксессуар. Мне хочется осознавать, что мода может быть носителем глубоких смыслов. Чтобы люди, с интересом рассматривая мельчайшие детали рисунка, проникались историей, в которой красота древнего искусства открывается с современной стороны.

– Татьян, а можно узнать, почему вообще платки? С чего все началось?

– В свое время я окончила финансово-гуманитарную академию, занималась серьезными вещами. Но мечта создавать вещи высокого художественного качества зрела во мне давно. Все не знала, как к этой идее подступиться. Однажды я решилась и создала сумку с изображением петуха. Захотелось перенести всю эту красоту на платок, чтобы самой носить, наслаждаться. А затем пришла мысль "оцифровать" рисунок. С того момента три года назад и началась история бренда.





– Можно об этом формате подробнее?

– Когда я впервые узнала о такой технологии, о такой возможности, то меня сразу осенило: "это же потрясающе!" Наводишь камеру на QR-код, и платок начинает жить своей цифровой жизнью. Вот платок "Тайны души": в цифровом варианте начинает играть музыка, герои прошлого оживают, а закадровый голос рассказывает историю места, а дизайн платка сделан по мотивам белокаменной резьбы Георгиевского собора в Юрьев-Польском. Я обожаю путешествовать и часто после моих поездок рождается и рисунок. Здесь – вся красота Владимирской земли. Мне очень хотелось, чтобы об этом храме узнало как можно больше людей, чтобы через простое первое соприкосновение у человека произошло более глубокое знакомство с регионом, чтобы возникло желание лично туда съездить, своими глазами посмотреть. Такая вот просветительская деятельность. В целом мне очень интересно сотрудничество с музеями и с российскими дизайнерами.





– Ваша работа часто выстроена в сотворчестве с российскими дизайнерами?

– Коллаборации позволяют реализовывать те проекты, которые мне бы затруднительно было сделать в одиночку. При создании "Райского сада" мы объединились с прекрасной художницей, иконописцем Аллой Архиповой. А недавно с певицей, фолк-исполнительницей "Певчая" мы создали такой арт-платок "Птица Певчая" также в тесном сотворчестве с художницей по текстилю Анастасией Герасимовой.





В итоге получилась настоящая русская картина, наполненная множеством деталей и символов. В качестве ключевых элементов мы выбрали лунник – старинный женский головной убор, силуэты птиц, цветы, традиционные техники вышивки. В современной интерпретации все это обрело новое звучание.

– И последний вопрос по планам. Над чем работаете сейчас?

– Знаете, в последнее время все чаще снятся сны о космосе. А когда какая-то мысль настойчиво "стучится", ее нужно впустить. Так что хочу создать платок на космическую тему. Интересно пообщаться с космонавтами, поработать с архивами. Также буду развиваться в направлении интерьерного дизайна, столового текстиля.