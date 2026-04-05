Дизайнер Стас Лопаткин рассказал, как найти свой стиль и не оглядываться на мнение окружающих

В эпоху минимализма и базового гардероба все больше людей задумываются о том, как перестать одеваться "как все" и найти собственный стиль. Дизайнер Стас Лопаткин считает: главный барьер здесь – не мода, а внутренние ограничения. По его словам, страх выделяться напрямую связан с отношением к себе.

"Человек, который действительно любит себя, ничего не боится. Он не хочет прятаться за безликими вещами, он готов быть заметным, готов заявлять о себе. Желание экспериментировать со своим обликом – это признак того, что вам интересно жить. Как только вы разрешаете себе быть собой, страх перед чужим мнением просто исчезает", – рассказал основатель бренда STAS LOPATKIN в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Лопаткин подчеркивает: индивидуальный стиль не обязательно строится на сложных подиумных образах. Начать можно с деталей – например, выразительных аксессуаров или необычных элементов, которые легко вписываются в повседневный гардероб. Такой подход позволяет постепенно выйти за рамки привычного и при этом сохранить комфорт.

Сам дизайнер уже более 20 лет работает на стыке искусства и моды, адаптируя сложные идеи под современные реалии. Даже в период доминирования худи и базовых вещей его коллекции находят отклик – за счет сочетания актуальных форм и авторских деталей.

В беседе с Клео.ру Лопаткин выразил мнение, что современная мода все чаще движется в сторону самовыражения, а не унификации. И именно готовность "разрешить себе быть собой" становится ключевым трендом, который постепенно вытесняет страх выглядеть иначе.