Дизайнер Стас Лопаткин: "Желание экспериментировать со своим обликом – признак того, что вам интересно жить"

Когда мы говорим о петербургском стиле, мы часто представляем что-то утонченное и наполненное смыслами. Именно такую одежду уже 25 лет создает Стас Лопаткин. Его бренд, основанный в 2001 году, – это не про масс-маркет, а про вещи с историей, которые сам дизайнер называет "визуальной поэзией". Это тот редкий случай, когда современное платье может оказаться в коллекции Эрмитажа или "Царского Села" просто потому, что оно само по себе – произведение искусства.

Этой весной на Московской неделе моды бренд отметил юбилей коллекцией "Tata". На этот раз Стас обратился к образу легендарной балерины Тамары Карсавиной. В коллекции удивительным образом уживаются русский народный костюм, театральная пышность и хрупкость восточного фарфора. Мы встретились со Стасом, чтобы обсудить, как носить сложные вещи в обычной жизни и почему не стоит бояться выделяться из толпы.

– Стас, если женщина только начинает знакомство с вашим брендом и пока боится радикальных подиумных образов, с какого изделия ей стоит начать?

– Я бы советовал начать с малого – например, с наших авторских брошей. Это могут быть медведи, русалки или цветы. Они достаточно крупные и ироничные, их классно носить на оверсайз-пиджаках или лацканах пальто. Кстати, если пока не готовы надеть такую брошь на себя, ее можно использовать в интерьере: подколоть штору или украсить скатерть. Это сразу добавляет пространству настроения и капельку юмора.

Еще одна вещь, которая идеально подходит для первого знакомства – наши сетчатые фартуки с вышивкой, с которыми очень легко можно трансформировать свой наряд из дневного в вечерний. У нас есть разные варианты: короткие фартуки, напоминающие юбки, и фартуки-платья с верхней частью. Последние потрясающе смотрятся летом даже с самыми простыми джинсами и майкой или как накидка поверх купальника на отдыхе.





– А если говорить о новой коллекции "Tata", какая вещь в ней является той самой "ДНК-молекулой"?

– В коллекции "Tata" такой молекулой определенно стали вещи с пером или вышивкой в виде птиц. Коллекция посвящена Тамаре Карсавиной, а она была главной Жар-птицей русского балета. Поэтому любой предмет с этим символом – будь то платье или аксессуар – несет в себе код коллекции.

– В новой коллекции вы переосмыслили чалму. Для многих такой аксессуар кажется слишком обязывающим. Дайте прикладной совет: как вписать повязку-чалму в современный городской стиль?

– Давайте будем честны: сегодня любой головной убор, кроме простой вязаной шапки, воспринимается как нечто "обязывающее". Но в этом и прелесть.

Мы создали три варианта для разного контекста. Самая эффектная – бархатная, наполненная пухом: она объемная, напоминает по структуре пуховик и выглядит очень уютно. Второй вариант – более деликатный, где ткань продублирована сеткой для создания архитектурного объема. И третий, самый лаконичный – шелковая или вязаная крючком повязка, иногда украшенная стразами.

Прелесть чалмы в том, что она так же быстро снимается и убирается в сумочку, как и наши фартуки. Это игра: вы сами решаете, когда быть актрисой на сцене города, а когда – вернуться к привычному облику.





– У вас очень яркий личный стиль. За 25 лет работы был ли страх, что ваш сложный художественный язык просто не примут в эпоху минимализма и бесконечных худи?

– Знаете, такого страха никогда не было. Я живу в реальном мире и всегда стараюсь чувствовать пульс времени. Мы не заперты в рамках "высокого искусства", мы всегда находимся рядом с тем, что просит сегодняшний день. Например, в пандемию мы выпускали кутюрные маски, и они разлетались по всему миру. Когда в моду вошли худи и свитшоты, мы создали свою линию спортивной одежды. Но мы добавили туда наши ДНК-элементы: ручную проработку, аппликации, вышивку. Мы всегда рядом с тем, что хочет человек сегодня, просто предлагаем ему более интересное прочтение привычных вещей.

– Есть ли у вас методика или совет: как побороть страх и начать одеваться "не как все", не оглядываясь на мнение окружающих?

– Методики как таковой нет, но есть один важный фундамент – нужно в первую очередь любить себя. Человек, который действительно любит себя, ничего не боится. Он не хочет прятаться за безликими вещами, он готов быть заметным, готов заявлять о себе.

Желание экспериментировать со своим обликом – это признак того, что вам интересно жить. Как только вы разрешаете себе быть собой, страх перед чужим мнением просто исчезает.

– Как, на ваш взгляд, должен выглядеть стильный современный мужчина?

– Я убежден: в гардеробе мужчины должен быть пиджак. И это не обязательно скучный офисный вариант. Пиджак может быть совершенно любым, но именно он – тот элемент, который способен "сделать" весь сегодняшний образ. Сегодня пиджак можно и нужно носить со спортивными штанами, кроссовками или кедами. Любое сочетание классики и спорта я только приветствую.



На мой взгляд, это как никогда красит современного мужчину. Такой образ показывает, что человек разносторонен: он расположен к спорту и активному ритму жизни, но в то же время он – человек глубокий. Только в комплексе, когда одежда отражает этот внутренний мир, получается тот самый стиль. Это, кстати, касается как мужчин, так и женщин в равной степени.

