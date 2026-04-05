6-я Московская неделя моды: как это было

В столице состоялась шестая Московская неделя моды х ГигаЧат. Она проходила с 14 по 19 марта в "Манеже". Свои коллекции представили около 300 дизайнеров из 21 региона России, а также 4 стран: Китая, Турции, Испании и Армении. За шесть дней мероприятие посетили более 65 тысяч человек.

Участники не только продемонстрировали свое мастерство, но и получили реальные возможности для развития – от поиска новых деловых партнеров до выхода на новые рынки. Всего на Московской неделе моды х ГигаЧат прошло более 80 показов, 11 из них провели студенты ведущих профильных учебных заведений страны. В мероприятии участвовало более 1500 моделей. Суммарно было представлено более 2500 образов.

"Московская неделя моды играет большую роль в развитии индустрии в России. Это единственная профессиональная платформа, где талантливые, молодые дизайнеры показывают свои коллекции наряду с уже известными марками. Это важно, что в России есть институция, которая поддерживает локальных дизайнеров и помогает в организации показов", – поделился Олег Овсиев, дизайнер бренда Viva Vox (Москва).





"Каждая Московская неделя моды – это колоссальный рост прямых продаж, возможность пригласить клиентов и друзей бренда на показ в самом центре Москвы при сильной технической и информационной поддержке. А еще это полет творческой мысли, фантазии, развитие режиссерских и продюсерских навыков, бесценный опыт. И лично для меня этот проект – еще и четкие временные рамки в работе над коллекцией", – рассказала Евгения Линович, дизайнер, основатель и креативный директор бренда Masterpeace (Москва).





Многие бренды опирались на культурные коды, философию, мифологию, а также рассуждали о технологическом прогрессе и мире будущего. Так, на подиумах русский культурный код переплетался с киберпанком, морская эстетика – с вечерней элегантностью, а ретро-футуризм – с современным минимализмом.

Кроме того, в рамках Московской недели моды работали маркет и шоурум, соорганизатором которого стал проект "Сделано в Москве", где все желающие могли приобрести одежду и аксессуары 88 брендов.





В пространстве "Манежа" для гостей ГигаНедели моды работала зона ИИ-примерочной от ГигаЧат. Это первый в России опыт, когда благодаря нейросети посетители получили возможность примерить на себя подиумные образы молодых российских дизайнеров – участников Московской недели моды. За шесть дней события подиумные образы были сгенерированы посетителями более 35 тысяч раз.

В рамках VK Лектория для гостей мероприятия было проведено 33 сессии ведущими экспертами индустрии: Александр Рогов, Алексей Сухарев, Лилия Рах, Карина Нигай, Яна Рудковская, Миша и Китти и многие другие. Слушателям рассказали о трендах, модной индустрии будущего, культурных кодах и многом другом. Лекции ведущих экспертов модной индустрии VK Лектория, а также показы российских и зарубежных дизайнеров можно будет посмотреть эксклюзивно в официальном канале Московской недели моды в VK Видео.





Было проведено 20 прямых включений из выездной студии телеканала "Москва 24". Гостями студии стали ведущие эксперты моды, дизайнеры, блогеры и многие другие представители индустрии. Официальной фотослужбой мероприятия стала Московская школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко.

Помимо этого, в заключительный день прошел коллективный показ "Сделано в Москве", в котором были продемонстрированы образы на базе товаров более 35 московских брендов одежды и аксессуаров. За стилизацию отвечали Миша и Китти.

Кроме того, состоялся фестиваль короткометражного кино о моде World Fashion Shorts. Зрителям показали лучшие ленты прошлых выпусков фестиваля, а также новые фильмы от партнеров. Были представлены фильмы режиссеров из России, Бразилии, Мексики, Филиппин и других стран. Также в рамках события прошел публичный разговор с призерами осенней программы фестиваля о том, как дизайнерам и режиссерам найти друг друга.