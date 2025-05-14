Что будет в тренде летом 2025: прогноз от победительницы шоу "Богиня шоппинга" Ксении Кожемяк

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Эксклюзивный прогноз модных тенденций от эксперта

Ксения Кожемяк – модный эксперт, стилист и победительница проекта "Богиня шоппинга" – поведала читательницам Клео.ру о предстоящих трендах лета 2025, актуальных моделях обуви и самых стильных летних оттенках.

– Как вы думаете, что будет актуально этим летом?

 – Цвета Тиффани и коралловый: уже зимой английские стилисты предсказали триумф этой палитры. Хотя наши дизайнеры, кажется, немного обходят их стороной, я уверена, эти оттенки будут невероятно актуальны. Еще один важный тренд – легкость и прозрачность. Но это, скорее всего, последний сезон, когда прозрачные ткани будут на пике популярности. Так что, если вы хотите поэкспериментировать с этим стилем, сейчас самое время.

Фото: senivpetro/ freepik.com

– А что точно станет антитрендом лета 2025 года?

 – Стоит избегать плотных тканей. Летящие и легкие материалы – вот чему нужно отдать предпочтение этим летом. Вдохновляйтесь фильмом "Дюна": его пустынный, немного страннический стиль идеально отражает нынешние модные тенденции – стремление к простоте и лёгкости, возвращению к природе. Лёгкие ткани, немного "пустынного" настроения – и вы точно в тренде!

Фото: freepik.com

– Какая обувь будет на пике популярности в летний сезон? 

– Во-первых, тупой мыс очень актуален. И, во-вторых, наконец-таки снова вернулись босоножки с открытым носком. Высоченные каблуки уходят в прошлое; устойчивый каблук или плоская подошва – вот что актуально.

Фото: архив бренда Thomas Munz Black/ фото с сайта lamoda.ru

А еще – высокие кеды, желательно из сетки, чтобы подчеркнуть тренд на прозрачность. В общем, это лето обещает быть очень интересным в сфере модных открытий!

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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