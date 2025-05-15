Gucci представил новую круизную коллекцию во Флоренции

Сезон летних круизных коллекций в самом разгаре. На сей раз точкой притяжения для легендарных модных домов оказалась Италия. Бренд Gucci, во главе с креативным директором Сабато Де Сарно, отправился во Флоренцию, чтобы представить свою новую коллекцию Cruise 2025/26.

Для Gucci, как и для всей fashion-индустрии, этот показ вышел знаковым. Вернувшись к истокам – во Флоренцию, где был основан бренд, – Gucci заявили: "Мы ценим наши корни, но готовы идти вперед". Перед тем, как новый креативный директор – Демна Гвасалия – взойдет на пост этой осенью и начнет уже привычную для него революцию в бренде, Gucci в последний раз обратились к своим традициям, проведя показ в Палаццо Сеттиманни, где хранятся архивы бренда.





Стиль новой коллекции эклектичен: по-прежнему царит дух Алессандро Микеле, проявляющийся в сочетании противоположных друг другу цветовой палитры, материалов и фактур. Например, классическое пальто сочетается с ажурным боди и полупрозрачными лосинами, больше напоминающими нижнее белье.





Остается акцент на логотипах: те же самые лосины выполнены из материала с принтом бренда. Несмотря на это, прием брендирования одежды стал в разы менее кричащим: вместо футболок с надписью "Gucci" теперь лишь ремни с деликатной буквой "G" на пряжке.





Вдохновение для аксессуарной линии, включающей сумки и обувь, черпалось напрямую из богатейших архивов бренда. Появляются и абсолютно новые изделия, как, например, сумка Gucci Giglio. Это не просто новинка, а символический жест – посвящение Флоренции, городу, где зародился бренд, и ее вечному цветочному символу – лилии. Gucci Giglio создана по мотивам дизайна легендарных сумок, которые выпускались брендом в 1980-е.





Новая коллекция Gucci Cruise 2026 – предельно ясно транслирует вектор развития модного дома. Возвращение во Флоренцию и к архивным дизайнам, переосмысленным по-новому, – все это указывает на желание Gucci возродить итальянские традиции, сделав их современными и актуальными.