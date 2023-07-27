Bungly boo! выпустил коллекцию детской одежды, с которой не страшны капризы погоды

Приближается весна – время, когда каждая мама с замиранием сердца ждет своего ребенка с прогулки, гадая, сколько времени в этот раз придется потратить на стирку. А еще это настоящее испытание вещей на износостойкость! Хорошо, что российский бренд детской одежды Bungly boo! знает, как создать гардероб, который выдержит все капризы изменчивой погоды.

Главное правило – отдавать предпочтение современным материалам. Среди самых надежных выделяют мембранную ткань и Softshell (софтшелл), которые благодаря своим свойствам уверенно противостоят ветру, холоду и влаге.

Мембранная ткань содержит большое количество микроскопических отверстий, которые слишком малы, чтобы пропускать дождевые капли, при этом испарения от кожи проходят сквозь них свободно.

Софтшелл – это разновидность мембранной ткани, которая имеет три слоя. Внешний напоминает нейлон, внутренний – флис, а между ними находится мембрана. Вместе они обеспечивают влагостойкость, терморегуляцию и надежно защищают от ветра.

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В новой весенней коллекции Bungly boo! в самых разнообразных цветах представил популярные модели демисезонных парок, костюмов и комбинезонов из мембраны и софтшелла. Оба этих материала легко отстирываются в стиральной машине, а чтобы избавиться от небольших пятен – достаточно воспользоваться простой влажной тряпочкой!

В коллекции также есть флисовые и футерные комбинезоны, которые могут стать отличным вариантом для поддевы под верхнюю одежду в особенно холодную погоду. Кроме того, представлен широкий выбор хлопковой базы на все случаи жизни.

Одежда Bungly boo! продумана до мелочей – в ней удобно двигаться и ее легко одевать самостоятельно, поэтому ее так любят и дети, и мамы. На сайте бренда можно полностью собрать детский гардероб: от нижнего белья и трикотажа до верхней одежды и аксессуаров, в которых ваш ребенок будет чувствовать себя комфортно при любой погоде!