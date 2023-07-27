Элегантные и стильные: какие офисные платья выбрать на осень-зиму 2023-2024 года

Соблюдение делового дресс-кода – не повод отказываться от красивых нарядов. Дизайнеры постарались максимально удовлетворить пожелания модниц, создав на осень-зиму 2023-2024 года эффектные офисные платья. Наряды соответствуют строгим требованиям, но при этом позволяют проявить индивидуальный стиль.

Как выбрать офисное платье

Стилисты рекомендуют девушкам подбирать наряд с учётом особенностей внешности. Фасон станет особенно удачным, если соблюдать следующие моменты:

При выборе длины допустимыми вариантами являются платья мини, заканчивающиеся на ладонь выше колена, и платье, опускающееся чуть ниже этого уровня. Универсальным решением станет миди, доходящее до середины икры. Выбирая платье облегающего силуэта, стоит учитывать, что изделие не должно открывать слишком ноги, если девушка садится на стул.

Цветовая гамма должна быть спокойной и сдержанной. Универсальными признаны серые, бежевые, синие оттенки. Чёрный цвет подойдёт, если компания позиционирует его как корпоративный. Освежить образ помогут более насыщенные оттенки: бордовый, кобальтовый, зелёный, оливковый.

При выборе принта рекомендуется отдавать предпочтение клетке или полоске. Рисунок должен быть выполнен в неярких тонах. Подбирая принт, стоит учитывать его сочетаемость с рисунком на другой одежде: пиджаке или жакете.

Материал подбирается с учётом особенностей сезона. Для осени и зимы подойдут платья, выполненные из шерсти, твида, трикотажа, хлопка, вискозы.

Преимуществом станет возможность использовать модель для создания многослойных образов. Удачным решением будет платье-сарафан, под низ которого допустимо поддеть водолазку или рубашку. Кроме того, фасон гармонично сочетается с пиджаками либо жакетами.

Офисная мода предполагает лаконичность и отсутствие излишних декоративных элементов. При выборе офисного платья станет табу дополнение его рюшами, оборками, разрезами, глубокими декольте.

Модные фасоны офисных платьев

Дизайнеры постарались привнести разнообразие в коллекции, создавая деловые наряды. Составить представление о том или ином актуальном тренде помогут фото офисной одежды. Вниманию девушек предлагаются следующие модели:

Платье-рубашка станет отражением делового casual стиля. Фасон гармонично смотрится с дополнением клетчатым принтом. При желании придать визуальной стройности фигуре стоит обратить внимание на продольно расположенную полоску. Выделить талию поможет дополнение тонким кожаным ремешком.

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Платье-футляр остаётся вне конкуренции в офисной моде. Строгий силуэт обладает стройнящим эффектом. Модель без рукавов допустимо носить, поддев под неё блузку, водолазку или рубашку. Обладательницам пышных форм стоит отдать предпочтение платью, дополненному контрастными боковыми вставками по бокам.

Женственные нотки в образ привнесёт платье с баской. Деталь, расположенная в области талии, не должна быть слишком пышной.

Платье-сарафан поможет разнообразить аутфиты с помощью подбора оригинальных блузок, рубашек или водолазок.

Воплощением женственности станут расклешенные фасоны. Верхняя часть платья делается прилегающей по фигуре, юбка оформляется с помощью крупной складки или мелкой плиссировки. В первом случае гармонично смотрится вещь, выполненная из шерстяной ткани, во втором – из мягкого трикотажа.

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Платье-пиджак считается одним из самых удачных решений. Вещь зачастую создаётся в двубортном крое, дополняется английским воротником. Модель носят в свободном варианте или дополняют широким поясом с пряжкой. Встречаются варианты, в которых пуговицы, идущие в два ряда, заменены молнией в передней части, затрагивающей всю длину.

Актуальной тенденцией стало дополнение фасонов «футляр» объёмными рукавами. Детали дополняются широкими манжетами, придающими утончённости кистям рук.

Интересно смотрятся модели, дополненные оригинальным квадратным вырезом. Альтернативное решение – традиционный закруглённый или треугольный вариант.

Приветствуется дополнение строгим воротничком под горло и манжетами аналогичного оттенка. Преимуществом станет возможность снять деталь при необходимости.

Платье с принтом в стиле «шанель» станет компромиссом между женственностью и строгой элегантностью. Вещь разрешается комбинировать с жакетом, дополненным аналогичным рисунком.

Актуальным трендом станет платье, выполненное из тонкой кожи. Вещь может иметь фасон «футляр», создаваться в рубашечном крое, дополняться широким поясом из идентичного материала. Основное требование заключается в том, что изделие должно быть выполнено в сдержанной цветовой гамме.

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Платье-трапеция стильно смотрится и обладает корректирующим фигуру эффектом. А-силуэт поможет скрыть неидеальную талию и объёмные бёдра.

Подведем итог

При поиске ответа на вопрос, какие офисные платья выбрать на осень-зиму 2023-2024 года, рекомендуется отдавать предпочтение классическому фасону «футляр», модели А-силуэта, прямым или расклешенным вариантам. Оттенок вещи подбирают с учётом цветотипа девушки, при этом он должен быть сдержанным и соответствовать правилам дресс-кода.