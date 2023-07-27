Объемный оверсайз или укороченный кроп: какие модные свитера выбрать на осень-зиму 2023-2024 года

С наступлением прохладной погоды становятся актуальными утеплённые предметы гардероба. Для любой девушки актуален вопрос о том, какие свитера будут модными на осень-зиму 2023-2024 года. Стилисты предлагают оригинальные решения, представленные укороченными и удлинёнными, свободными или прилегающими по фигуре вариантами. Любая модница сможет создать оригинальный образ в зависимости от своих индивидуальных предпочтений.

Как выбрать женский свитер

Основная рекомендация стилистов заключается в том, чтобы подобрать модель с учётом особенностей фигуры. Подчеркнуть достоинства и скрыть имеющиеся недостатки помогут следующие приёмы:

Скорректировать широкие бёдра удастся, если подобрать свитер, заканчивающийся чуть выше линии таза. Приветствуется дополнение рукавами 3/4 и воротником-хомутом. Детали делают акцент на другой части фигуры, отвлекая внимание от недостатков. Неудачным выбором станет модель, достигающая по длине уровня бёдер. Она способствует визуальному утяжелению данной области.

При наличии узких бёдер и широких плеч стоит отдать предпочтение трапециевидному силуэту, расширяющемуся книзу. Дополнительным преимуществом станет принт с вертикально расположенной полоской. Сделать верхнюю часть фигуры визуально легче поможет глубокий треугольный вырез.

При наличии выступающего животика табу на укороченные свитера. Не лучшее решение – модели с горизонтально расположенными полосками. Также стоит избегать крупных принтов в области живота и груди. Идеальной станет длина, доходящая до середины бёдер. Кроме того, поможет отвлечь внимание от недостатков слегка расширяющийся книзу крой или асимметрия в области подола.

При желании сделать бюст визуально пышнее стоит отдать предпочтение фасонам, дополненным крупной вязкой или яркими принтами в области груди. Дополнительным преимуществом станет завышенная линия талии.

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Как выбрать состав свитера

Тёплый предмет гардероба будет смотреться стильно и станет комфортным в носке за счёт удачно подобранного материала. Для холодного сезона и межсезонья подойдут следующие варианты:

Кашемировые модели комфортны в носке, наделены прекрасными теплосберегающими свойствами, при этом они уютные и приятные на ощупь. Вещи смотрятся дорого и эффектно, но требовательны в уходе. Они подвержены образованию катышков, поэтому нуждаются в особо бережной стирке. Облегчить уход поможет подбор изделия, содержащего определённый процент кашемира в составе.

Шерстяные свитера считаются одними из самых утеплённых вариантов, однако при носке они могут колоться. Чтобы избежать этого, можно подобрать вещи из материала, сочетающего в своём составе шерсть и синтетические волокна. При желании подобрать стопроцентную шерстяную модель отличным решением будет приобрести изделие, выполненное из шерсти альпаки или мериноса.

Мохеровые свитера выглядит фактурно и характеризуется мягкой структурой. Изделие стильно смотрится, но подвержено образованию катышков. Избежать этого можно, если периодически обрабатывать вещи липким роликом.

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Хлопковые свитера подойдут как для зимы, так и для межсезонья. Однако вещь не способна надёжно защитить от холода при сильных морозах.

Акриловые модели подойдут для создания нарядных образов. Их минус состоит в том, что они не наделены повышенными теплосберегающими свойствами. Вещь, дополненная ажурной вязкой, люрексной нитью или пайетками, подойдёт для воплощения вечернего лука.

Модные фасоны свитеров

Трендом дизайнерских коллекций считаются многие модели, которые отличаются по оформлению. Помогут составить представление о стильных новинках фото модных свитеров:

Укороченный крой подойдёт для девушек со стройной фигурой. Интересно смотрится вещь, дополненная эффектными рукавами-колокольчиками. Фасон требует совмещения с джинсами с высокой посадкой.

Оригинально смотрится красивый свитер, украшенный завязками в области плеч. Альтернативное решение – шнуровка данной области.

Актуальным будет свитер, дополненный фактурными рукавами. Деталь обыгрывается с помощью оригинальной объёмной вязки. В тренде рукава-буфы, колокольчики, «летучая мышь».

Модной тенденцией стал свитер оверсайз, который визуально выглядит больше на пару размеров. Фасон гармонично вписывается в молодёжные луки.

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Изюминку в образ привнесёт вязаный свитер с приспущенной линией плеч. Вещь может создавать асимметрию на одну сторону. Другой вариант – углублённый вырез, открывающий сразу два плеча.

Интересным решением станет платье-свитер, который носят в свободном варианте либо дополняют широким кожаным ремнём. Вещь сочетают с плотными, непросвечивающимися колготками и высокими ботфортами.

Модные цвета свитеров

Дизайнеры разнообразили коллекции с помощью подбора актуальной палитры оттенков:

Беспроигрышный вариант – подобрать свитера в универсальных тонах, вписывающихся в любой образ. Это чёрные, серые, бежевые модели.

При желании создать яркий лук обращают внимание на вещи, выполненные в жёлтом, зелёном, алом, винном, оранжевом цветах.

Оригинальности придадут геометрические принты. Альтернативное решение – дополнение свитера популярными скандинавскими мотивами.

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Подведем итог

Модные свитера на осень-зиму 2023-2024 года представлены оригинальными дизайнами. Стилисты предложили вниманию девушек модели, оформленные в сдержанных или ярких расцветках, в объёмном или прилегающем по фигуре покрое, укороченные или прикрывающие бёдра.