Balenciaga представил лукбук Pre-Fall 2026 под руководством Пьерпаоло Пиччоли

Новый креативный директор Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли представил первые образы своей дебютной коллекции для модного дома. Лукбук Pre-Fall 2026 был опубликован изданием Business of Fashion и сразу обозначил заметный сдвиг в визуальной и смысловой тональности бренда. Вместо привычной провокации и холодной иронии Balenciaga движется в сторону более мягкого, телесного и эмоционально выверенного языка.





Съемка, выполненная фотографом Робином Гальегом при участии стилиста Джо Маккенны, отсылает к классической модной фотографии второй половины XX века. В кадрах ощущается влияние студийной строгости и выверенной композиции, характерных для архивных работ знаковых мастеров жанра. Эта эстетика подчеркивает новый фокус бренда на форме, пропорциях и взаимодействии одежды с телом.

Силуэты в коллекции заметно изменились: привычный для Balenciaga гипертрофированный оверсайз уступает место более собранным и прилегающим формам. Куртки, пальто и трикотаж выстраиваются вокруг фигуры, сохраняя при этом архитектурность кроя. Даже спортивные элементы выглядят более утонченно и выверенно, чем прежде.





В линии TechWear функциональные материалы и спортивная логика сочетаются с элементами высокой моды. В лукбуке появляются образы, где тренировочные комбинезоны соседствуют с элегантной обувью, созданной в сотрудничестве с Manolo Blahnik. Капюшоны с мягкими драпировками отсылают к религиозной символике, а аксессуары выглядят сдержаннее и взрослее, чем в предыдущих сезонах.

Коллекция также аккуратно намекает на будущие коллаборации бренда. В отдельных образах читаются мотивы большого спорта и элементы, связанные с грядущим сотрудничеством с NBA. Головные уборы и детали стилизации переосмысляют спортивную экипировку, вписывая ее в городской и модный контекст.





В целом дебют Пиччоли для Balenciaga можно рассматривать как попытку стабилизировать визуальный язык бренда и сделать его более универсальным и носибельным. При этом ключевые коды модного дома сохранены, но поданы через призму заботы о теле, качестве и эмоциональной связи с одеждой. Такой подход может стать для Balenciaga стратегическим шагом в сторону более устойчивого и долгосрочного развития.