Бренд Loro Piana обвиняют в незаконном использовании труда мигрантов

Итальянский бренд Loro Piana, принадлежащий холдингу LVMH, оказался под внешним управлением после обвинений в нарушении трудового законодательства. Решение принято Миланским судом: в течение года бизнес компании будет находиться под контролем властей.

Причина – расследование, выявившее, что часть продукции производилась на нелегальных фабриках, где использовался труд мигрантов. Согласно данным следствия, рабочие – преимущественно граждане Китая – трудились более 90 часов в неделю с оплатой около 4 евро в час. Производственные помещения не соответствовали нормам, а сами работники жили на территории цехов без доступа к базовым условиям.

Представители Loro Piana прокомментировали ситуацию, заявив, что не были уведомлены о наличии субподрядчиков, и выразили готовность содействовать расследованию. В компании подчеркнули, что речь идет о поставщике, нарушившем условия договора.

Скандал может нанести серьезный удар по имиджу бренда, особенно учитывая, что Loro Piana относится к премиум-сегменту – цена одной кашемировой куртки может достигать 3 тысяч евро. Себестоимость, как сообщают местные СМИ, при этом не превышает 100 евро.

Это уже не первый случай подобных разбирательств в индустрии. Ранее под аналогичные расследования попали Dior, Armani, Valentino и другие бренды, также входящие в структуру LVMH. Тогда компании отрицали свою причастность к эксплуатации нелегальной рабочей силы и пытались минимизировать репутационные потери.

В марте 2025 года CEO Loro Piana стал Фредерик Арно – сын владельца LVMH Бернара Арно. На фоне нового скандала именно он будет заниматься урегулированием последствий и восстановлением репутации бренда.