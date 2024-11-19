Апсайклинг как способ придать старой вещи новую ценность

Сегодня апсайклинг стал отдельным направлением в моде. В 2020-х появились дизайнеры и fashion-бренды, которые шьют коллекции из старой одежды или кастомизируют новые вещи. Для них это творческий метод, связанный с трендом на рукотворные вещи.

Но изначально апсайклинг возник как экодвижение против быстрой моды с ее гигантскими объемами производства готовой одежды. Сюда же можно отнести полезные привычки покупать одежду на ресейл-платформах и сдавать надоевшие, но хорошие вещи в комиссионку.

Кстати, главным адептом апсайклинга в мировой моде был Мартин Маржела, который свои ранние коллекции полностью отшивал из одежды, купленной на блошином рынке. В студенческие годы у него просто не было денег на новые ткани, но, будучи уже известным дизайнером, он периодически возвращался к апсайклингу – но сделал его манифестом против ценностей общества потребления.



Ирина Син, художник-модельер, основатель бренда Sin with Love.





– Как и почему вы занялись апсайклингом?

– Я получила образование в Петербурге как модельер-конструктор по кожаным изделиям. Апсайклинг появился в моей жизни случайно. Сначала были разовые заказы от знакомых – перешить или исправить устаревший крой, устранить какой-то брак, замаскировать пятно. И вдруг я поняла, что мне очень нравится переделывать старую одежду, нравится сам процесс превращения ненужной вещи во что-то особенное. Я основала свой бренд в 2016 году, тогда не было такого комьюнити по апсайклингу как сейчас.



– Какие техники вы используете?

– Это всегда "сборная солянка". Но практически в каждой коллекции я работаю со словом: каллиграфия, леттеринг, граффити. Мой бренд Sin with Love начался с желания запечатлеть важное для меня стихотворение на одежде. И сейчас в основе всех вещей лежит что-то личное, сокровенное. Но эти слова не всегда можно прочитать с первого раза, поэтому они выглядят как зашифрованное послание.



Пиджаки, свитера, рубашки, перешиты из старых джинс и обрезков ткани, украшены нашивками. Помимо апсайклинга я занимаюсь и кастомизацией новой одежды. Все-таки, у нас пока люди неоднозначно реагируют на винтаж или секонда-хэнд. Но я наблюдаю, что с каждым годом отношение меняется, потому что люди в общем стали более внимательно относиться к экологии.





– У вас есть авторская техника?

– Все техники так или иначе уже придуманы. Мода сама по себе циклична, и я просто хорошо умею совмещать между собой разные техники. На зиму у меня есть вручную вязаные вещи, где рисунки или орнаменты выполнены крючком, добавляю туда нашивки с рисунками акрилом. Пиджаки и рубашки украшаю нашивками с каллиграфией.

– По какому признаку можно определить ваши вещи?

– Я часто использую немного переделанную русскую вязь, она чуть упрощена, чтобы легче читалась. Весь декор, нашивки, вышивки я делаю, следуя принципам эргономичности, я же модельер-конструктор, для меня это важно. Я стараюсь расположить дизайн и рисунки так, чтобы одежду было комфортно носить.



– Ваша новая коллекция посвящена русским сказкам. Что в ней самое необычное?

– Пожалуй, теплые вязаные свитера с рукавами из холлофайбера. Но каждая вещь по своему интересная – это отсылка к сказке или к пословице. Я хотела выделить в сказках моральный ориентир, который в них заложен. Очень люблю свои пиджаки с русской вязью, которая по кругу обрамляет рукава. Таким образом можно зашифровывать любые послания, аффирмации, идиомы, важные и нужные слова. Иногда мои заказчики просят меня написать какие-то их собственные фразы, в которые они вкладывают защитный смысл. И такая вещь становится наиболее любимой и близкой сердцу.

– Где черпаете идеи?

– Источников вдохновения много! От иллюстраций в книгах и выставок до архитектуры. Например, во время путешествия по России я фотографировала памятники деревянного зодчества и срисовывала орнаменты с наличников. Смотрела в региональных музеях образцы вышивки бисером, изучила как это делали раньше и переформатировала старинные техники в более близкую себе историю.





– Кто ваши покупатели?

– В основном это люди творческих профессий. Пиджаки Sin with Love есть у Стаса Пьехи. В прошлом году мои пиджаки полюбились ребятам из Comedy Club, они надевали их на съемки. Митя Фомин для своего клипа тоже выбрал мои вещи. Но все чаще люди, которые работают на гос должностях или в офисах крупных компаний делают мне индивидуальные заказы, чтобы оживить свой классический стиль.

Моя одежда – это искусство, которое можно носить на себе и которое будет дорого для человека вне зависимости от моды.

Вика Рюшка, дизайнер одежды, создатель бренда RUSHKA, блогер





– Как и почему вы занялись апсайклингом?



– Я увидела в Интернете московский бренд Dogrose, один из самых ярких апсайкл-проектов. Я не понимала, как это сделано и мне захотелось разобраться и самой попробовать сотворить что-то подобное. Я купила швейную машинку, набрала каких-то рубашек, одеяла, все, что было в шкафу и сделала несколько вещей. Постепенно все ненужные вещи, которые лежали у меня дома, стали частью чего-то нового. Они помогли мне создавать уникальные образы, мне делали комплименты. Я поняла, что людям это нравится и создала свой бренд RUSHKA.



– По какому признаку можно определить ваши вещи?

– В основе моих коллекций то, что я называю “метаренессанс”, поэтому и название “Рюшка” как отсылка к историческим эпохам. Мой апсайклинг – это переосмысление старых вещей новыми “метамозгами”. То есть взгляд на историю моды из современности, а, возможно, даже из будущего. Все эти рюши из 16-го века и другие исторические элементы костюма мы можем свободно совмещать, делать современными и быть счастливыми от этого.



– Какие техники вы используете?

– Самые разные, люблю сочетать несочетаемое. Для меня апсайклинг – это именно возможность придумывать неожиданные и новые сочетания. Причем не всегда нужна швейная машинка. Я начинала с того, что отпорола подъюбник от юбки и сделала из него воротник. Для этого было достаточно иголки с ниткой. Или просто расшила надоевшую сумку пуговицами. Из старых штор сделала очень красивые броши в форме цветов.

Я – резидент мастерской “Второе дыхание”, мы проводим бесплатные мастер-классы по апсайклингу для всех желающих. Я заметила, что люди боятся резать, но апсайклинг как раз позволяет не бояться этого, он про смелость.

Мария Платонова, дизайнер в сфере экологии, создатель аксессуаров из сортированных отходов, художник

– Как и почему вы занялись апсайклингом?

– Я начинала как дизайнер одежды с того, что шила вещи, которые можно трансформировать – съемные рукава, подол с регулируемой длиной, накладные детали и так далее. Чтобы покупая одну вещь, можно было получить несколько и создавать абсолютно разные образы.



Поскольку меня всегда волновали проблемы экологии, я пошла на обучение в экоцентр “Сборка”, где и нашла свой путь. Я стала делать вещи из отходов, которые предназначены на переработку.





– Назовите несколько оригинальных аксессуаров, которые вы придумали.

– Сумка из упаковки от туалетной бумаги, у которой в качестве декора – сетка от апельсинов или от картошки. Очечник из упаковки от соли. Чехол на паспорт, декорированный сеткой, в которые часто кладут бутылки вина. Сумочки для телефонов из ленточек от бейджиков. Рюкзак и шоппер из обивки от диванов. В магазинах штор или мебели есть каталоги с образцами тканей, и когда заканчивается коллекция, эти каталоги выкидываются, а я их спасаю.





Все это я делаю на специальном термопрессе, для изготовления которого сплавляю в сплошные листы полиэтиленовые пакеты. Сейчас я стала делать арт-объекты из этих листов. Буду говорить на темы экологии и через моду, и через искусство.