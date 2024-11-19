В мужской моде смелость бывает разная – внешняя и внутренняя

В мужской моде существует много стереотипов и негласных правил. Кто-то предпочитает носить спортивную одежду или простой casual с джинсами и толстовками, потому что "реальные парни" о "красоте ногтей" не думают. Другие придерживаются классического образа, без вольных манипуляций с фасоном рубашки или брюк. Немногие позволяют себе выйти за рамки привычного стиля.

Но чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и быть чуть смелее других – иногда нужно решиться на модный эксперимент.

Среди брендов мужской одежды бренд be:ra из Санкт-Петербурга считается самым концептуальным. При этом все вещи выполнены в классическом стиле, отлично скроены и максимально комфортные.

Основанный в 2012 году выпускницами Художественно-промышленной академии им.А.Л. Штиглица Марией Мануиловой и Яной Гинц, бренд be:ra соединил в себе главные черты петербургской школы дизайна – безупречное исполнение и авангардное мышление.





– Мария, существует мнение, что мужская мода быстрее реагирует на изменения в обществе, чем женская и ярче их отражает. И действительно, это хорошо видно, например, по эпохе 90-х, модные тренды которой сейчас цитируют многие дизайнеры. Стиль "героев своего времени" – пацаны, гопники, рэперы, братки, рокеры– выражался через их манеру одеваться и повлиял на массовую моду. А какие тенденции сегодня отражает мужская мода?

– Я всегда считала, что мужская мода опережала женскую в более раннем историческом периоде. А начиная с 20-го века, на мой взгляд, всё наоборот. Женщины более открыты к новому, готовы к экспериментам. Быстрее и массовее внедряют новинки в свою жизнь.



Я не могу сказать, что мы в своей работе очень большое внимание уделяем современным тенденциям. В современных модных показах мало мужественных мужчин и нам это не близко. А мы стараемся создавать не только эстетичные и комфортные, но и мужественные вещи.

– Почему вам интереснее заниматься мужской модой, чем женской?

– Мужской модой заниматься интереснее, потому что можно с чистой совестью, не отвлекаясь на декорирование, сосредоточиться на форме как в одежде, так и в аксессуарах. Мы любим работать с силуэтами, пропорциями, функционалом вещей. Создавать удобные вещи вне времени, которые будут украшать мужчин и придавать им уверенности, не беря на себя слишком много, – задача, которую мы ставим каждый раз при новых разработках. Ведь мужчинам очень важен комфорт, и они не готовы поступиться им в угоду мимолетным тенденциям.



– В коллекциях be:ra вам удается делать классические по стилю вещи, но авангардные по духу. Как нарушать правила не заметно?

– Это получается не специально. Мы просто не любим гипертрофировать форму и стараемся оставлять ее максимально привычной. Часто берем за основу исторические силуэты, адаптируя их к современности. Делая менее строгими за счёт открытых срезов или непривычного материала. Заимствуем элементы одежды из других культур. Создаем классический мужской костюм (мужчинам нужны костюмы), но у костюма появляется дух самурая, потому что мы взяли за основу застежку кимоно.





– Какие правила классического стиля, все-таки, нельзя нарушать? А что можно изменить и выглядеть смелее?

– Про строгую классику говорить не возьмусь, так как там есть совершенно чёткие, строгие каноны, а мы с ними не работаем.



Нельзя нарушать дресскод – одежда должна соответствовать ситуации. Не стоит ходить в трениках на балет, а в суконном костюме – в спортзал.

Смелость бывает разная – внешняя и внутренняя. Можно купить яркие ботинки или рюкзак, а можно полностью одеться в один необычный цвет – это всегда производит впечатление – и это смелость внешняя, обращающая на себя внимание. А можно выбрать рубашку с нестандартным воротником, взять тактильно приятный кошелёк и почувствовать себя уверенным и самодостаточным – это уже про внутреннее.

– Какие детали выдают в мужчине стиль и хороший вкус?

– Это обувь, сумки и рюкзаки, ремни, шляпы и шарфы, украшения. Ну и, конечно, сочетаемость одетых вещей и их уместность в определённой ситуации. Это то, на что обращаешь внимание в первую очередь. Кстати, это не только к мужчинам относится. Сейчас границы того. что и где носить все сильнее размываются и, кажется именно поэтому возникает вопрос "Что такое хороший вкус?". А между тем, все просто. Хороший вкус – это когда ты в музее не в резиновых тапках.



– А что, наоборот, показывает равнодушие к одежде?

– Для меня равнодушие к одежде – это, в первую очередь, неопрятность.



Но вообще этот вопрос довольно глубокий: многие просто живут, не задумываясь о том в чем ходят, именно потому, что не хотят тратить на это свою энергию. Очень просто собрать в шкафу 10 одинаковых рубашек, 6 одинаковых свитеров и черных брюк, чтобы не думать об уместности своего образа каждое утро и не тратить на это силы и время. Это ведь тоже равнодушие к одежде? Просто какое-то вынужденное, когда выбираешь стать равнодушным.

У нас много примеров, когда мужчины радуются как дети приходя к нам в магазин, со словами "Наконец-то, я нашёл то, что мне нравится и подходит!". И выясняется, что им вовсе не все равно как они выглядят, просто раньше в их поле зрения не было того, чего хотелось на самом деле.





– Как найти баланс между мажором, думающем о красе ногтей, и безразличным к своему внешнему виду "настоящим мужиком"? Часто безразличие к одежде считается положительным качеством для мужчины.

– Ну все же разные! Кому-то важно, что он в лимитированных коллекциях известных брендов (хотя кроме него никто об этом и не догадывается), кому-то совершенно прекрасно в джинсах и белой футболке. Главное, соблюдать гигиену, раз уж на то пошло.

– Какие стереотипы в мужской моде вы хотите преодолеть?

– "Необычные вещи уместны только в артистической среде" и "дизайнеры делают одежду только для эксцентричных людей" – думаю, это основные стереотипы, с которыми мы сталкиваемся, и деликатно стараемся их нейтрализовать.



– Часто говорят "современная классика", что это значит?

– За современность и актуальность всегда отвечают пропорции и цвет. Классическая одежда – костюм, шерстяное пальто и портфель. Стало быть, "современная классика" – это классическая одежда в актуальных цветах и пропорциях. Сейчас, например, практически ушли из мужского ассортимента узкие брюки и пиджаки. Поэтому современный классический костюм – это костюм с прямыми брюками и полуприлегающим или прямым пиджаком. Надо отметить, что мужчинам тут чуть проще, чем женщинам, потому что мужские классические цвета – черный, синий, серый, коричневый – практически так же неизменны как и ассортимент классической одежды и следить надо только за пропорциями. А у женщин, то розовое в моде, то другое розовое, то зеленый, то голубой... очень утомительно.



– Какие требования современная эпоха предъявляет к мужской моде? Какой образ выдвигает на первый план?

– Этот вопрос снова про моду, а это не к нам. Мы делаем красивые базовые вещи для жизни, которые долго живут и остаются актуальными в гардеробе.





– Какие вещи be:ra пользовались большим успехом? Как вы думаете, почему?

– У нас большим успехом пользуются брюки, потому что они удобные и немного необычные; зимние пальто, потому что они очень теплые, удобные и при этом не спортивные; кожаные рюкзаки, потому что они тоже очень удобные и необычно выглядят. А еще наши вещи неприхотливы в уходе и долговечны – это серьезный плюс.

– А какие, наоборот, не нашли отклика? Возможно, они просто опередили свое время?

– Я не припоминаю, чтобы мы делали что-то настолько необычное, чтобы претендовать на "опережение времени". Какие-то вещи не находили отклика, конечно, но это мы списываем исключительно на свои недоработки и недодуманность. Часто после переосмысления и перевыпуска модели она занимает почетное место в гардеробах наших клиентов.



– Бренд существует с 2012 года, какие изменения в мужской моде ярко проявились за эти 12 лет? И как вообще изменилось отношение мужчин к своему стилю?

– В повседневном облике наиболее очевидно изменилась ширина брюк, и, наконец-то, почти закончились "штанишки в облипку".



Нынешнее увлечение безразмерными вещими охватило в основном подростков и женщин и, как мне кажется, скоро пройдет.

А в целом, складывается впечатление, что наши мужчины стали выглядеть лучше и с большим вниманием относиться к себе – это и об оболочке, и вообще – больше следят за собой, занимаются спортом. Хорошая тенденция.