Какую обувь носить с пальто в 2025 году: идеальное сочетание

В 2025 году пальто останется универсальной частью гардероба, которая подчеркнет ваши стиль и элегантность. Однако важным элементом завершенного образа становится правильный выбор обуви. В статье мы вместе с Kleo.ru расскажем, с какой обувью носить разные модели пальто и как быть в тренде.

Выбираем обувь под пальто в 2025 году





1. Классические ботильоны

Классика всегда актуальна. В 2025 году ботильоны на устойчивом каблуке или с острым носком станут идеальной парой для прямого или приталенного пальто. Такие модели добавляют образу утонченность и подойдут как для деловых встреч, так и для вечерних выходов.

Совет стилиста: выбирайте ботильоны в нейтральных оттенках (бежевый, черный, шоколадный), чтобы создать универсальный лук.





2. Ботфорты

Высокие сапоги снова на пике моды. Их рекомендуют носить с пальто средней длины или миди. Ботфорты из замши или кожи идеально дополнят элегантные образы.

Важно: следите, чтобы между верхом ботфорт и краем пальто оставалось немного свободного пространства – это визуально удлиняет ноги.





3. Грубые ботинки

Пальто в стиле oversize прекрасно сочетается с массивными ботинками. Такой контраст делает образ дерзким и современным. Это идеальный вариант для повседневного стиля.

Лайфхак: дополните ансамбль шарфом или шапкой в тон обуви, чтобы придать луку завершенность.





4. Кроссовки

Спортивный стиль уже несколько сезонов удерживает позиции в моде. В 2025 году кроссовки с пальто – это не только удобно, но и актуально. Для такого сочетания лучше выбрать укороченные или приталенные модели пальто.

Идеи:

Белые минималистичные кроссовки подойдут для строгих однотонных пальто.

Яркие модели с принтами – для более креативного стиля.





5. Лоферы и оксфорды

Для любителей минимализма и ретро-стиля обувь без каблука станет находкой. Лоферы и оксфорды гармонично смотрятся с пальто в клетку или с поясом. Это практичное решение для городских прогулок.

Ошибки при выборе обуви к пальто

Несоответствие стилю: не сочетайте классическое пальто с кроссовками, если они не поддержаны остальными элементами образа.

Слишком массивная обувь под тонкое пальто: это создает визуальный дисбаланс.

Неподходящий цвет: избегайте резкого контраста, если он не продуман.

Заключение

В 2025 году пальто также будет являться базовой вещью в гардеробе, и правильный выбор обуви поможет создать гармоничный образ. Мы постарались дать вам ответ, с какой обувью носить пальто в новом сезоне. Экспериментируйте с сочетаниями, учитывайте стиль пальто и актуальные модные тренды. Не бойтесь выделяться, ведь мода – это про выражение вашей индивидуальности.