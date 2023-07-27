Роман Уралович: «Одежда бренда a quick buck – больше, чем альтернатива западным маркам»

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Роман Уралович

Западные бренды ушли из России, но в стране оказалось достаточно марок одежды, которые могут составить полноценную замену мировым. Мы пообщались с сооснователем бренда одежды a quick buck Романом Ураловичем, чтобы выяснить, как ему с командой удалось занять нишу, и почему их бренд любят не только российские, но и зарубежные звезды.

- Вы начали замещать иностранные бренды еще до ухода их из России. Как у вас получилось?

- Мы сразу начали с выстраивания нашего бренда, подключили анализ рынка, реалистично посмотрели на свои слабые и сильные стороны. Как таковой задачи вытеснить кого-то никогда не было. Но за счет создания хорошей платформы, базиса, получалось так, что мы «захватили» часть рынка. Работать начали в пандемию, и уже тогда начали понимать, что ситуация в мире в целом изменилась. У аудитории появился большой спрос на локальную продукцию, что привело к импортозамещению. В итоге сосредоточились на качестве, это и помогло попасть на Неделю моды в Нью-Йорке.

Показ qb в рамках недели моды в Нью-Йорке

- А как вам удалось приняли в ней участие?

- Так получилось, что нас заметили и пригласили, то есть это была не наша инициатива. В итоге мы участвовали в Неделе моды вместе с другими fashion-брендами массового или доступного сегмента, либо только выходящими на рынок. Это был, безусловно, очень интересный опыт. Все было организовано достаточно круто. Тогда мы поняли, что должны ориентироваться именно на мировые события. Этим летом мы готовились поехать в Лондон, куда тоже получили приглашение, но планы пришлось изменить… Пришлось переключиться. Сейчас еще активнее работаем со звездами, блогерами, лидерами мнений.

Например, наше боди отметилось в клипе популярного американского рэп-исполнителя DJ Khaled «Borracho».

Кадр из клипа DJ Khaled «Borracho»

- Ваш бренд также выбирают Оксана Самойлова, Инстасамка, Ханна и другие лидеры мнений, как считаете, почему?

- Потому что мы не копируем, не пытаемся делать то же, что и остальные. У нас есть свой собственный ДНК, нас отличают, нас выделяют. Речь не о логотипах и ярких паттернах, а именно о логике, идее, концепции самого бренда, который считывает наш потребитель, и к которому он хочет быть причастен. Он носит нашу одежду и гордиться этим. И это касается не только рядового клиента, но и клиента в сегменте селебрити.

Оксана Самойлова в луках qb

- Как разрабатывается каждая модель?

- Каждая модель разрабатывается непосредственно при полном участии соучредителя a quick buck Анастасии Аникиной. Она занимается генерацией идей, потом ищет ресурсы для их осуществления. Что-то меняется по ходу: улучшается, оставляется на будущее, отсекается. Это такой симбиоз желаний, возможностей и ресурсов, которыми мы обладаем здесь и сегодня. Сейчас уникальнее получаются многие вещи, которые никто не может повторить.

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Толстовки qb Made in Russia

- Таким был проект Made in Russia, расскажите про него.

- Проект Made in Russia как раз приурочен к импортозамещению и он знаменует собой нашу некую гордость именования себя российским брендом. В последнее время стерлась та самая грань, многие старались не ассоциировать себя с российским рынком, но мы всегда это транслировали. Также мы сами с Настей ведем курсы. Я веду курс по открытию бренда в России с нуля. У меня есть ученики, есть открытые под моим наставничеством бренды. И мы не считаем, что это какая-то конкурентная ниша. Мы считаем, что рынок настолько широк, что чем больше игроков в нем будет присутствовать сегодня, тем лучше, быстрее и выгоднее для всех он будет развиваться. Здоровая конкуренция хороша как для потребителей, так и для самих собственников брендов. Вот коллекция Made in Russia она как раз об этом, о этой гордости принадлежности к такому интересному развивающемуся рынку.