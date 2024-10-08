Lassie: одежда для маленьких исследователей "Каменных джунглей"

Кстати, недавно компания отметила свое 75-летие. На протяжении десятков лет бренд создает одежду для юных исследователей по скандинавским технологиям: изделия проходят проверку на сопротивление трению, прочность на разрыв, водопроводимость, способность к водоотталкиванию, устойчивость цветовой окраски и размера к трению, стирке. Так что родители могут быть спокойны за комфорт и безопасность своих маленьких любителей приключений.

На презентации новой осенне-зимней коллекции пространство разделили на тематические зоны. Концепция мероприятия была выдержана в стилистике "Каменные джунгли". Бренд Lassie акцентировал внимание на комфорте детей мегаполисов. Они как никто нуждаются в одежде, которая должна помогать активно исследовать мир вокруг. Кстати, дети могли примерить одежду прямо на презентации.





Пока ребята развлекались под присмотром аниматоров и исследовали кэнди-бар, взрослые тоже были заняты делом: квизом про путешествия и мастер-классом о тревел-блогера Ирины Полежаевой. Генеральный директор Lassie Петя Эрик Георг Фердинанд открыл официальную часть мероприятия, рассказав об основных принципах и ценностях бренда. Он подчеркнул, что Lassie выпускает технологичную мембранную одежду, которая поддерживает оптимальный микроклимат, чтобы ребенку было комфортно на прогулке в любую погоду.

В новой коллекции представлены вещи, которые защитят ребенка от непогоды и – что важно – безопасны для тела. Особенно радует, что дизайнеры потрудились над оригинальными цветовыми решениями. Например, утепленная осенняя куртка Muuttua меняет цвет в зависимости от температуры, а значит, на ней можно создавать интересные узоры с помощью тепла рук. Еще один фаворит коллекции – дождевик Jarmo с принтами динозавров. Во время дождя герои юрского периода меняют цвет на более яркий.





Ну а чтобы юные исследователи каменных джунглей не промочили ноги во время "заплывов" по лужам, в новой коллекции Lassie представили кроссовки и полуботинки с водонепроницаемой мембраной, а также ботинки с резиновой калошей.