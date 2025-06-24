5 российских брендов, меняющих модную индустрию

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Бренды, за которыми будущее.

В мире российской моды началась новая глава. Повсеместно запускаются новые отечественные бренды, открываются магазины, и все больше людей уходят от масс-маркета в сторону российских марок. Рассказываем, за какими дизайнерами будущее и за кем точно стоит следить прямо сейчас, ведь они меняют российскую моду.

Ushatava

Ushatava – уральский бренд, прославившийся на всю страну. Основанный в 2015 году Алисой Ушаковой и Нино Шаматавой с нуля, к 2020 году он успел открыть ряд магазинов как в Москве и Санкт-Петербурге, так и Сочи, а также в Дизайнерский стиль Ushatava сфокусирован на минимализме и практичности с ноткой авангарда. У бренда есть два направления: подиумная линейка одежды (Research) и вещи для базового гардероба (Garderobe).

Фото: архив бренда Ushatava/ ushatava.ru

Ulyana Sergeenko

Модный дом начал свою работу в 2011 году под предводительством модельера Ульяны Сергеенко. Моментально бренд Ulyana Sergeenko добрался до российских подиумов, а вскоре и до Недели высокой моды в Париже. Одежду от Ульяны Сергеенко звезды надевают на красные дорожки зарубежных церемоний, в числе которых Каннский кинофестиваль.

Фото: архив бренда Ulyana Sergeenko/ ulyanasergeenko.com

12 Storeez

Тихая роскошь и лаконичный дизайн – главные составляющие 12 Storeez, основанного сестрами Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым в 2014 году. В концепции бренда лежит идея "12 историй", или 12 мини-коллекций, выпускаемых в течение года. Марка дает возможность составить для себя цельный образ, приобретая вещи из специальных "капсульных" коллекций.

Фото: архив бренда 12 Storeez/ 12storeez.com

IRNBY

Бренд Анастасии Мироновой, изначально позиционировавший себя как марка, выпускающая вещи для занятий спортом, на данный момент обзавелся уже несколькими разнохарактерными коллекциями. Марка представила линейки для занятий теннисом, бегом и специализированную одежду для походов в спортзал. Бренд не перестает доказывать, что спортивная одежда может быть не только удобной, но и стильной. Также у марки представлена полноценная коллекция мужской одежды.

Фото: архив бренда IRNBY/ irnby.com

Aim Clo

Бренд создает вещи из "идеального" трикотажа. Aim Clo создает лаконичный дизайн одежды актуальных силуэтов и спокойных универсальных цветов, которую легко можно сочетать между собой, и ее можно носить каждый день. Как говорят дизайнеры, их основной задачей является "создание одежды, которая дарит яркие эмоции каждый день".

Фото: архив бренда Aim Clo/ aimclo.ru

Эти бренды доказывают, что отечественная мода способна создавать уникальные, качественные и стильные вещи, способные конкурировать на мировом рынке. Следите за этими и другими перспективными именами, чтобы не пропустить захватывающую трансформацию российской моды. 

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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