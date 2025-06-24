5 российских брендов, меняющих модную индустрию

В мире российской моды началась новая глава. Повсеместно запускаются новые отечественные бренды, открываются магазины, и все больше людей уходят от масс-маркета в сторону российских марок. Рассказываем, за какими дизайнерами будущее и за кем точно стоит следить прямо сейчас, ведь они меняют российскую моду.

Ushatava

Ushatava – уральский бренд, прославившийся на всю страну. Основанный в 2015 году Алисой Ушаковой и Нино Шаматавой с нуля, к 2020 году он успел открыть ряд магазинов как в Москве и Санкт-Петербурге, так и Сочи, а также в Дизайнерский стиль Ushatava сфокусирован на минимализме и практичности с ноткой авангарда. У бренда есть два направления: подиумная линейка одежды (Research) и вещи для базового гардероба (Garderobe).





Ulyana Sergeenko

Модный дом начал свою работу в 2011 году под предводительством модельера Ульяны Сергеенко. Моментально бренд Ulyana Sergeenko добрался до российских подиумов, а вскоре и до Недели высокой моды в Париже. Одежду от Ульяны Сергеенко звезды надевают на красные дорожки зарубежных церемоний, в числе которых Каннский кинофестиваль.





12 Storeez

Тихая роскошь и лаконичный дизайн – главные составляющие 12 Storeez, основанного сестрами Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым в 2014 году. В концепции бренда лежит идея "12 историй", или 12 мини-коллекций, выпускаемых в течение года. Марка дает возможность составить для себя цельный образ, приобретая вещи из специальных "капсульных" коллекций.





IRNBY

Бренд Анастасии Мироновой, изначально позиционировавший себя как марка, выпускающая вещи для занятий спортом, на данный момент обзавелся уже несколькими разнохарактерными коллекциями. Марка представила линейки для занятий теннисом, бегом и специализированную одежду для походов в спортзал. Бренд не перестает доказывать, что спортивная одежда может быть не только удобной, но и стильной. Также у марки представлена полноценная коллекция мужской одежды.





Aim Clo

Бренд создает вещи из "идеального" трикотажа. Aim Clo создает лаконичный дизайн одежды актуальных силуэтов и спокойных универсальных цветов, которую легко можно сочетать между собой, и ее можно носить каждый день. Как говорят дизайнеры, их основной задачей является "создание одежды, которая дарит яркие эмоции каждый день".





Эти бренды доказывают, что отечественная мода способна создавать уникальные, качественные и стильные вещи, способные конкурировать на мировом рынке. Следите за этими и другими перспективными именами, чтобы не пропустить захватывающую трансформацию российской моды.