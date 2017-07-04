5 главных сумок лета-2017

Нынешнее лето, увы, нас не балует. Остается разнообразить свой образ яркими и смелыми сумками, варианты которых в этом сезоне представлены весьма многообразно.

Просматривая коллекции ведущих модных домов, можно четко определить одну общую тенденцию — все дизайнеры стремятся придать сумке некую отличительную черту, яркую эмоцию и наделить индивидуальностью. Какие сумки актуальны этим летом, расскажет Мария Амнуэль, основатель компании Sumochka.com.

Огромные сумки

В преддверии сезона отпусков дизайнеры продемонстрировали нам сумки, которые по праву и по размеру можно смело сравнить с чемоданом, например, Celine и Balenciaga. В них легко поместятся вещи для небольшого отпуска, а в более деловой, но при этом не менее объемной Lombardi можно носить даже ноутбук, папку с документами или планшет.







Микросумки

Если вам слегка надоели клатчи, миниатюрные сумки-игрушки станут прекрасной альтернативой. От щедро украшенных цветочными аппликациями, как в моделях Fendi и Dolce Gabbana, до сумки размером со спичечный коробок (Hermes), такие сумки прекрасно дополнят любой летний образ.







Сумки с круглыми ручками

Сумка Chloe с золотистыми кольцами станет идеальным дополнением к вечернему образу, а более сдержанная Givenchy и выполненная в актуальной технике плетения Michael Kors внесут яркий штрих в повседневный стиль.







Ретро-шик

Еще один тренд предстоящего сезона — это сумки-чемоданы и сумки-коробки.







В офис с рюкзаком? Легко!

Не теряют своей актуальности и рюкзаки, которые в этом году, помимо повседневных образов, интегрировались также и в деловой гардероб. Более строгую и сдержанную форму рюкзаков из натуральной кожи продемонстрировал Marni, а модели свободной формы и с изобилием декора можно наблюдать в коллекциях Marc Jacobs и Philipp Plein.