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5 главных сумок лета-2017

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Нынешнее лето, увы, нас не балует. Остается разнообразить свой образ яркими и смелыми сумками, варианты которых в этом сезоне представлены весьма многообразно.

Просматривая коллекции ведущих модных домов, можно четко определить одну общую тенденцию — все дизайнеры стремятся придать сумке некую отличительную черту, яркую эмоцию и наделить индивидуальностью. Какие сумки актуальны этим летом, расскажет Мария Амнуэль, основатель компании Sumochka.com.

Огромные сумки

В преддверии сезона отпусков дизайнеры продемонстрировали нам сумки, которые по праву и по размеру можно смело сравнить с чемоданом, например, Celine и Balenciaga. В них легко поместятся вещи для небольшого отпуска, а в более деловой, но при этом не менее объемной Lombardi можно носить даже ноутбук, папку с документами или планшет.

  • Lombardi
  • Celine
  • Balenciaga
 
 
 

Микросумки

Если вам слегка надоели клатчи, миниатюрные сумки-игрушки станут прекрасной альтернативой. От щедро украшенных цветочными аппликациями, как в моделях Fendi и Dolce Gabbana, до сумки размером со спичечный коробок (Hermes), такие сумки прекрасно дополнят любой летний образ.

  • Fendi
  • Dolce & Gabbana
  • Valentino
 
 
 

Сумки с круглыми ручками

Сумка Chloe с золотистыми кольцами станет идеальным дополнением к вечернему образу, а более сдержанная Givenchy и выполненная в актуальной технике плетения Michael Kors внесут яркий штрих в повседневный стиль.

  • Chloe
  • Givenchy
  • Michael Kors
 
 
 

Ретро-шик

Еще один тренд предстоящего сезона — это сумки-чемоданы и сумки-коробки.

  • Hermes
  • Dolce & Gabbana
  • Louis Vuitton
 
 
 

В офис с рюкзаком? Легко!

Не теряют своей актуальности и рюкзаки, которые в этом году, помимо повседневных образов, интегрировались также и в деловой гардероб. Более строгую и сдержанную форму рюкзаков из натуральной кожи продемонстрировал Marni, а модели свободной формы и с изобилием декора можно наблюдать в коллекциях Marc Jacobs и Philipp Plein.

  • Philipp Plein
  • Marni
  • Marc Jacobs
 
 
 

  •  
    Рисунок
    А какая сумка ближе тебе?

0 Не нравится 3 Нравится 04.07.2017 Теги: сумки весна-лето 2017 модные тенденции тренды

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