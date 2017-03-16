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Евгения Крюкова возрождает тренд на женственность


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Звезда кино, заслуженная артистка России Евгения Крюкова попробовала себя в новом амплуа. Актриса дебютировала с модной коллекцией на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. По словам Евгении, она решительно настроена возродить тренд на женственность в повседневной одежде.

В своей первой коллекции Крюкова сделала ставку на ретросилуэты и достаточно яркие оттенки. Платья из шелка, цветочные принты, казалось, это весенние модели. «Тем не менее это зимняя коллекция, — подчеркнула в беседе с журналистами Евгения. — Я вам открою секрет, на моделях даже комбинации из кашемира, чтобы было уютно. Все вещи сконструированы таким образом, чтобы, несмотря на яркие цвета и кажущуюся легкость тканей, в нарядах было тепло и комфортно осенью и зимой. Я создавала коллекцию для эффектных, уверенных в себе женщин, таких, например, как Ольга Кабо, пришедшая сегодня в моем наряде».

 

Поддержать Крюкову поспешили актрисы Светлана Светличная и Ольга Кабо. «Сегодня на мне наряд из ее новой коллекции. Я входила в узкий круг посвященных, которые увидели наряды до того, как их представили на Неделе», — похвасталась Кабо.

А за кулисами дизайнеру помогала дочь Евдокия.

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    Рисунок
    Как оцениваете дебютную коллекцию Евгении Крюковой?

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0 Не нравится 0 Нравится 16.03.2017 Теги: Евгения Крюкова

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Обсуждение 4  

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  • Прелесть
    Чего она возраждает и где? Смешно даже. Сегодня сотни трендов на любой вкус.
    		16.03.17 19:24
         
    2
         
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  • Micha Piter
    А что ж сама "модельер" одета совсем уж не женственно...
    		 16.03.17 13:06
         
    4
         
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  • асти
    Не лучше и не хуже большинства совр.показов. Порядок выходов малогармоничен.В целом -неплохое средство от бессонницы.
    		16.03.17 13:03
         
    0
         
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  • Marana Vilnius
    Мне понравились одноцветные платья с нашитыми от подола цветами (особенно коралловое) - очень женственно, некоторые длинные платья - удачный силуэт, украшения в виде маков (правда, не везде они были к месту), цветовая гамма в целом удачная и видно, что материалы действительно качественные и приятны для тела. Не понравились брюки с цветовой вставкой между ног, некоторые модели платьев показались совершенно бабскими, всё, что не платья, выглядело как-то вразнобой, просто ужасно для меня выглядели пёстрые пушистики - то в виде шапки, то в виде карманов или просто нашитой полосы, обувь не гармонировала с летящими силуэтами одежды, - на тонкой ноге туфли с такими толстыми каблуками выглядят, как копыта, а на ноге потолще - вообще превращают ногу в слоновью. Ну и занудную музыку я выдержала минуты 3-4, потом смотрела без звука.
    		 16.03.17 12:45
         
    2
         
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