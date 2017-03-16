Евгения Крюкова возрождает тренд на женственность
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Звезда кино, заслуженная артистка России Евгения Крюкова попробовала себя в новом амплуа. Актриса дебютировала с модной коллекцией на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. По словам Евгении, она решительно настроена возродить тренд на женственность в повседневной одежде.
В своей первой коллекции Крюкова сделала ставку на ретросилуэты и достаточно яркие оттенки. Платья из шелка, цветочные принты, казалось, это весенние модели. «Тем не менее это зимняя коллекция, — подчеркнула в беседе с журналистами Евгения. — Я вам открою секрет, на моделях даже комбинации из кашемира, чтобы было уютно. Все вещи сконструированы таким образом, чтобы, несмотря на яркие цвета и кажущуюся легкость тканей, в нарядах было тепло и комфортно осенью и зимой. Я создавала коллекцию для эффектных, уверенных в себе женщин, таких, например, как Ольга Кабо, пришедшая сегодня в моем наряде».
Поддержать Крюкову поспешили актрисы Светлана Светличная и Ольга Кабо. «Сегодня на мне наряд из ее новой коллекции. Я входила в узкий круг посвященных, которые увидели наряды до того, как их представили на Неделе», — похвасталась Кабо.
А за кулисами дизайнеру помогала дочь Евдокия.
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Новости | 25.11.2015
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Обсуждение 4
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ПрелестьЧего она возраждает и где? Смешно даже. Сегодня сотни трендов на любой вкус.
16.03.17 19:24
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Micha PiterА что ж сама "модельер" одета совсем уж не женственно...
16.03.17 13:06
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астиНе лучше и не хуже большинства совр.показов. Порядок выходов малогармоничен.В целом -неплохое средство от бессонницы.
16.03.17 13:03
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Marana VilniusМне понравились одноцветные платья с нашитыми от подола цветами (особенно коралловое) - очень женственно, некоторые длинные платья - удачный силуэт, украшения в виде маков (правда, не везде они были к месту), цветовая гамма в целом удачная и видно, что материалы действительно качественные и приятны для тела. Не понравились брюки с цветовой вставкой между ног, некоторые модели платьев показались совершенно бабскими, всё, что не платья, выглядело как-то вразнобой, просто ужасно для меня выглядели пёстрые пушистики - то в виде шапки, то в виде карманов или просто нашитой полосы, обувь не гармонировала с летящими силуэтами одежды, - на тонкой ноге туфли с такими толстыми каблуками выглядят, как копыта, а на ноге потолще - вообще превращают ногу в слоновью. Ну и занудную музыку я выдержала минуты 3-4, потом смотрела без звука.
16.03.17 12:45