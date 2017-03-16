Евгения Крюкова возрождает тренд на женственность

Звезда кино, заслуженная артистка России Евгения Крюкова попробовала себя в новом амплуа. Актриса дебютировала с модной коллекцией на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. По словам Евгении, она решительно настроена возродить тренд на женственность в повседневной одежде.

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В своей первой коллекции Крюкова сделала ставку на ретросилуэты и достаточно яркие оттенки. Платья из шелка, цветочные принты, казалось, это весенние модели. «Тем не менее это зимняя коллекция, — подчеркнула в беседе с журналистами Евгения. — Я вам открою секрет, на моделях даже комбинации из кашемира, чтобы было уютно. Все вещи сконструированы таким образом, чтобы, несмотря на яркие цвета и кажущуюся легкость тканей, в нарядах было тепло и комфортно осенью и зимой. Я создавала коллекцию для эффектных, уверенных в себе женщин, таких, например, как Ольга Кабо, пришедшая сегодня в моем наряде».

Поддержать Крюкову поспешили актрисы Светлана Светличная и Ольга Кабо. «Сегодня на мне наряд из ее новой коллекции. Я входила в узкий круг посвященных, которые увидели наряды до того, как их представили на Неделе», — похвасталась Кабо.

А за кулисами дизайнеру помогала дочь Евдокия.

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