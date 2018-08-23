Выкуп невесты: смешной и современный сценарий

Каждая пара стремится сделать свою свадьбу незабываемой, поэтому заранее ведут подготовку к ней. Выкуп невесты считается одним из ярких моментов дня молодоженов, в который задействовано большее количество гостей.

Для создания красочной обстановки и проведения веселого выкупа невесты в 2018 году, необходимо придумать смешной и современный сценарий, чтобы такая традиция запомнилась надолго.

Организация выкупа

Творческим натурам, организующим мероприятие, будет несложно придумать стихотворный сценарий с конкурсами. Проще всего воспользоваться готовым вариантом, изменить в нем некоторые фразы в соответствии с тематикой праздника либо взять уже испробованный на свадьбах знакомых сценарий в стихах.

Когда выбирается стихотворное ведение праздника, не следует насыщать традиционное мероприятие многочисленными рифмами, а остановиться на проведении конкурсов. Чтобы объяснить жениху правила выполнения заданий, достаточно 1-2 коротких стихотворений. Для полноценного праздника необходимо придумать вступление и логическое завершение.

Помимо этого, предусматривается украшение дома невесты. Можно развесить плакаты, разноцветные ленты, воздушные шары, цветы, различные гирлянды и т. п.

Одежда у организаторов ритуала с конкурсами должна соответствовать выбранной тематике. Если отсутствует определенный стиль, то можно обойтись без дресс-кода.

Приветствие жениха

Выкуп невесты 2018 со смешным и современным сценарием начинается встречей жениха перед домом возлюбленной. Ведущий мероприятия предлагает представиться гостям и озвучить цель приезда.

В стихотворной форме можно спросить так:

Ой, вы, гости-господа, вы откуда и куда?

В путь-дорогу снарядились?

А чего так нарядились?

А чего в том чемодане?

И зачем в карманах мани?

(Сваты называют причину своего приезда)

Вон, как дело завертелось!

Вам жениться захотелось!

Ну и кто ж из вас двоих,

Называется жених?

Затем жениху предъявляют стоимость выкупа, которую он восполняет деньгами либо сладостями. После того как все оплачено, открывается возможность пройти конкурсы.

Прохождение конкурсов

Началом выкупа невесты 2018 по смешному и современному сценарию является прохождение испытаний перед домом возлюбленной. Самое распространенное задание, с которого начинается ритуал, является доказательство своих чувств. Для этого жениху требуется прокричать три раза о любви к девушке.

Потребовать это стихами можно следующим образом:

Чтоб невеста, сидя дома,

Голос слышала знакомый,

Ты, Иван уж не стесняйся,

Катеньке в любви признайся,

Крикни громко, не тая:

«Катя, я люблю тебя!»

Ну-ка прокричи троекратно ей о своей любви.

В свою очередь, жених три раза повторяет, что любит невесту. Обычно после выполнения такого задания не поступает никакого ответа, и предъявление конкурсов продолжается. Организатор может сказать следующими строками:

«От невесты нет ответа.

Ты скажи нам без секрета,

А туда ли ты пришел?

Верно нужный дом нашел?

Опиши-ка нам невесту

Коль пришел на это место».

Для подтверждения правдивости своих слов жениху задаются вопросы, касающиеся жизни невесты. Если он ошибается, то платит деньги либо отдает конфеты, шоколад и пр.

Примерные вопросы:

дата рождения невесты;

дата рождения тещи;

номер квартиры будущей жены;

возраст невесты;

дата знакомства;

любимые занятия возлюбленной;

цвет глаз любимой;

самая заветная мечта будущей жены.

После правильных ответов на вопросы, ведущая выкупа пропускает жениха ближе к невесте и говорит следующие слова:

«Значит, верно ты пришел,

Не соврал – судьбу нашел.

Нужно дальше вам идти

И невестушку найти».

Для прохождения дальнейшего конкурса можно приготовить цветок с лепестками, на которых написать различные задания для жениха и свидетеля.

Ведущая знакомит с правилами конкурса:

«Чтобы дальше вам подняться,

Нужно вместе всем собраться.

Вот вам лепестки цветные,

В них задания непростые.

Выбирай скорей любое,

Для выполнения нужны двое».

Свидетель вместе с виновником торжества выбирают понравившийся лепесток и выполняют написанное там задание. В случае отказа от данного конкурса или неподходящего исполнения, от них требуется соответствующая плата.

Для организации смешного и современного выкупа невесты 2018 по сценарию рекомендуется использовать следующие надписи на лепестках:

показать жестами смешной рассказ;

станцевать на одной ноге;

встать на стул и прокричать, что он гусеница;

изобразить урчание живота;

спеть песню на выдуманном языке;

после вдоха из шарика гелия поведать ужасную историю.

После того как жених со свидетелем выполнили все задания, их пропускают дальше. По лестнице до квартиры возлюбленной разложены на определенном расстоянии листки с буквами, по которым виновник торжества должен пройтись и произнести комплименты в адрес будущей жены (на ту букву, что написана на бумаге):

«Путь к судьбе не будет легким.

Нужно по листам пройти

Комплиментами засыпать

Чтоб к возлюбленной зайти».

Завершающим этапом в прохождении испытаний может быть конкурс с фруктом (например, с яблоком), который вешают на звонок около двери возлюбленной. Что нужно сделать, объясняет организатор:

«А сейчас последний шаг

Для вас, уставших бедолаг.

Чтоб к невестушке пройти,

Этот фрукт ты надкуси.

Только действуй лишь зубами –

Не помогай себе руками.

Коли справишься ты скоро,

Это яблоко раздора

Потеряет свою силу –

Будешь в мире жить с любимой».

Если жених успешно выполняет испытания, то ведущая пропускает его к невесте, которую одаривают поцелуем и букетом цветов.

Окончание выкупа можно выразить следующими строками:

Пора заканчивать стихи,

Задания были не легки,

Но все их выполнить ты смог,

И это будет как урок,

Теперь невесту забирай,

Дверь к новой жизни открывай,

Люби её и уважай,

Тогда вокруг вас будет рай!

При желании можно добавить еще несколько заданий, чтобы ритуал получился более насыщенным и интересным.

Когда конкурсы закончились, все гости заходят в дом невесты, садятся за праздничный стол и отмечают успешное окончание выкупа. Затем молодожены едут на официальную церемонию заключения брака в ЗАГС.

Примеры тематики

Если у организаторов праздника есть желание придумать тематический сценарий, можно остановиться на сказочном стиле. Истории могут быть как отечественными, так и зарубежными.

Например, будущую жену можно изобразить как принцессу, находящуюся в темнице, а жениха, как ее спасителя, пришедшего с огромной любовью и желанием освободить.

Не менее интересная идея – это выкуп в цыганской тематике. Чтобы добраться до невесты, ведущие мероприятия, одетые в яркую, пышную и эксцентричную одежду, устраивают жениху нелегкие испытания, сопровождающиеся танцами и песнями.

Организация выкупа невесты в стихотворной форме бывает намного проще, чем проведение праздника в прозе. Звучание строк выглядит красиво, полноценно, понятно, а испытания виновника торжества выполняются быстро и четко. Чтобы сделать традиционный ритуал интересным и эффектным, нужно включить фантазию.