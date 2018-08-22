Горько! Есть ли жизнь после свадьбы?

Каждая маленькая девочка мечтает о замужестве. Когда она взрослеет, мечта никуда не уходит. Представление меняется и растет вместе с девочкой, которая смотрит на брак родителей, их друзей, на браки подруг. Взрослея, девушка непременно говорит себе: ”У меня точно будет по-другому”.

Современные дамы не спешат с замужеством. Они хотят путешествовать и строить карьеру, развиваться и просто наслаждаться жизнью. Им нужно становится независимыми и самодостаточными.

Рано или поздно мужчина, который сможет повести под венец, появится и в вашем поле. И вот тут начинается самое интересное. Столкновение двух самодостаточных и независимых личностей, которое перерастает в ссоры и упреки. Приходит разочарование. Каждая пара в браке проходит определенные этапы со своими сложностями.

Поиск

Когда женщина ищет партнера, то все детали продумывает до мелочей. У каждой образ идеального мужчины свой.

Очень здорово, когда ты понимаешь, какой мужчина тебе нужен. Плохо, когда ты всех подстраиваешь под одну гребенку: этот недостаточно блондинист, а тот не так мужественен.

Впадая в крайности, ты отсеиваешь несоответствующие варианты или влюбляешься в первого мужчину, обратившего на тебя внимание.

Чувство влюбленности затмевает разум. Мы не видим недостатков друг друга даже когда они совсем явные. Тем более, кто захочет признаваться, что пел дифирамбы самому обычному офис-менеджеру, а не принцу на белом коне.

В период знакомства и мужчина, и женщина стараются показать себя с более выгодной стороны. Понять так ли заботлив мужчина по жизни во время конфетно-букетного периода невозможно! Все они хотят завоевать женщину, покорить ее.

Поиск идеального мужчины для брака — это только начало тяжелого пути под названием семейная жизнь.

И в горе, и в радости

Именно на этом моменте во время бракосочетания все начинают пускать слезу. Это же так романтично: и в горе, и в радости быть вместе, поддерживать друг друга. Только как это сделать, если после этих слов все меняется? Вы продолжаете развиваться и меняться, а слова уже никуда не денешь.

После заключения брака вдруг оказывается, что по традиции каждую пятницу любимый посещает пивные вечеринки у друзей. А милая девочка крайне любит “выносить мозг” из-за каждой бытовой мелочи. Вас об этом не предупредили?

К сожалению те семейные модели, которые мы взяли с семей наших отцов и матерей очень влияют на нашу дальнейшую жизнь. Также берем во внимание кризис отношений, который настигает вас в промежутке от одного до трех лет. Не всем под силу справится с этим тяжелым периодом.

При наступлении первых разногласий, многие прячут голову в песок и просто уходят от проблем. Именно поэтому так много браков распадается не перейдя рубеж трех лет совместной жизни.

Вам помогут разговоры и компромиссы. Если вы сможете покорить кризис трех лет семейной жизни, ваша пара создаст свою семейную модель. Неважно, будет она похожа на родительскую или нет. Это будет уже ваше, личное. Жена сможет лучше понять мужа, а муж — жену.

Если вы научитесь находить компромиссы, отношения выйдут на новый уровень. Каждый научится не тянуть одеяло главенства в семье на себя, а спать под ним крепко обняв своего партнера.

Вы учитесь быть не только мужем и женой, но и хорошими друзьями, партнерами по жизни. Решать все неурядицы и проблемы вместе, делить заботы поровну.

Этап любви и взаимопонимания

Нахождение компромисса приводит вас на новый уровень. Вы наслаждаетесь друг другом.

Прошлый этап заканчивается приблизительно на пятом году семейной жизни. Вам больше не надо тратить силы и энергию на выяснения отношений и дележку обязанностей. Вы наконец-то можете просто насладиться обществом друг друга.

Во время этого периода пара решается на постройку или покупку дома и улучшение других материальных и жилищных условий. Многие именно на этом этапе принимают решение продолжить род. Все спокойно и размеренно.

У вас появляется чувство уважения друг к другу. Вы с легкостью берете ответственность за счастье другого. Каждому хочется доставлять удовольствие партнеру.

Переломный момент

Те, кто перешагнул рубеж семи лет, с уверенностью могут сказать, хотят ли они прожить всю оставшуюся жизнь со своим партнером.

В первые семь лет формируются ваши отношения. Именно столько нужно человеку, чтобы без всяких иллюзий и розовых очков ответить себе на вопрос о желании жить с данным партнером.

В сексуальной сфере у вас открывается второе дыхание. Партнеры познают друг друга под новым ракурсом. Вы узнаете предпочтения супруга и пытаетесь доставить ему максимум удовольствия. И партнер делает то же самое.

Вам уже намного проще договориться во всем. В первую очередь вы уважаете и понимаете друг друга, поэтому конфликтов в семье почти нет.

Именно сейчас каждый из вас становится полностью открыт для партнера. Вы больше не боитесь быть собой. Супруги не только начинают друг друга любить такими, как они есть, но и себя. Вы принимаете себя со всеми недостатками и тараканами, потому что ваш партнер принимает вас таким.

Когда пара перешла этот рубеж, можно говорить, что это полноценная семья. Цель отношений почти достигнута, искренность и близость уже найдены. Для полного счастья осталось закрепить эти понятия в своей голове.

На веки вечные

Если вы сможете пройти все крепко взявшись за руки, то любая преграда вам ни по чем. Кризисы проходят все пары. Но без них вы не сможете построить свой корабль счастья и наполнить его любовью. Невозможно получить безмерное счастье, не познав горечь ссор и скандалов.

Каждый кризис - это шанс! Шанс стать лучше для своего партнера, найти правильный подход. И это касается обоих. Один супруг не сможет вытянуть ваш брак. Так что тут нужна командная работа.

Старайтесь, учитесь находить общие решения в любых ситуациях. И тогда ваша семья будет крепкой, как скала. Ни одна проблема не сможет испортить ваши отношения!

Алла Пилипюк тренер fazarosta.com, семейный психолог