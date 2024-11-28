Новогодние шоу в Москве 2025 для детей и родителей: куда пойти с семьей

Представляем подборку праздничных представлений, на которые можно сводить ребенка.
Новый год – время волшебства и ярких впечатлений. Москва готовит для жителей и гостей столицы множество увлекательных событий, которые точно понравятся и детям, и взрослым. От музыкально-цирковых сказок до грандиозных шоу на воде – выбирайте, куда пойти с семьей!
"Новогодние представления на киностудии Мосфильм"
Интерактивный мультимедийный мюзикл для всей семьи
|Даты проведения
21 декабря 2024 – 12 января 2025
|Место
Киноконцерн "Мосфильм"
|Возрастное ограничение
|Разрешено для детей всех возрастов (0+)
Главный зимний волшебник и его команда попадают в необычные ситуации. Спектакль наполнен спецэффектами, лазерной графикой и масштабными светодиодными экранами. Также гостей ждет выставка кинонаград, экспозиция старинных кинокамер и многое другое.
"Рождество в Музыколандии"
Музыкально-цирковая сказка для всей семьи
|Даты проведения
24-26 декабря 2024 года
|Место
Live Арена
|Возрастное ограничение
|Разрешено для детей всех возрастов (0+)
Девочка Настя попадает во сне в волшебную страну Музыколандию, где ей предстоит помочь принцессе Эоле и принцу Мажору одолеть злого Какофона. Шоу сочетает в себе элементы циркового искусства, оперы, балета, а также современные технологии. Юные зрители познакомятся с шедеврами классической музыки.
"Слеза дракона"
Мистическое фэнтези в дворцовой эстетике
|Даты проведения
21, 22, 29-30 декабря 2024, 2-7 января 2025
|Место
Театральный центр на Плющихе
|Возрастное ограничение
|Разрешено для детей (6+)
Представление включает в себя удивительные визуальные эффекты: криодым, лазеры, проекции в воздухе и фейерверк из блесток. Шоу создано для поколения будущего. В спектакле есть место и для акробатических номеров, и для фокусов. Они органично вплетены в трогательную историю, которая происходит в хрустальном замке.
"Сказка о царе Салтане" на воде
Спектакль на воде от Театра трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой
|Даты проведения
28 декабря 2024 – 8 января 2025
|Место
Водный стадион "Динамо"
|Возрастное ограничение
|Разрешено для детей всех возрастов (0+)
Легендарная пушкинская сказка оживет на воде! Профессиональные артисты и спортсмены сыграют роли прекрасной царевны лебедь, могучего Салтана, отважного Гвидона и других героев. Действие развернется на воде, суше и даже в воздухе.
"Тайна семьи Деда Мороза"
Новое шоу во Дворце Ирины Винер от создателей Ёлок в Крокусе
|Даты проведения
25-30 декабря 2024, 2-8 января 2025
|Место
Дворец Ирины Винер в Лужниках
|Возрастное ограничение
|Разрешено для детей всех возрастов (0+)
Смешарики, Фиксики, Буба и другие любимые герои помогут Деду Морозу раскрыть тайну его семьи. Гостей ждут захватывающее мульт-расследование, цирковые номера, танцующие фонтаны и многое другое.
"Новогоднее созвездие"
Шоу-концерт с симфоническим квартетом и живым исполнением любимых песен "Диснея"
|Даты проведения
|14-15 декабря 2024
|21 декабря 2024
|28-29 декабря
|Место проведения
|Центр культуры и искусств Щукино
| Концертный зал "Измайлово"
|ММЦ Планета КВН
|Возрастное ограничение
|Разрешено для детей всех возрастов (0+)
Театрализованное музыкальное шоу для детей с любимыми героями мультфильмов, 14 культовых песен, интерактивные элементы и волшебные декорации. Живой вокал и музыкальный бэнд создадут незабываемую атмосферу волшебства в Новый год.