Новогодние шоу в Москве 2025 для детей и родителей: куда пойти с семьей

Новый год – время волшебства и ярких впечатлений. Москва готовит для жителей и гостей столицы множество увлекательных событий, которые точно понравятся и детям, и взрослым. От музыкально-цирковых сказок до грандиозных шоу на воде – выбирайте, куда пойти с семьей!

"Новогодние представления на киностудии Мосфильм"

Интерактивный мультимедийный мюзикл для всей семьи

Даты проведения 21 декабря 2024 – 12 января 2025 Место

Киноконцерн "Мосфильм" Возрастное ограничение

Разрешено для детей всех возрастов (0+)







Главный зимний волшебник и его команда попадают в необычные ситуации. Спектакль наполнен спецэффектами, лазерной графикой и масштабными светодиодными экранами. Также гостей ждет выставка кинонаград, экспозиция старинных кинокамер и многое другое.



"Рождество в Музыколандии"

Музыкально-цирковая сказка для всей семьи

Даты проведения 24-26 декабря 2024 года Место

Live Арена Возрастное ограничение

Разрешено для детей всех возрастов (0+)





Девочка Настя попадает во сне в волшебную страну Музыколандию, где ей предстоит помочь принцессе Эоле и принцу Мажору одолеть злого Какофона. Шоу сочетает в себе элементы циркового искусства, оперы, балета, а также современные технологии. Юные зрители познакомятся с шедеврами классической музыки.

"Слеза дракона"

Мистическое фэнтези в дворцовой эстетике

Даты проведения 21, 22, 29-30 декабря 2024, 2-7 января 2025 Место

Театральный центр на Плющихе Возрастное ограничение

Разрешено для детей (6+)





Представление включает в себя удивительные визуальные эффекты: криодым, лазеры, проекции в воздухе и фейерверк из блесток. Шоу создано для поколения будущего. В спектакле есть место и для акробатических номеров, и для фокусов. Они органично вплетены в трогательную историю, которая происходит в хрустальном замке.

"Сказка о царе Салтане" на воде

Спектакль на воде от Театра трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой

Даты проведения 28 декабря 2024 – 8 января 2025 Место

Водный стадион "Динамо" Возрастное ограничение

Разрешено для детей всех возрастов (0+)





Легендарная пушкинская сказка оживет на воде! Профессиональные артисты и спортсмены сыграют роли прекрасной царевны лебедь, могучего Салтана, отважного Гвидона и других героев. Действие развернется на воде, суше и даже в воздухе.



"Тайна семьи Деда Мороза"

Новое шоу во Дворце Ирины Винер от создателей Ёлок в Крокусе

Даты проведения 25-30 декабря 2024, 2-8 января 2025 Место

Дворец Ирины Винер в Лужниках Возрастное ограничение

Разрешено для детей всех возрастов (0+)





Смешарики, Фиксики, Буба и другие любимые герои помогут Деду Морозу раскрыть тайну его семьи. Гостей ждут захватывающее мульт-расследование, цирковые номера, танцующие фонтаны и многое другое.

"Новогоднее созвездие"

Шоу-концерт с симфоническим квартетом и живым исполнением любимых песен "Диснея"