Ради любви готовы на спорт

Разделить увлечение своего мужчины просмотром спортивных событий готовы 73% опрошенных женщин. Вот только четверть из них (28,4%) уверены, что их избранник не считает женскую компанию подходящей для просмотра матчей и соревнований, об этом свидетельствуют данные исследования* среди 1243 респондентов женского пола в возрасте от 21 до 50 лет.



Спорт – это алиби. 34% женщин, чьи мужья и вторые половинки регулярно следят за событиями спорта, уверены, что мужчины используют спортивные трансляции только как повод для встречи с друзьями. 27% считают, что матчи любимых спортсменов и команд помогают мужчинам отвлечься и отдохнуть от женщин. А каждая пятая (22%) участница опроса верит, что спорт избавляет мужчин от недостатка позитивных эмоций, по данным опроса компании OLIMPBET.

Среди самых распространенных видов спорта за которые болеют мужчины, опрошенные девушки назвали: футбол (43,6%), хоккей (31,9%), единоборства (29,8%), баскетбол (10%) и теннис (8,8%). При этом, доля замужних женщин, которые полностью одобряют подобное хобби, сравнительно ниже, чем среди девушек, состоящих в неофициальных отношениях – 42,2% против 63%, соответственно.

Доверие или компенсации? Вне зависимости от продолжительности отношений со своим избранником свыше 30% участниц опроса убеждены, что знают абсолютно все о своем мужчине и полностью ему доверяют. Так, если бы 40% опрошенных узнали о том, что их партнер поставил крупную сумму денег на победу любимой команды, то восприняли бы это как личный выбор близкого человека.

Ревность и принятие. Среди тех, чей партнер увлечен просмотром спортивных событий, каждая третья девушка (34%) ревнует мужчину к спорту. Чтобы не дать ему погрузиться в любимое занятие, такие женщины придумывают мужчинам домашние дела (35%), открыто требуют снизить частоту просмотров (33%) или угрожают расставанием (16,2%). При этом, важно, что разговоры мужчины о спорте и соревнованиях на первом свидании поддержали бы 60,7%, а 15,3% опрошенных согласились бы даже провести первое свидание на стадионе.