Шоколад без вреда для фигуры! Рецепты полезных десертов

Хорошая новость: больше не нужно выбирать - фигура или шоколад.

Секретом, как сделать это лакомство не только вкусным, но и полезным, с «Клео» поделилась Юлия Смирнова, эксперт по правильному и здоровому питанию.

Самое, пожалуй, любимое лакомство всех поколений — шоколад. От этой сладости практически невозможно отказаться, как, впрочем, иногда и оторваться. Шоколад способствует выработке гормона радости — в этом и кроется секрет его притягательности. Конечно же, всем хочется хорошего настроения и кусочек счастья!

Кроме того, шоколад имеет длинную историю, рецепт его приготовления знали еще древние племена Майя полторы тысячи лет назад и использовали его в священных ритуалах, считая «пищей богов». Чудесное питье готовилось просто: порошок из какао-бобов варили в воде и добавляли в него красный чилийский перец. Полученный напиток бодрил и давал необыкновенную энергию и силу.

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Современные шоколадоежки, как и все сладкоежки — натуры увлекающиеся, а это, как мы знаем, вредит не только фигуре, но и в целом здоровью и гармоничному обмену всех процессов в организме. Всем известно, что производственный или «обработанный» шоколад, который мы чаще всего едим, менее полезен, так как в его состав замешиваются не самые полезные компоненты и ингредиенты: рафинированный сахар, сухое молоко, ароматизаторы и другие пищевые добавки.

При этом основная польза шоколада — в какао (плодах шоколадного дерева), какао-масле и в его антиоксидантном составе. Благодаря современным тенденциям и новой информации о возможностях растительных продуктов можно создавать поистине вкусные и невероятные десерты, в том числе и альтернативный — сырой шоколад (естественно, ферментированный). Таким образом, сырой и обработанный шоколад, продаваемый в обычных магазинах, являются двумя совершенно разными продуктами.

Исследования показали, что добавление молочных продуктов фактически блокирует поглощение антиоксидантов в шоколаде. В то же время преимущества какао обнаруживаются и проявляются только в сыром виде.

Что значит сырой и в чем его польза?

Ингредиенты во время приготовления не нагреваются выше 42-46 градусов, тем самым сохраняются все полезные свойства какао-бобов и какао-масла. Добавляя пищевые натуральные эфирные масла, достигается потрясающий вкус, также всем известны полезные свойства эфирных масел и их благоприятное воздействие на организм. Например, в одной капле эфирного масла гвоздики содержится в 400 раз больше антиоксидантов, чем в рекордсмене среди ягод — заманихе китайской.

Сырой шоколад — это, пожалуй, один из немногих здоровых вариантов получить удовольствие и поднять себе настроение. Какао содержит улучшитель настроения, анандамид — известный как молекула блаженства, что создает ощущение эйфории.

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Другим улучшающим настроение соединением, обнаруженным в какао, является фенэтиламин, который вызывает высвобождение эндорфинов и приятных опиумноподобных нейрохимикатов. Они часто выделяются естественным образом, когда мы влюбляемся и во время сексуальной активности. Для сравнения — единственная альтернатива на земле, которая содержит фенэтиламин — это сине-зеленые водоросли. Кроме того, эти химические вещества улучшают либидо, что, вероятно, является причиной того, что шоколад так популярен в День святого Валентина или в знак любви.

Сырое какао помогает сбалансировать гормональные перепады настроения, так как повышает уровень серотонина в мозге. Когда у женщины повышается уровень серотонина, симптомы ПМС резко снижаются. Также оказывает положительное влияние на сердце и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания: флаванолы — противовоспалительный и защищающий сердце антиоксидант, обнаруженный в сыром какао, может снизить риск развития инсульта и улучшить кровообращение.

Какао содержит более 700 соединений, а комплексные антиоксиданты, обнаруженные в нем, известные как полифенолы, помогают уменьшить «плохой холестерин» и предотвратить затвердевание артерий. На этом полезные свойства шоколада не заканчиваются, но этого достаточно для того, чтобы остановиться на том, как же применять в повседневной жизни полученную информацию.

В качестве совета: желательно отказаться от покупного магазинного шоколада и заменить его на сырой шоколад. Сейчас такой шоколад можно купить в магазинах здорового питания или сделать самостоятельно на собственной кухне. Кроме того, можно использовать порошок сырого какао в смузи, кашах, пудингах. И, конечно же, делать домашний горячий шоколад, рецепт которого мы также предлагаем в копилку альтернативных десертов.

Итак, рецепт сырого шоколада. Приятно, что в нем всего 3 ингредиента!

Сырой шоколад

Вам понадобится:

Какао-масло нерафинированное 150 г

Какао-порошок сырой 60 г

Сироп топинамбура (комнатной температуры) 60 мл

Кастрюля, металлическая или стеклянная миска, чтобы поставить сверху кастрюли, пищевой термометр, форма силиконовая или бумага для выпечки, венчик, нож.

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Приготовление:

Масло какао мелко крошим ножом. Кипятим воду, наливаем в кастрюлю. Сверху ставим миску, так, чтобы вода с ней не соприкасалась. Кладем в нее какао-масло, сверху какао-порошок, не перемешиваем. Под воздействием пара масло начинает плавиться, как только вы заметили, что оно процентов на 30 просело, можно перемешать с порошком и далее перемешивать и следить с помощью термометра. Как только температура будет 45 градусов, снимаем миску с пара, протираем дно полотенцем, продолжаем массу помешивать венчиком. Затем ее нужно остудить до 29 градусов. После того, как сняли с пара, вливаем сироп топинамбура и продолжаем интенсивно помешивать. Охлаждение шоколада может занять минут 15. После того, как шоколад остыл до 29 градусов, его можно переливать в форму - силиконовую или обычную, но застеленную пекарской бумагой, затем поставить в холодильник минут на 15.

Шоколад готов, наслаждайтесь!

Горячий шоколад

Вам понадобится:

Ореховое молоко (взбить горсть замоченного миндаля в блендере и процедить) 250 мл

Какао-порошок сырой 2 ст.л.

2 королевских финика или мед по вкусу

1/2 спелого авокадо (опционально)

Приготовление:

Молоко подогреть немного, чтобы оно стало теплым. Перелить в блендер, положить остальные ингредиенты и хорошо взбить до однородной консистенции. Лучше всего здесь подойдет мощный блендер, тогда вы получите нужную кремовую консистенцию. Напиток разлить по кружкам, любителям по вкусу можно добавить корицу.