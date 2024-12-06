Как подать на развод в 2026 году: документы и порядок оформления

Расторжение брака – серьезный шаг, требующий четкого понимания процедуры и правильной юридической подготовки документов. Даже если решение о разрыве отношений принято окончательно, это не отменяет дальнейших вопросов: куда обращаться, что собирать, сколько платить и как много времени займет процесс. Разберемся, как подать на развод в 2026 году и что для этого нужно подготовить.

Куда подавать на развод в 2026 году

В 2026 году порядок расторжения брака регулируется Семейным кодексом Российской Федерации и не претерпел кардинальных изменений. Тем не менее некоторые тарифы госпошлины обновились и расширились возможности подачи документов в электронном виде.

Актуальное российское законодательство предусматривает два пути расторжения брака: через ЗАГС или через суд. Выбор инстанции зависит от конкретной ситуации в семье.

Если супруги готовы разорвать отношения, самым быстрым и простым способом будет развод через ЗАГС. При этом у них не должно быть общих несовершеннолетних детей и споров относительно имущества, денег и других материальных вопросов.

В отдельных случаях ЗАГС может принять одностороннее заявление о разводе:

если второй супруг признан безвестно пропавшим;

если признан судом недееспособным;

если отбывает срок в местах лишения свободы сроком 3 года или более.

В таких ситуациях даже наличие детей не будет являться препятствием для расторжения брака. Для начала процедуры необходимо подать заявление в территориальном отделении ЗАГС по месту регистрации или онлайн – на портале "Госуслуги" (требуется наличие цифровой подписи).

Развод через суд будет необходимым, если один из супругов отказывается от расторжения брака, не подает необходимые документы в ЗАГС, а также в случае наличия общих несовершеннолетних детей. При отсутствии имущественных споров принимать решение будет мировой судья. Если же супругам не удалось самостоятельно уладить материальные разногласия, за дело возьмется районный суд.





Документы для развода

Формирование пакета документов – это фундамент, на котором строится весь процесс. Он определяет, насколько быстро будет решаться вопрос, вероятность одобрения или отказа, наличие других проблем, связанных с юридическими тонкостями. Следует помнить, что отсутствие даже одной справки или правильно оформленного документа может стать законным основанием для отказа.

В 2026 году требования к качеству и составу бумаг стали строже. Особенно заметны изменения в части подтверждения оплаты государственной пошлины и идентификации личностей через биометрические данные, если заявление подается онлайн.

Разберемся, какие документы нужны для развода в 2026 году для разных ситуаций.

Для расторжения брака через ЗАГС потребуются:

паспорта обоих супругов;

оригинал свидетельства о заключении брака (если оно утеряно, ЗАГС самостоятельно запрашивает данные из Единого реестра);

заявление о расторжении брака по установленной форме;

квитанция об оплате госпошлины.

При расторжении по одностороннему заявлению дополнительно прикладывается действующий судебный акт, подтверждающий основание (признание безвестно пропавшим или недееспособным, отбывание наказания в местах лишения свободы).

Список необходимых документов для развода через суд будет шире:

исковое заявление в трех экземплярах;

паспорт истца;

свидетельство о заключении брака (оригинал);

квитанция об уплате госпошлины;

копия свидетельства о рождении ребенка – если супруги имеют общих детей;

копии документов о разделе имущества, алиментах или порядке воспитания детей – при заключении соглашения.

Нотариально заверенное согласие ответчика на развод позволяет исключить назначение судом "примирительного" срока.

Одним из изменений 2026 года стало увеличение госпошлины. Теперь за расторжение брака через ЗАГС предусмотрена плата в размере 5000 рублей с каждого супруга. В случае, если дело дойдет до суда, с истца дополнительно взимается плата на ту же сумму. На практике это выглядит следующим образом:

Истец подает заявление в суд, оплачивая госпошлину. Суд принимает решение о расторжении брака. ЗАГС регистрирует развод и выдает свидетельство – оба бывших супруга оплачивают госпошлину.

Таким образом, в случае судебного разбирательства истец платит 10000 рублей.

Помимо госпошлины возможны и другие траты:

регистрация изменения ФИО – 5000 рублей;

внесение исправлений в базу данных ЗАГС – 700 рублей;

повторная выдача свидетельства о разводе – 500 рублей;

архивная справка ЗАГС – 350 рублей.

Напоминаем, что размеры госпошлин и отдельные нормы законодательства могут изменяться – рекомендуется уточнять актуальные данные перед подачей документов.





Развод при наличии детей

Наличие общих несовершеннолетних детей – один из ключевых факторов, определяющих, как будет проходить процесс по расторжению брака. В большинстве случаев такой развод проходит исключительно через суд.

В ходе судебного разбирательства судья будет устанавливать, с кем из родителей будет проживать ребенок, определять порядок общения второго родителя с детьми и размер алиментов, если супруги не смогли урегулировать этот вопрос самостоятельно. Если же родители заключили нотариальное соглашение о детях еще до суда, процедура значительно упрощается и ускоряется.

В зависимости от наличия споров определяется инстанция. Если муж и жена самостоятельно решили вопросы имущества и детей, расторжением брака займется мировой судья. Если же между супругами имеются споры, рассматривать дело будет районный суд.

Важно помнить: муж не вправе инициировать развод на этапе беременности, а также в течение одного года с момента появления ребенка на свет. Исключение составляет лишь письменное согласие жены, оформленное надлежащим образом. При этом супруга вправе подать на развод на общих основаниях в любой момент. В 2026 году в этом отношении значимых изменений не появилось.





Развод без согласия супруга

Если один из супругов категорически против расторжения брака или просто не хочет участвовать в процессе, это не является непреодолимым препятствием. Закон допускает возможность развестись в одностороннем порядке.

Для этого истцу будет достаточно подать исковое заявление. В таком случае суд назначит время заседания и вызовет ответчика. В случае неявки второй стороны без уважительных причин, судья начнет рассмотрение дела. Как правило, суд дает супругам время для примирения – от одного до трех месяцев. Если же по истечении этого срока одна из сторон продолжает настаивать на разводе, брак будет расторгнут.

Обычной практикой является подача иска по месту жительства ответчика. Однако если у заявителя находятся несовершеннолетние дети или его состояние здоровья не позволяет выезжать, допускается подача по месту жительства истца.

После вступления судебного решения в законную силу необходимо обратиться в ЗАГС для внесения записи, получения свидетельства о расторжении брака и оплаты госпошлины за эти услуги.





Частые вопросы

На практике у супругов возникает множество технических и юридических вопросов, которые не всегда прописаны в стандартных инструкциях. Мы собрали ответы на некоторые из них.

Сколько длится развод?

– Через ЗАГС – от одного месяца с момента подачи заявления. Через суд – до полугода.

Можно ли подать на развод онлайн?

– Можно через "Госуслуги" при наличии ЭЦП.

Что делать, если потеряно свидетельство о браке?

– В этом случае ЗАГС самостоятельно запрашивает данные реестра.

Когда брак считается официально расторгнутым?

– Через ЗАГС – с момента внесения информации в реестр. Через суд – с момента вступления в силу решения.

Можно ли отозвать заявление о разводе?

– Это возможно до принятия решения соответствующими инстанциями.

Нужно ли платить 5000 рублей дважды?

– Госпошлину платит дважды только истец – за подачу иска и за решение о разводе. Ответчик оплачивает только решение.

Можно ли сменить фамилию сразу?

– Да, это указывается в заявлении на развод.





Итог

Завершение брачных отношений – это ответственный шаг, требующий не только решимости, но и правовой грамотности. В 2026 году важно знать, как правильно подать на развод, так как этот вопрос стал финансово более весомым. Ошибки и необдуманные решения могут сильно ударить по семейному бюджету.