Оригинальный сценарий на последний звонок 11 класс 2018 год

Поколения сменяют друг друга, времена меняются, но традиция отмечать последний звонок остается неизменной. Последний звонок в 11 классе важное событие, запоминающееся и особенное. Основная задача – сделать сценарий последнего звонка в 11 классе 2018 года интересным и оригинальным.

За время существования традиции использовали много идей, но праздник станет ярким и трогательным, если постараться и реализовать необычные идеи.

Основа сценария:

интересные выступления;

песни;

теплые пожелания;

стихотворения.

На последнем звонке 11 класса присутствуют:

педагоги;

родители;

первоклассники;

выпускники.

Главные идеи сценария

Интересная сценка, которая вернет присутствующих в прошлое, даст представление новому поколению, как отмечали последний звонок их родители, бабушки и дедушки. «Машина времени» даст возможность каждому стать участником увлекательного путешествия в прошлое. Участие первоклассников – напоминание о смене поколений, о том, что дети олицетворяют цветы жизни. Последний звонок в виде сказочного торжества понравится главным действующим лицам и гостям мероприятия. Реализовать подготовленный сценарий к последнему звонку в 11 классе 2018 года, сделать праздник интересным и оригинальным помогут декорации. Праздничную линейку проводят в школьном дворе или спортзале. Музыкальная аппаратура, 2 беспроводных микрофона, один на стойке. Организаторы линейки подготавливают с учетом количества первоклашек подарки. Важная часть презента – яркие цветы из длинных воздушных шариков. На каждую номинацию готовят благодарственное письмо от учебного заведения, подписанное директором.

Номинации для писем

«Палочка-выручалочка». Благодарственное письмо получает активный участник, который на протяжении учебного процесса помогал учителям в организации творческих конкурсов, развлекательных и спортивных мероприятий. «Семь пядей во лбу». Письмо вручают отличнику и активисту. «Звездная Звезда». Письмо с благодарственной речью получает талантливый выпускник, продемонстрировавший умения петь, танцевать, рисовать. «Слеза соперников» – лучшему спортсмену, победителю спортивных соревнований. «Решала». Особый подарок от школы вручается находчивому выпускнику. «Неразлучная парочка». Письмо, подписанное на двоих, получают верные друзья, продемонстрировавшие всем пример крепкой, настоящей дружбы. «Неугомонный». Письмо вручают главному балагуру и шутнику.

Письма подготавливают для победителей каждого выпускного класса.

Подготовка сценария на последний звонок 11 класса 2018 года не обходится без песен.

«Школьное время чудесное».

«Школьный вальс».

«Не повторяется такое никогда».

«Прощай, школа» группы Многоточие.

«Школьные года».

«Замыкая круг».

«Хвастать, милая, не стану» из кинофильма «Свадьба с приданым».

Паузы между сценками заполняют развлекательными номерами, танцами, песнями. Обязательно репетируют «Танец цветов», в котором участвуют выпускники и первоклассники.

Главные действующие лица последнего звонка для 11 класса в 2018 году:

Ведущий 1 (учитель). Ведущий 2 (учитель). Один из классных руководителей выпускников. Директор образовательного заведения. Чтецы (10 выпускников). Чтецы (7 выпускников) для «Посвящения Первоклашек». Ребенок, выступающий в роли «Школьного Звоночка». Выпускники (6-9 человек) для исполнения песни (одежда – старые школьные формы, национальные костюмы).

Сцена 1

Играют песни. На площади выстроились педагоги, по парам выходят выпускники.

Ведущая 1: Рады приветствовать вас, друзья! В этот день мы собираемся по важному поводу.

Ведущая 2: В одно мгновение пронеслись 11 лет учебы в школьных стенах. За это время ребята познали все – радость просвещения новыми знаниями, горесть мелких неудач, удивительную силу первой настоящей дружбы.

Ведущая 1: Эти годы были рядом люди, готовые дарить заботу любовь, поддержку и понимание. Люди, благодаря которым выпускники смело выйдут на тропу под названием "Взрослая жизнь".

Ведущая 2: Так давайте же поприветствуем этих людей, любимых учителей, бурными аплодисментами. И предоставим слово директору ... (Ф.И.О.).

Директор: Выпускники! Родители! Коллеги! Совсем скоро мы услышим последний звонок, для одиннадцатиклассников. Сколько раз под его звук, вы торопились в класс, сколько раз он звал вас на переменки? Не забывайте родные стены школы, не забывайте педагогов, давших вам знания и заботу. Мы, как и вы сами, в предвкушении будущего. Мы верим в вас, с нетерпением будем ждать весточек о первых ваших успехах на новом пути взрослой жизни.

На импровизированной сцене появляется расстроенный Маленький Звоночек (первоклассник со звонком в руках).

Директор: Звоночек, почему ты так расстроен?

Маленький Звоночек: Без слез не обойтись. Сегодня я буду звенеть для выпускников в последний раз.

Директор: Не грусти, малыш. Такова школьная жизнь. От первого класса до начала взрослой жизни рукой подать. Время летит быстро, но оно всегда несет приятные сюрпризы, которые нашим выпускникам еще придется познать.

Маленький Звоночек: Но как мы узнаем, что будет с учениками в этой взрослой жизни? Мы же с ними никогда больше не увидимся.

Директор: Увидимся обязательно. Наши педагоги не зря вложили в них столько знаний, любви и заботы. Каждый – часть их сердца. И скажу по секрету, школа наша, как настоящая машина времени. Каждый может вернуться в родные стены, чтобы насладиться сладким чувством ностальгии, увидеть старых друзей, дорогих педагогов, снова услышать твой звон. Не грусти! Тебя ждут наши первоклассники, которым без звонка на уроки не попасть.

Маленький Звоночек улыбается, вытирая слезы: Правда?

Директор: Конечно, правда!

«Звоночек» начинает трезвонить в колокольчик, делает круг почета по площади. Уходит.

Сцена 2

В центр школьного двора выходят чтецы, выстраиваясь в шеренгу.

Первый чтец: Ну вот, в последний раз

Идем мы в свою школу.

Второй чтец: Урок окончился для нас,

Начнем всю жизнь по-новому.

Третий чтец: Но впереди лишь приключенья,

Друзья, работа и семья!

Четвертый чтец: Вперед идем без сожаленья,

Вперед идти велит судьба!

Пятый чтец: Но школа милая, родная,

Ты в сердце нашем навсегда.

Шестой чтец: И всю любовь, заботу, нежность

Мы не забудем никогда!

Седьмой чтец: Оставим в памяти мы также

Своих родных учителей.

Восьмой чтец: Скучать по вам всегда мы будем,

И с нетерпеньем ждать вестей!

Девятый чтец: Мы обещаем, не забыть.

Наш школьный двор, и милый сад.

Десятый чтец: Как время мчится незаметно

Ну, кто же в этом виноват.

Пауза, заполненная номером художественной самодеятельности.

Сцена 3

Ведущая 1: Буквально вторыми мамами и папами для каждого выпускника стали классные руководители (Ф.И.О.).

Обращаются к выпускникам все классные руководители по очереди или слово дают (по договоренности) одному, выражающему поздравления от лица всех коллег.

Ведущая 2: Эти люди знают о вас многое. Слово предоставляется ... (Ф.И.О.)

Классный руководитель: Дорогие наши выпускники! Дорогие гости праздника! Непросто говорить прощальные слова. Сложно представить школьные стены без вас. И кто бы, что не говорил, привыкнуть к расставанию с учениками педагогам сложно. Со светлой грустью мы говорим «до свиданья» и верим, что впереди вас ждет успешная светлая дорога. Пора получить аттестаты, но прежде хотелось бы раздать несколько особых подарков. Итак, индивидуальное благодарственное письмо в номинации (оглашается номинация) получает (имя выпускника, класс).

Вручение благодарственных писем заканчиваем номером художественной самодеятельности.

Сцена 4

Ведущая 1: Выпускники! Дорогие гости линейки! Под ваши аплодисменты начнем церемонию вручения главной путевки в новую жизнь – аттестатов.

Ведущая 2: Слово предоставляется завучу нашей школы (Ф.И.О.)

Завуч поименно называет одиннадцатиклассников, поздравляет каждого, выдает аттестат.

Небольшая музыкальная пауза.

Сцена 5

Ведущая 1: Вы заметили важных гостей нашей торжественной линейки. На последний звонок пришла новая смена.

Ведущая 2: Поприветствует первоклассников! Наши цветы жизни – будущее нашей школы.

Играет музыка.

Выпускники вручают первоклашкам подарки. Каждый ребенок остается с цветком из воздушного шарика.

Все выстраиваются, пока на сцену выходят чтецы для проведения церемонии «Посвящения в Первоклассники».

Первый чтец: Занимая наше место,

Второй чтец: Вы проходите в свой класс.

Третий чтец: Дорогие первоклашки,

Как мы рады видеть вас!

Четвертый чтец: Мы, как вы, давно вот так же,

Пятый чтец: В школу в первый раз пришли.

Шестой чтец: Здесь мы ценные уроки,

Седьмой чтец: Радость дружбы обрели!

Сцена 6

Ведущая 2: Дорогие гости, сегодня вы можете убедиться, что школа – это в действительности «Машина времени». Когда-то наши выпускники были такими же маленькими, с нетерпением ждали первого звонка, первого урока, первых оценок, первых радостей обучения в школе. А сейчас они прощаются с нами, уступая дорогу новому поколению.

Ведущая 1 обращается к первоклассникам: Вам хотелось бы заглянуть в будущее? Знаете, что вас ждет через 11 лет?

Первоклашки в один голос: Да!

Ведущая 2: Взгляните на выпускников! Вы не успеете оглянуться, как вырастите такими же большими, умными и смелыми, готовыми к новым свершениям.

Ведущая 1: Такие чудеса мы наблюдаем из года в год. И, отпуская выпускников, мы никогда не забываем их. В каждом новом ученике мы видим будущее поколение, которое с каждым уроком, становилось умнее, взрослее, приближалось к важному событию, последнему звонку.

Ведущая 2: С небольшим путешествием в будущее проблем не возникает. Но не многие знают, что наша «Машина времени» переносит людей и в прошлое. А вы знаете (обращаясь к детям) какими школьные линейки были раньше, как прощались ваши папы и мамы, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки с родными школьными стенами? Давайте вернемся немного назад, и попробуем узнать, как это происходило!

Играет «минус» песни из киноленты «Свадьба с приданым». В центр сцены выходят выступающие в старых школьных формах и народных костюмах. Все поют песню «Хвастать, милая, не стану».

Сцена 7

Ведущая 1: Любимые выпускники! Дорогие гости! Пора дать слово тем, кто все эти годы был с вами рядом, помогал вам, со всем начиная от школьных уроков, заканчивая поддержкой во время непростого времени перемен, времени взросления. Послушаем родителей выпускников, неотъемлемой и важной составляющей нашей школы!

Ведущая 2: Уважаемые родители, вам предоставляется слово!

К микрофону приглашают (по договоренности) нескольких родителей с каждого класса выпускников или представителя родительского комитета. Звучат слова благодарности, родители обращаются к выпускникам, учителям, директору. Играет «Школьный вальс».

Под аплодисменты одиннадцатиклассники торжественно завершают линейку вручением цветов классному руководителю, педагогам, завучам и директору.

Такой сценарий сделает любой последний звонок в 11 классе 2018 года ярким, интересным, незабываемым и оригинальным.