Ватрушка королевская с творогом - лучшие рецепты в духовке

Королевская ватрушка с творогом получила такое царское название из-за своего богатого состава ингредиентов. Такое лакомство, которое можно испечь в духовке, трудно назвать обычной ватрушкой, а скорее закрытым пирогом с творожной начинкой. Основа рецепта, это не дрожжевое, а песочное тесто, которое рассыпается в виде крошки. Но не стоит забегать вперед, а лучше в деталях узнать, как пошагово испечь ватрушку и посмотреть фото готового королевского десерта.

Классическая королевская ватрушка с творогом

Рецепт королевской ватрушки с творогом предусматривает использование только свежих и качественных ингредиентов. Так тесто для десерта замешивается с маслом, и оно должно быть жирностью не меньше 82,5%. Только так можно пошагово испечь вкусный и аппетитный десерт, как на фото, в духовке.

Ингредиенты:

500 г творога;

400 г муки;

200 г сливочного масла;

3 яйца;

200 г сахарного песка;

15 г ванильного сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли.

Приготовление:

Основная цель заключается в том, чтобы получить тесто в виде крошки, поэтому масло из холодильника предварительно не достаем, а только непосредственно перед замесом теста. А лучше положить продукт на 15 минут в морозилку, чтобы его было легче пропускать через терку.

Итак, как уже было сказано, масло перетираем на терке, сразу высыпаем к нему половину свекольного сахара, весь ванильный и соль.

Прямо руками начинаем все быстро перемешивать до однородности.

В отдельной миске смешиваем просеянную муку с разрыхлителем, а затем соединяем со сладкой масляной массой, перетираем пальцами.

Должно получиться одновременно липкое и сухое тесто, то есть оно должно сжиматься в комочек и при этом легко рассыпаться.

Переходим к начинке, берем творожный продукт, и не лишним будет перетереть его через сито, чтобы он стал однородным и нежным.

К творогу высыпаем оставшийся сахарный песок, вбиваем все яйца и с помощью блендера доводим до однородной массы.

Дно форму застилаем промасленным пергаментом, высыпаем 2/3 мучной крошки, слегка утрамбовываем и по бокам делаем бортики.

Выкладываем творожную начинку, присыпаем оставшейся крошкой и отправляем ватрушку в духовку на 40 минут, температура 180°С.

Как только ватрушка станет красивого золотистого цвета, достаем и можно сразу подавать к столу. А при желании можно немного изменить рецепт, добавив в начинку изюм, курагу, сушеную клюкву или чернослив.

Королевская шоколадная ватрушка

Следующий рецепт королевской ватрушки с творогом обязательно понравится всем, кто обожает шоколадную выпечку.

Вариант этого лакомства также предусматривает добавление лимонный цедры, которая придаст десерту приятный цитрусовый аромат, но, а такой простой ингредиент, как какао, позволит пошагово испечь в духовке красивое и вкусное шоколадное лакомство.

Ингредиенты:

300 г муки;

120 г сахарного песка;

30 г какао;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

200 г сливочного масла.

Для начинки:

600 г творога;

180 г сахарного песка;

цедра лимона по вкусу;

2 яйца;

1,5 ст. л. кукурузного крахмала.

Приготовление:

В миску просеиваем муку и обязательно какао, досыпаем сахар с разрыхлителем и кладем порезанное на кусочки масло, перетираем до крошки.

В другую миску выкладываем продукт, жирность не менее 5%, вбиваем яйца, засыпаем свекольный сахар с кукурузным крахмалом и при помощи блендера взбиваем ингредиенты до однородности.

В форме собираем ватрушку послойно, то есть мучную крошку чередуем с творожной начинкой, но последним слоем обязательно должно быть тесто.

Ставим десерт в духовку на 30 минут, температура 180°С.

При желании в начинку можно положить ягодки или банан, которые отлично сочетаются со сладким шоколадным тестом и нежной творожной начинкой.

Королевская ватрушка со сливочной карамелью

Сегодня есть разные рецепты с фото того, как можно пошагово испечь в духовке королевскую ватрушку с творогом. Так положительные отзывы от многих кулинаров и гурманов заслужил вариант со сливочной карамелью. Такой рецепт стоит взять на заметку, ведь получается очень вкусно.

Ингредиенты для теста:

1,5 стакана муки;

500 г творога;

100 г сливочного масла;

1 стакана сахарного песка;

3 яйца;

2-3 ч. л. ванильного сахара;

1 ч. л. соды;

0,5 ч. л. соли.

Для кара​мели:

250 г сахарного песка;

100 мл сливок;

50 г сливочного масла;

2 ч. л. ванильного сахара.

Приготовление:

Для теста берем качественное слегка подмороженное масло, мелко рубим его ножом или перетираем на терке.

Подсыпаем к маслу муку, чуть меньше половины свекольного сахара, гашеную уксусом соду и соль, перетираем ингредиенты до получения крошки.

Для начинки в творожный продукт высыпаем оставшийся сахар вместе с ванильным, вбиваем яйца и взбиваем все миксером до однородной массы.

В промасленную и присыпанную мукой форму выкладываем часть мучной крошки, затем начинку и закрываем ее другой половиной крошки.

Запекаем ватрушку в течение 40 минут при температуре 180°С, затем даем время остыть прямо в форме, так как если извлекать ее горячей то ватрушка может разломаться.

В сотейник высыпаем весь свекольный сахар, предназначенный для карамели, ставим на огонь и ждем, пока все крупинки расплавятся и станут карамельного цвета. Но за таким процессом не просто наблюдаем, а сахар помешиваем.

Теперь вливаем сливки и вот на этом этапе нужно учесть, что напиток должен быть теплым, даже теплее, чем комнатная температура. После того, как сливки сольются с карамелью, масса начнет шипеть и брызгаться, поэтому или используем сотейник с высокими стенками или вводим сливки порционно.

Как только смесь "успокоится" и станет однородной, засыпаем ароматизированный сахар и кладем масло, варим карамель до тех пор, пока сливочный продукт не растворится.

Готовой карамелью поливаем ватрушку, немного остужаем, а затем отправляем в холод на час, чтобы карамель хорошо застыла.

Некоторые хозяйки советуют испечь ватрушку не только со сливочной карамелью, но и с соленой. Для этого в карамель помимо масла, сливок и сахара добавляют соевый соус. Получается довольно необычно, но очень вкусно.

Рецепт с яблоками и безе

При желании испечь в духовке что-нибудь вкусное и французское, стоит на заметку взять такой рецепт выпечки, как королевская ватрушка с творогом, яблоками и безе. Десерт приготовить достаточно просто, здесь не нужно долго замешивать дрожжевое тесто, все легко и доступно. Пошаговый рецепт с фото поможет испечь нежное лакомство к чаю.

Ингредиенты:

4 яйца;

3 стакана муки;

200 г сливочного масла;

0,5 кг творога;

яблоко;

250 г сахарного песка.

Приготовление:

Подмерзшие масло или маргарин режем прямо ножом на маленькие брусочки, присыпаем мукой и растираем до получения крошки.

Берем 3 яйца, разделяем на белки и желтки, последние втираем в мучную крошку, а белки и 1 целое яйцо пока отставляем в сторону.

Яблоко нарезаем тонкими пластинами.

Для начинки растираем творожный продукт с одним яйцом и половиной сахарного песка.

Собираем ватрушку, в промасленную форму кладем половинку крошки, слегка утрамбовываем, формируем бортики, далее выкладываем творожную массу, поверх раскладываем яблоко и закрываем все оставшейся крошкой.

Форму с содержимым отправляем в духовку на 30 минут, температура 200°С.

В этом время в оставшийся сахар вливаем белки и при помощи миксера взбиваем до получения стойкой и крепкой пены.

Спустя полчаса ватрушку достаем, покрываем ее белковой пеной и снова отправляем ее в печь на 15-20 минут.



Готовой выпечке даем время остыть прямо в форме, чтобы в горячем не поломать такую красоту, затем достаем и подаем к столу.

С абрикосовым джемом

Королевская ватрушка с творогом предусматривает разные вариации ее приготовления. Так есть интересный вариант с абрикосовым джемом. Рецепт простой, пошагово испечь ватрушку в духовке можно с любым джемом, но именно из абрикос выпечка получается особенно вкусной, ароматной и аппетитной, как на фото.

Ингредиенты:

200 г сливочного масла;

2 стакана муки;

1 стакан сахарного песка;

пакетик разрыхлителя.

Для начинки:

500 г творога;

1 стакан сахарного песка;

4 яйца;

1 стакана абрикосового джема.

Приготовление:

Сливочный продукт кладем в морозилку на 15 минут, затем достаем и сразу трем его на терке, смешиваем с мукой, свекольным сахаром и разрыхлителем, получаем мучную крошку. В чашу миксера отправляем творог вместе с яйцом и сахарным песком, включаем прибор и размешиваем, на выходе должна получиться пышная однородная масса. Все составляющие ватрушки выкладываем в форму послойно, вначале часть мучной крошки, затем начинка, абрикосовый джем и вновь тесто. Отправляем десерт в духовку на 40 минут, температура 180°С

В сезон абрикос можно испечь ватрушку со свежими фруктами, просто поверх начинки выкладываем нарезанные дольками абрикосы, закрываем их тестом и выпекаем.

С ягодами

Когда наступает лето и сбор ягод, то стоит испечь в духовке королевскую ватрушку не только с творогом, но и с ягодами.

Выпечка получается и вкусной, и безумно ароматной. Для рецепта можно взять любые ягоды: чернику, малину или клубнику. Многим хозяйкам нравится добавлять в ватрушку дикую землянику. Так что здесь все зависит от вкусов, поэтому берем те ягодки, которые больше нравятся и пошагово, как на фото, готовим вкусное лакомство.

Ингредиенты:

2 стакана муки;

200 г сливочного масла;

5 яиц;

стакана сахарного песка;

500 г творога;

15 г ванильного сахара;

1 ч. л. соды;

любые свежие ягоды.

Приготовление:

Перетертое на терке масло растираем до крошки с двумя ложками сахарного песка, мукой и содой. Если крошка не получается и тесто слипается, то подсыпаем еще муки.

Миксером взбиваем творожный продукт, добавив в него два вида сахара и яйца.

Половину мучной крошки выкладываем в смазанную маслом форму, затем распределяем начинку, свежие ягоды и присыпаем оставшейся крошкой.

Ставим десерт в духовку на 40 минут, температура 180°С.

Королевскую ватрушку с ягодами можно готовить и зимой, для этого используем замороженные ягодки, которые предварительно нужно разморозить и слить выделившийся сок.

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Диетическая королевская ватрушка

Сегодня немало тех, кто старается вести здоровый образ жизни и бережет свою фигуру. Но диета - это не повод отказывать в себе в удовольствии насладиться вкусным десертом, ведь есть диетический вариант приготовления королевской ватрушки.

Ингредиенты:

100 г рисовой муки;

2 яйца;

300 г творога;

40 мл кокосового (растительного масла);

ванилин;

любой заменитель сахара.

Приготовление:

В миску вбиваем яйца, подсыпаем ванилин и любой заменитель сахара по вкусу, взбиваем. Затем в яичную смесь выкладываем творожный продукт и еще раз включаем прибор, чтобы получилась однородная масса. В другую емкость выливаем кокосовое масло, можно взять и обычное растительное, но масло кокоса дает потрясающий аромат. К маслу просеиваем муку, перетираем все до получения крошки. В форму кладем часть мучной крошки, слегка утрамбовываем, присыпаем крошкой и отправляем в духовку на час, температура 220°С.

Испечь диетическую ватрушку можно и по Дюкану, тесто замешивается на кефире с добавлением пшеничных и овсяных отрубей.

Королевская ватрушка с творогом – это превосходный десерт с мягкой нежной начинкой, как суфле и хрустящим тестом. Особенно хороша ватрушка в охлажденном виде, ее можно подать со сметаной или свежими ягодами. Сегодня есть разные рецепты с фото такой выпечки, поэтому каждая хозяйка сможет пошагово испечь в духовке то лакомство, которое больше всего нравится ей и ее семье.