Вкусный Морковный торт - лучшие рецепты
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Категория:
десерт
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- мука
- сахар
- яйца
- морковь
- растительное масло
- лимонная цедра
- сок лимона
- разрыхлитель
Врачи доказали, что морковь после термической обработки лучше усваивается организмом человека, поэтому морковный торт будет не только вкусным, но и полезным десертом. Предлагаем рецепты с фото пошагово, которые покажут как приготовить морковный торт в домашних условиях.
Простой и быстрый способ
По этому методу можно быстро испечь морковный торт в домашних условиях, а пошаговый рецепт с фото поможет не ошибиться в приготовлении.
Ингредиенты:
- мука – 300 г;
- сахар – 200 г;
- яйца – 3 шт.;
- растительное масло – 150 мл;
- морковь – 200 г;
- лимонная цедра – 1 ст.л.;
- сок лимона – 1 ст.л.;
- разрыхлитель – 2 ч.л.
Приготовление:
- Возьмем глубокую чашку и взобьем в ней яйца вместе с сахаром.
- Кладем тертую морковь, цедру и сок лимона, подсолнечное масло и смешиваем.
- Потом просеиваем муку, кладем разрыхлители и месим тесто.
- Специальную форму застилаем пергаментом и выливаем тесто.
- Выпекаем в духовке на протяжении 50 минут, установив максимальную температуру 180 градусов.
Когда торт остынет, посыпаем его сахарной пудрой.
Белоснежка
Нежный морковный торт со сметаной просто тает во рту. Подробный рецепт с фото пошагово облегчит процесс приготовления в домашних условиях.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г;
- сода – ½ ч.л.;
- лимонная кислота – ¼ ч.л.;
- корица – 1 ч.л.;
- мускатный орех – 1 ч.л.;
- сахар – 150 г;
- морковь – 250 г;
- сметана – 200 г;
- растительное масло – 150 мл.
Для глазури:
- сливочный сыр – 100 г;
- сливочное масло – 50 г;
- лимонная цедра – 1 ч.л.;
- сахарная пудра – 200 г.
Приготовление:
- Натираем морковь и соединяем с сахаром.
- В муку добавляем соду, специи и смешиваем.
- Отдельно перемешаем сметану с подсолнечным маслом.
- Соединим все три части и замешиваем тесто.
- Запекаем в жарочном шкафу до готовности, проверить ее можно деревянной палочкой.
- Взобьем миксером сливочный сыр с цедрой и маслом, добавляем частями сахарную пудру и продолжаем процесс, пока не выйдет гомогенная масса.
- Остывший торт, обмазываем белоснежной глазурью.
Фантастический
Бесподобный морковный торт! Его легко приготовить в домашних условиях, благодаря рецепту с фото пошагово испечь торт сможет даже неопытная хозяйка.
Ингредиенты:
- грецкие орехи – 100 г;
- морковь – 600 г;
- яйца – 2 шт.;
- изюм – 100 г;
- растительное масло – 150 мл;
- сахар – 200 г;
- мука- 200 г;
- сливки – 250 мл;
- сахарная пудра – 100 г;
- корица – 1 ч.л.;
- разрыхлитель – 5 г;
- сода – 1 ч.л.;
- мускатный орех – ½ ч.л.;
- апельсиновая цедра для украшения.
Приготовление:
- В глубокой чашке соединяем яйца с сахаром, добавляем тертую морковь, подсолнечное масло и перемешиваем.
- Положим изюм, предварительно, замоченный в кипятке, молотые грецкие орехи, муку, оставшиеся специи и замесим жидкое тесто.
- Запекаем в духовке 40-45 минут, установив температуру 190 градусов.
- Охладим сливки и взобьем их с сахарной пудрой.
- Остывший корж делим на 2 части, намажем кремом корж, положим сверху второй, затем обмажем торт со всех сторон.
Посыпаем верхушку апельсиновой цедрой и отправляем торт на 2 часа в прохладное место, чтобы он настоялся.
Морковный торт с маскарпоне
Это блюдо давно уже стало популярным в Америке. При помощи рецепта с фото пошагово можно испечь вкусный морковный торт в домашних условиях.
Ингредиенты для теста:
- морковь – 300 г;
- фундук – 100 г;
- растительное масло – 150 мл;
- мука – 200 г;
- сахар – 250 г;
- яйца – 3 шт.;
- корица – 5 г;
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль по вкусу.
Для крема:
- сливки – 200 мл;
- сыр маскарпоне – 200 г;
- сахар – 3 ст.л.;
- ванильный сахар – 2 ч.л.
Приготовление:
- Чтобы получить воздушное тесто используем кухонный комбайн, сначала взбиваем яйца до твердых пиков.
- Затем, не выключая прибор, вливаем тонкой струйкой подсолнечное масло, высыпаем сахар.
- В отдельной чашке смешаем муку с корицей, солью и разрыхлителем.
- Замешиваем жидкое тесто, кладем в него тертую морковь и крупные кусочки орехов.
- Противень застилаем пергаментном, выкладываем на него массу и запекаем до готовности.
- Займемся кремом, для этого взбиваем сливки с двумя видами сахара, а потом порциями добавляем маскарпоне.
- Остывший корж разрезаем на 3 части, промазываем каждый слой кремом, а затем всю поверхность.
- Бока обмазываем измельченными орехами.
Верх торта можно украсить по своему желанию.
Морковно-апельсиновый торт
Немного необычный рецепт морковного торта предлагает известный кулинар Юлия Высоцкая. Используя пошаговые фото можно в домашних условиях приготовить вкусный десерт.
Ингредиенты:
- морковь – 700 г;
- сливочное масло – 75 г;
- мука – 150 г;
- апельсин – 1 шт.;
- яйца – 4 шт.;
- коричневый сахар – 170 г;
- сливки – 400 мл.
Приготовление:
- Морковь очищаем, нарезаем крупными кусками и кладем ее на 30 минут в пароварку.
- Смешиваем, замороженное масло с мукой и режем его ножом, чтобы оно превратилось в крошки. Затем нальем 2 ст.л, воды и замешиваем тугое тесто.
- Смажем специальную форму сливочным маслом, руками выложим в нее тесто, проткнем его вилкой в нескольких местах и отправим в холодильник на полчаса.
- Снимаем цедру с апельсина, затем разрезаем его пополам и выдавливаем сок в отдельную миску.
- Взбиваем яйца с сахаром при помощи венчика, затем медленно вводим сливки, продолжая процесс.
- Помещаем в блендер морковь, наливаем апельсиновый сок и взбиваем до состояния пюре. Соединяем его с яичной массой, добавляем цедру и аккуратно перемешиваем.
- Достаем форму с тестом из холодильника и заливаем полученную массу, сверху выложим несколько кусочков сливочного масла.
- Запекаем в жарочном шкафу 30-35 минут при температуре 180 градусов.
Прежде чем вытаскивать торт из формы, надо дать ему немножко остыть, тогда кусочки масла опустятся вниз и пропитают начинку.
Морковный торт от Энди шефа
Особую изюминку этому десерту придает добавление груши. Из орехов лучше всего взять пекан, так как он хорошо сочетается с любыми продуктами.
Ингредиенты:
- мука – 350 г;
- коричневый сахар – 200 г;
- белый сахар – 200 г;
- корица – 1,5 ч.л.;
- мускатный орех – 1 ч.л.;
- сода – 5 г;
- морковь – 600 г;
- яйца – 4 шт.;
- растительное масло – 250 г;
- груша – 1 шт.;
- апельсин – 3 шт.;
- орехи – 150 г.
Для крема:
- сливки – 300 мл;
- сахарная пудра – 150 г;
- творожный крем – 500 г.
Приготовление:
- Очищаем грушу от кожуры, нарезаем маленьким кусочками, перекладываем ее в кастрюлю, засыпаем 100 г сахара и ставим на огонь. Кипятим 1 минуту, затем процеживаем через дуршлаг.
- Срезаем цедру с трех апельсинов и начинаем ее отбеливать. Для этого помещаем ее в ковш, заливаем водой и кипятим. Затем сливаем воду, наливаем новую и повторяем процедуру, надо сделать это три раза.
- Нарезаем цедру на полоски, заливаем соком 1 апельсина, добавляем 2 ст.л. сахара, кипятим 3 минуты и откидываем на дуршлаг.
- Измельчаем орехи, засыпаем их сахаром и ставим на плиту, помешивая, добиваемся их карамелизации.
- Смешиваем два вида сахара с подсолнечным маслом и взбиваем 5 минут. Затем вводим по одному яйца, удобнее осуществлять процесс будет на кухонном комбайне.
- Соединяем все сухие ингредиенты с мукой и добавляем частями в комбайн. Затем частями кладем тертую морковь.
- Выключаем прибор, кладем в полученное тесто грушу, цедру, половину, карамелизированных орехов и перемешиваем.
- Две формы для коржей застилаем пергаментом, мажем маслом и посыпаем мукой. Наливаем в них тесто и выпекаем до готовности.
- Заворачиваем коржи в пищевую пленку и отправляем на 10 часов в прохладное место.
- Для крема сначала взбиваем сливки до твердых пиков, затем добавляем творожный крем, не прекращая процесс, в последнюю очередь насыпаем сахарную пудру.
- Утром разрезаем коржи пополам, намазываем крем между ними, а затем полностью всю поверхность.
- Украсить торт можно по своему желанию, например, горячим шоколадом и оставшимися орехами в карамели.
Оранжевое чудо
Испечь морковный торт в домашних условиях можно в мультиварке, а поможет в этом рецепт с фото пошагово.
Ингредиенты:
- сахар – 200 г;
- яйцо – 4 шт.;
- морковь – 300 г;
- растительное масло – 200 мл;
- корица – ½ ч.л.;
- мускатный орех – ½ ч.л.;
- разрыхлитель – 10 г;
- мука – 250 г;
- молоко – 500 мл;
- крем для торта – 1 пакетик;
- глазурь для торта – 1 пакетик.
Приготовление:
- Соединяем яйца с сахаром и специями, взбиваем миксером. Когда появится пышная шапка, вливаем подсолнечное масло.
- Кладем тертую морковь и перемешиваем ложкой, затем добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.
- Смазываем чашу мультиварки маслом и вливаем в нее тесто, включаем режим «Выпечка» и включаем таймер на 60 минут.
- Остывший корж разрезаем на несколько частей.
- В молоко насыпаем сухой крем для торта и взбиваем, добавляем 2 ст.л. сахара.
- Полученным кремом смазываем коржи.
- Теперь готовим глазурь, для этого соединяем пакетик с 15 мл воды и перемешиваем.
- Поливаем торт глазурью, по желанию, можно посыпать его орехами.
Швейцарский морковный торт
Приготовить такой морковно-ореховый десерт можно в микроволновке.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 3 шт.;
- фундук – 150 г;
- морковь – 125 г;
- сахар – 130 г;
- мука – 3 ст.л.;
- разрыхлитель – 1 .л.;
- щепотка соли;
- сок и цедра половинки лимона.
Для крема:
- сметана – 300 мл;
- сахарная пудра – 100 г;
- вареная сгущенка – 2 ст.л.;
- ванилин.
Приготовление:
- Яйца взбиваем с добавлением соли, затем в три этапа добавляем сахар.
- Теперь кладем тертую морковь, дробленые орехи, муку, разрыхлитель, а также сок и цедру лимона, замешиваем жидкое тесто.
- Смазываем емкость маслом, выливаем тесто.
- Выпекаем в микроволновке 8 минут, установив мощность 600 ватт.
- Для крема сначала взобьем сметану, затем добавим остальные составляющие.
- Торт разрежем пополам, промажем коржи, а затем и всю поверхность.
- При подаче посыпаем торт орехами, можно украсить горячим шоколадом.
Предложенные рецепты позволят быстро и недорого приготовить аппетитный десерт к чаю.
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А вы пробовали морковный торт? 3
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Лена / 21.03.19 11:15Обожаю, рецепты от Юлии Высоцкой, по ним всегда получаются необычные и вкусные блюда. Вот и на этот раз рецепт привлек мое внимание, везде используют сырую морковь, а она сварила ее на пару.
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Вероника / 21.03.19 11:14Никак не могу отремонтировать духовой шкаф и страдаю от отсутствия домашней выпечки. Никогда даже не думала, что можно в микроволновке торт испечь, причем за 8 минут, надо попробовать.
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Eva / 21.03.19 11:12Торт от Энди шефа, это конечно чудо, обязательно его приготовлю. Придется потратить кучу времени, но он того стоит. Вот только не понимаю, зачем помещать коржи на ночь в холодильник. Неужели нельзя сразу все сделать, а потом уже пусть пропитывается.