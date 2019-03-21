Вкусный Морковный торт - лучшие рецепты

Врачи доказали, что морковь после термической обработки лучше усваивается организмом человека, поэтому морковный торт будет не только вкусным, но и полезным десертом. Предлагаем рецепты с фото пошагово, которые покажут как приготовить морковный торт в домашних условиях.

Простой и быстрый способ

По этому методу можно быстро испечь морковный торт в домашних условиях, а пошаговый рецепт с фото поможет не ошибиться в приготовлении.

Ингредиенты:

мука – 300 г;

сахар – 200 г;

яйца – 3 шт.;

растительное масло – 150 мл;

морковь – 200 г;

лимонная цедра – 1 ст.л.;

сок лимона – 1 ст.л.;

разрыхлитель – 2 ч.л.

Приготовление:

Возьмем глубокую чашку и взобьем в ней яйца вместе с сахаром.

Кладем тертую морковь, цедру и сок лимона, подсолнечное масло и смешиваем.

Потом просеиваем муку, кладем разрыхлители и месим тесто.

Специальную форму застилаем пергаментом и выливаем тесто.

Выпекаем в духовке на протяжении 50 минут, установив максимальную температуру 180 градусов.

Когда торт остынет, посыпаем его сахарной пудрой.

Белоснежка

Нежный морковный торт со сметаной просто тает во рту. Подробный рецепт с фото пошагово облегчит процесс приготовления в домашних условиях.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г;

сода – ½ ч.л.;

лимонная кислота – ¼ ч.л.;

корица – 1 ч.л.;

мускатный орех – 1 ч.л.;

сахар – 150 г;

морковь – 250 г;

сметана – 200 г;

растительное масло – 150 мл.

Для глазури:

сливочный сыр – 100 г;

сливочное масло – 50 г;

лимонная цедра – 1 ч.л.;

сахарная пудра – 200 г.

Приготовление:

Натираем морковь и соединяем с сахаром. В муку добавляем соду, специи и смешиваем. Отдельно перемешаем сметану с подсолнечным маслом. Соединим все три части и замешиваем тесто. Запекаем в жарочном шкафу до готовности, проверить ее можно деревянной палочкой. Взобьем миксером сливочный сыр с цедрой и маслом, добавляем частями сахарную пудру и продолжаем процесс, пока не выйдет гомогенная масса. Остывший торт, обмазываем белоснежной глазурью.

Фантастический

Бесподобный морковный торт! Его легко приготовить в домашних условиях, благодаря рецепту с фото пошагово испечь торт сможет даже неопытная хозяйка.

Ингредиенты:

грецкие орехи – 100 г;

морковь – 600 г;

яйца – 2 шт.;

изюм – 100 г;

растительное масло – 150 мл;

сахар – 200 г;

мука- 200 г;

сливки – 250 мл;

сахарная пудра – 100 г;

корица – 1 ч.л.;

разрыхлитель – 5 г;

сода – 1 ч.л.;

мускатный орех – ½ ч.л.;

апельсиновая цедра для украшения.

Приготовление:

В глубокой чашке соединяем яйца с сахаром, добавляем тертую морковь, подсолнечное масло и перемешиваем.

Положим изюм, предварительно, замоченный в кипятке, молотые грецкие орехи, муку, оставшиеся специи и замесим жидкое тесто.

Запекаем в духовке 40-45 минут, установив температуру 190 градусов.

Охладим сливки и взобьем их с сахарной пудрой.

Остывший корж делим на 2 части, намажем кремом корж, положим сверху второй, затем обмажем торт со всех сторон.

Посыпаем верхушку апельсиновой цедрой и отправляем торт на 2 часа в прохладное место, чтобы он настоялся.

Морковный торт с маскарпоне

Это блюдо давно уже стало популярным в Америке. При помощи рецепта с фото пошагово можно испечь вкусный морковный торт в домашних условиях.

Ингредиенты для теста:

морковь – 300 г;

фундук – 100 г;

растительное масло – 150 мл;

мука – 200 г;

сахар – 250 г;

яйца – 3 шт.;

корица – 5 г;

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль по вкусу.

Для крема:

сливки – 200 мл;

сыр маскарпоне – 200 г;

сахар – 3 ст.л.;

ванильный сахар – 2 ч.л.

Приготовление:

Чтобы получить воздушное тесто используем кухонный комбайн, сначала взбиваем яйца до твердых пиков. Затем, не выключая прибор, вливаем тонкой струйкой подсолнечное масло, высыпаем сахар. В отдельной чашке смешаем муку с корицей, солью и разрыхлителем. Замешиваем жидкое тесто, кладем в него тертую морковь и крупные кусочки орехов. Противень застилаем пергаментном, выкладываем на него массу и запекаем до готовности. Займемся кремом, для этого взбиваем сливки с двумя видами сахара, а потом порциями добавляем маскарпоне. Остывший корж разрезаем на 3 части, промазываем каждый слой кремом, а затем всю поверхность. Бока обмазываем измельченными орехами.

Верх торта можно украсить по своему желанию.

Морковно-апельсиновый торт

Немного необычный рецепт морковного торта предлагает известный кулинар Юлия Высоцкая. Используя пошаговые фото можно в домашних условиях приготовить вкусный десерт.

Ингредиенты:

морковь – 700 г;

сливочное масло – 75 г;

мука – 150 г;

апельсин – 1 шт.;

яйца – 4 шт.;

коричневый сахар – 170 г;

сливки – 400 мл.

Приготовление:

Морковь очищаем, нарезаем крупными кусками и кладем ее на 30 минут в пароварку. Смешиваем, замороженное масло с мукой и режем его ножом, чтобы оно превратилось в крошки. Затем нальем 2 ст.л, воды и замешиваем тугое тесто. Смажем специальную форму сливочным маслом, руками выложим в нее тесто, проткнем его вилкой в нескольких местах и отправим в холодильник на полчаса. Снимаем цедру с апельсина, затем разрезаем его пополам и выдавливаем сок в отдельную миску. Взбиваем яйца с сахаром при помощи венчика, затем медленно вводим сливки, продолжая процесс. Помещаем в блендер морковь, наливаем апельсиновый сок и взбиваем до состояния пюре. Соединяем его с яичной массой, добавляем цедру и аккуратно перемешиваем. Достаем форму с тестом из холодильника и заливаем полученную массу, сверху выложим несколько кусочков сливочного масла. Запекаем в жарочном шкафу 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Прежде чем вытаскивать торт из формы, надо дать ему немножко остыть, тогда кусочки масла опустятся вниз и пропитают начинку.

Морковный торт от Энди шефа

Особую изюминку этому десерту придает добавление груши. Из орехов лучше всего взять пекан, так как он хорошо сочетается с любыми продуктами.

Ингредиенты:

мука – 350 г;

коричневый сахар – 200 г;

белый сахар – 200 г;

корица – 1,5 ч.л.;

мускатный орех – 1 ч.л.;

сода – 5 г;

морковь – 600 г;

яйца – 4 шт.;

растительное масло – 250 г;

груша – 1 шт.;

апельсин – 3 шт.;

орехи – 150 г.

Для крема:

сливки – 300 мл;

сахарная пудра – 150 г;

творожный крем – 500 г.

Приготовление:

Очищаем грушу от кожуры, нарезаем маленьким кусочками, перекладываем ее в кастрюлю, засыпаем 100 г сахара и ставим на огонь. Кипятим 1 минуту, затем процеживаем через дуршлаг.

Срезаем цедру с трех апельсинов и начинаем ее отбеливать. Для этого помещаем ее в ковш, заливаем водой и кипятим. Затем сливаем воду, наливаем новую и повторяем процедуру, надо сделать это три раза.

Нарезаем цедру на полоски, заливаем соком 1 апельсина, добавляем 2 ст.л. сахара, кипятим 3 минуты и откидываем на дуршлаг.

Измельчаем орехи, засыпаем их сахаром и ставим на плиту, помешивая, добиваемся их карамелизации.

Смешиваем два вида сахара с подсолнечным маслом и взбиваем 5 минут. Затем вводим по одному яйца, удобнее осуществлять процесс будет на кухонном комбайне.

Соединяем все сухие ингредиенты с мукой и добавляем частями в комбайн. Затем частями кладем тертую морковь.



Выключаем прибор, кладем в полученное тесто грушу, цедру, половину, карамелизированных орехов и перемешиваем.

Две формы для коржей застилаем пергаментом, мажем маслом и посыпаем мукой. Наливаем в них тесто и выпекаем до готовности.

Заворачиваем коржи в пищевую пленку и отправляем на 10 часов в прохладное место.

Для крема сначала взбиваем сливки до твердых пиков, затем добавляем творожный крем, не прекращая процесс, в последнюю очередь насыпаем сахарную пудру.

Утром разрезаем коржи пополам, намазываем крем между ними, а затем полностью всю поверхность.

Украсить торт можно по своему желанию, например, горячим шоколадом и оставшимися орехами в карамели.

Оранжевое чудо

Испечь морковный торт в домашних условиях можно в мультиварке, а поможет в этом рецепт с фото пошагово.

Ингредиенты:

сахар – 200 г;

яйцо – 4 шт.;

морковь – 300 г;

растительное масло – 200 мл;

корица – ½ ч.л.;

мускатный орех – ½ ч.л.;

разрыхлитель – 10 г;

мука – 250 г;

молоко – 500 мл;

крем для торта – 1 пакетик;

глазурь для торта – 1 пакетик.

Приготовление:

Соединяем яйца с сахаром и специями, взбиваем миксером. Когда появится пышная шапка, вливаем подсолнечное масло.

Кладем тертую морковь и перемешиваем ложкой, затем добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.

Смазываем чашу мультиварки маслом и вливаем в нее тесто, включаем режим «Выпечка» и включаем таймер на 60 минут.

Остывший корж разрезаем на несколько частей.

В молоко насыпаем сухой крем для торта и взбиваем, добавляем 2 ст.л. сахара.

Полученным кремом смазываем коржи.

Теперь готовим глазурь, для этого соединяем пакетик с 15 мл воды и перемешиваем.

Поливаем торт глазурью, по желанию, можно посыпать его орехами.

Швейцарский морковный торт

Приготовить такой морковно-ореховый десерт можно в микроволновке.

Ингредиенты для теста:

яйца – 3 шт.;

фундук – 150 г;

морковь – 125 г;

сахар – 130 г;

мука – 3 ст.л.;

разрыхлитель – 1 .л.;

щепотка соли;

сок и цедра половинки лимона.

Для крема:

сметана – 300 мл;

сахарная пудра – 100 г;

вареная сгущенка – 2 ст.л.;

ванилин.

Приготовление:

Яйца взбиваем с добавлением соли, затем в три этапа добавляем сахар. Теперь кладем тертую морковь, дробленые орехи, муку, разрыхлитель, а также сок и цедру лимона, замешиваем жидкое тесто. Смазываем емкость маслом, выливаем тесто. Выпекаем в микроволновке 8 минут, установив мощность 600 ватт. Для крема сначала взобьем сметану, затем добавим остальные составляющие. Торт разрежем пополам, промажем коржи, а затем и всю поверхность. При подаче посыпаем торт орехами, можно украсить горячим шоколадом.



Предложенные рецепты позволят быстро и недорого приготовить аппетитный десерт к чаю.