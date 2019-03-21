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Вкусный Морковный торт - лучшие рецепты

  • Категория:
    десерт
  • Время приготовления:
    1 час

Ингредиенты

  • мука
  • сахар
  • яйца
  • морковь
  • растительное масло
  • лимонная цедра
  • сок лимона
  • разрыхлитель
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Врачи доказали, что морковь после термической обработки лучше усваивается организмом человека, поэтому морковный торт будет не только вкусным, но и полезным десертом. Предлагаем рецепты с фото пошагово, которые покажут как приготовить морковный торт в домашних условиях.

Простой и быстрый способ

По этому методу можно быстро испечь морковный торт в домашних условиях, а пошаговый рецепт с фото поможет не ошибиться в приготовлении. 

Ингредиенты:

  • мука – 300 г;
  • сахар – 200 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • растительное масло – 150 мл;
  • морковь – 200 г;
  • лимонная цедра – 1 ст.л.;
  • сок лимона – 1 ст.л.;
  • разрыхлитель – 2 ч.л.

 

Приготовление:

  • Возьмем глубокую чашку и взобьем в ней яйца вместе с сахаром.

  • Кладем тертую морковь, цедру и сок лимона, подсолнечное масло и смешиваем.

  • Потом просеиваем муку, кладем разрыхлители и месим тесто.

  • Специальную форму застилаем пергаментом и выливаем тесто.

  • Выпекаем в духовке на протяжении 50 минут, установив максимальную температуру 180 градусов.

Когда торт остынет, посыпаем его сахарной пудрой.

Белоснежка

Нежный морковный торт со сметаной просто тает во рту. Подробный рецепт с фото пошагово облегчит процесс приготовления в домашних условиях.

Ингредиенты для теста:

  • мука – 200 г;
  • сода – ½ ч.л.;
  • лимонная кислота – ¼ ч.л.;
  • корица – 1 ч.л.;
  • мускатный орех – 1 ч.л.;
  • сахар – 150 г;
  • морковь – 250 г;
  • сметана – 200 г;
  • растительное масло – 150 мл.

Для глазури:

  • сливочный сыр – 100 г;
  • сливочное масло – 50 г;
  • лимонная цедра – 1 ч.л.;
  • сахарная пудра – 200 г.

 

Приготовление:

  1. Натираем морковь и соединяем с сахаром.
  2. В муку добавляем соду, специи и смешиваем.
  3. Отдельно перемешаем сметану с подсолнечным маслом.
  4. Соединим все три части и замешиваем тесто.
  5. Запекаем в жарочном шкафу до готовности, проверить ее можно деревянной палочкой.
  6. Взобьем миксером сливочный сыр с цедрой и маслом, добавляем частями сахарную пудру и продолжаем процесс, пока не выйдет гомогенная масса.
  7. Остывший торт, обмазываем белоснежной глазурью.

Фантастический

Бесподобный морковный торт! Его легко приготовить в домашних условиях, благодаря рецепту с фото пошагово испечь торт сможет даже неопытная хозяйка.

Ингредиенты:

  • грецкие орехи – 100 г;
  • морковь – 600 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • изюм – 100 г;
  • растительное масло – 150 мл;
  • сахар – 200 г;
  • мука- 200 г;
  • сливки – 250 мл;
  • сахарная пудра – 100 г;
  • корица – 1 ч.л.;
  • разрыхлитель – 5 г;
  • сода – 1 ч.л.;
  • мускатный орех – ½ ч.л.;
  • апельсиновая цедра для украшения.

Приготовление:

  • В глубокой чашке соединяем яйца с сахаром, добавляем тертую морковь, подсолнечное масло и перемешиваем.

  • Положим изюм, предварительно, замоченный в кипятке, молотые грецкие орехи, муку, оставшиеся специи и замесим жидкое тесто.

  • Запекаем в духовке 40-45 минут, установив температуру 190 градусов.
  • Охладим сливки и взобьем их с сахарной пудрой.

  • Остывший корж делим на 2 части, намажем кремом корж, положим сверху второй, затем обмажем торт со всех сторон.

Посыпаем верхушку апельсиновой цедрой и отправляем торт на 2 часа в прохладное место, чтобы он настоялся.

  • А вам понравился такой рецепт торта?
 

Морковный торт с маскарпоне

Это блюдо давно уже стало популярным в Америке. При помощи рецепта с фото пошагово можно испечь вкусный морковный торт в домашних условиях.

Ингредиенты для теста:

  • морковь – 300 г;
  • фундук – 100 г;
  • растительное масло – 150 мл;
  • мука – 200 г;
  • сахар – 250 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • корица – 5 г;
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль по вкусу.

Для крема:

  • сливки – 200 мл;
  • сыр маскарпоне – 200 г;
  • сахар – 3 ст.л.;
  • ванильный сахар – 2 ч.л.

Приготовление:

  1. Чтобы получить воздушное тесто используем кухонный комбайн, сначала взбиваем яйца до твердых пиков.
  2. Затем, не выключая прибор, вливаем тонкой струйкой подсолнечное масло, высыпаем сахар.
  3. В отдельной чашке смешаем муку с корицей, солью и разрыхлителем.
  4. Замешиваем жидкое тесто, кладем в него тертую морковь и крупные кусочки орехов.
  5. Противень застилаем пергаментном, выкладываем на него массу и запекаем до готовности.
  6. Займемся кремом, для этого взбиваем сливки с двумя видами сахара, а потом порциями добавляем маскарпоне.
  7. Остывший корж разрезаем на 3 части, промазываем каждый слой кремом, а затем всю поверхность.
  8. Бока обмазываем измельченными орехами.

Верх торта можно украсить по своему желанию.

Морковно-апельсиновый торт

Немного необычный рецепт морковного торта предлагает известный кулинар Юлия Высоцкая. Используя пошаговые фото можно в домашних условиях приготовить вкусный десерт.

Ингредиенты:

  • морковь – 700 г;
  • сливочное масло – 75 г;
  • мука – 150 г;
  • апельсин – 1 шт.;
  • яйца – 4 шт.;
  • коричневый сахар – 170 г;
  • сливки – 400 мл.

Приготовление:

  1. Морковь очищаем, нарезаем крупными кусками и кладем ее на 30 минут в пароварку.
  2. Смешиваем, замороженное масло с мукой и режем его ножом, чтобы оно превратилось в крошки. Затем нальем 2 ст.л, воды и замешиваем тугое тесто.
  3. Смажем специальную форму сливочным маслом, руками выложим в нее тесто, проткнем его вилкой в нескольких местах и отправим в холодильник на полчаса.
  4. Снимаем цедру с апельсина, затем разрезаем его пополам и выдавливаем сок в отдельную миску.
  5. Взбиваем яйца с сахаром при помощи венчика, затем медленно вводим сливки, продолжая процесс.
  6. Помещаем в блендер морковь, наливаем апельсиновый сок и взбиваем до состояния пюре. Соединяем его с яичной массой, добавляем цедру и аккуратно перемешиваем.
  7. Достаем форму с тестом из холодильника и заливаем полученную массу, сверху выложим несколько кусочков сливочного масла.
  8. Запекаем в жарочном шкафу 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Прежде чем вытаскивать торт из формы, надо дать ему немножко остыть, тогда кусочки масла опустятся вниз и пропитают начинку.

Морковный торт от Энди шефа

Особую изюминку этому десерту придает добавление груши. Из орехов лучше всего взять пекан, так как он хорошо сочетается с любыми продуктами.

Ингредиенты:

  • мука – 350 г;
  • коричневый сахар – 200 г;
  • белый сахар – 200 г;
  • корица – 1,5 ч.л.;
  • мускатный орех – 1 ч.л.;
  • сода – 5 г;
  • морковь – 600 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • растительное масло – 250 г;
  • груша – 1 шт.;
  • апельсин – 3 шт.;
  • орехи – 150 г.

Для крема:

  • сливки – 300 мл;
  • сахарная пудра – 150 г;
  • творожный крем – 500 г.

Приготовление:

  • Очищаем грушу от кожуры, нарезаем маленьким кусочками, перекладываем ее в кастрюлю, засыпаем 100 г сахара и ставим на огонь. Кипятим 1 минуту, затем процеживаем через дуршлаг.

  • Срезаем цедру с трех апельсинов и начинаем ее отбеливать. Для этого помещаем ее в ковш, заливаем водой и кипятим. Затем сливаем воду, наливаем новую и повторяем процедуру, надо сделать это три раза.

  • Нарезаем цедру на полоски, заливаем соком 1 апельсина, добавляем 2 ст.л. сахара, кипятим 3 минуты и откидываем на дуршлаг.
  • Измельчаем орехи, засыпаем их сахаром и ставим на плиту, помешивая, добиваемся их карамелизации.

  • Смешиваем два вида сахара с подсолнечным маслом и взбиваем 5 минут. Затем вводим по одному яйца, удобнее осуществлять процесс будет на кухонном комбайне.
  • Соединяем все сухие ингредиенты с мукой и добавляем частями в комбайн. Затем частями кладем тертую морковь.
  • Выключаем прибор, кладем в полученное тесто грушу, цедру, половину, карамелизированных орехов и перемешиваем.
  • Две формы для коржей застилаем пергаментом, мажем маслом и посыпаем мукой. Наливаем в них тесто и выпекаем до готовности.

  • Заворачиваем коржи в пищевую пленку и отправляем на 10 часов в прохладное место.

  • Для крема сначала взбиваем сливки до твердых пиков, затем добавляем творожный крем, не прекращая процесс, в последнюю очередь насыпаем сахарную пудру.

  • Утром разрезаем коржи пополам, намазываем крем между ними, а затем полностью всю поверхность.

  • Украсить торт можно по своему желанию, например, горячим шоколадом и оставшимися орехами в карамели.

Оранжевое чудо

Испечь морковный торт в домашних условиях можно в мультиварке, а поможет в этом рецепт с фото пошагово.

Ингредиенты:

  • сахар – 200 г;
  • яйцо – 4 шт.;
  • морковь – 300 г;
  • растительное масло – 200 мл;
  • корица – ½ ч.л.;
  • мускатный орех – ½ ч.л.;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • мука – 250 г;
  • молоко – 500 мл;
  • крем для торта – 1 пакетик;
  • глазурь для торта – 1 пакетик.

Приготовление:

  • Соединяем яйца с сахаром и специями, взбиваем миксером. Когда появится пышная шапка, вливаем подсолнечное масло.

  • Кладем тертую морковь и перемешиваем ложкой, затем добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.

  • Смазываем чашу мультиварки маслом и вливаем в нее тесто, включаем режим «Выпечка» и включаем таймер на 60 минут.

  • Остывший корж разрезаем на несколько частей.

  • В молоко насыпаем сухой крем для торта и взбиваем, добавляем 2 ст.л. сахара.

  • Полученным кремом смазываем коржи.

  • Теперь готовим глазурь, для этого соединяем пакетик с 15 мл воды и перемешиваем.

  • Поливаем торт глазурью, по желанию, можно посыпать его орехами.

Швейцарский морковный торт

Приготовить такой морковно-ореховый десерт можно в микроволновке.

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 3 шт.;
  • фундук – 150 г;
  • морковь – 125 г;
  • сахар – 130 г;
  • мука – 3 ст.л.;
  • разрыхлитель – 1 .л.;
  • щепотка соли;
  • сок и цедра половинки лимона.

Для крема:

  • сметана – 300 мл;
  • сахарная пудра – 100 г;
  • вареная сгущенка – 2 ст.л.;
  • ванилин.

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем с добавлением соли, затем в три этапа добавляем сахар.
  2. Теперь кладем тертую морковь, дробленые орехи, муку, разрыхлитель, а также сок и цедру лимона, замешиваем жидкое тесто.
  3. Смазываем емкость маслом, выливаем тесто.
  4. Выпекаем в микроволновке 8 минут, установив мощность 600 ватт.
  5. Для крема сначала взобьем сметану, затем добавим остальные составляющие.
  6. Торт разрежем пополам, промажем коржи, а затем и всю поверхность.
  7. При подаче посыпаем торт орехами, можно украсить горячим шоколадом.


Предложенные рецепты позволят быстро и недорого приготовить аппетитный десерт к чаю.

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21.03.2019
Теги: торт рецепты в домашних условиях

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  • Лена / 21.03.19 11:15
    -
    0
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    Обожаю, рецепты от Юлии Высоцкой, по ним всегда получаются необычные и вкусные блюда. Вот и на этот раз рецепт привлек мое внимание, везде используют сырую морковь, а она сварила ее на пару.
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  • Вероника / 21.03.19 11:14
    -
    0
    +
    Никак не могу отремонтировать духовой шкаф и страдаю от отсутствия домашней выпечки. Никогда даже не думала, что можно в микроволновке торт испечь, причем за 8 минут, надо попробовать.
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  • Eva / 21.03.19 11:12
    -
    0
    +
    Торт от Энди шефа, это конечно чудо, обязательно его приготовлю. Придется потратить кучу времени, но он того стоит. Вот только не понимаю, зачем помещать коржи на ночь в холодильник. Неужели нельзя сразу все сделать, а потом уже пусть пропитывается.
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