Тренд на ретро-десерты: почему все снова пекут бабушкины пироги?

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Традиционные десерты снова становятся популярными, ведь простые рецепты дарят вкус знакомого с детства уюта. Даже самый обычный пирог теперь воспринимается как модный гастрономический тренд.

Еще вчера все искали рецепты без сахара, экспериментировали с чиа-пудингами и искали идеальный веганский чизкейк. А сегодня мир охватила ностальгия: все снова готовят шарлотку, медовик и даже бисквитный рулет. Давай разберемся, откуда этот тренд и какие ретро-десерты стоит попробовать.

Почему классика снова в моде?

  1. Еда – это эмоции
    Глобальные изменения в мире заставили нас искать что-то стабильное, уютное. А что может быть более уютным, чем запах свежего яблочного пирога, как у бабушки?

  2. Ресторанная мода
    Знаменитые шеф-повара начали переосмыслять классику: во многих ресторанах теперь подают "бабушкин" медовик, но с соленой карамелью или домашнее мороженое в стиле 90-х. Люди увидели и тоже захотели повторить дома.

  3. Простота
    Минимум ингредиентов, понятные технологии – ретро-десерты можно приготовить без сложных гаджетов и пятиэтапной ферментации.

Какие ретро-десерты стоит вспомнить?

Фото: freepik.com

  • Шарлотка – идеальный пирог, когда в доме есть яблоки и нет желания долго стоять у плиты.

  • Медовик – тот самый торт, который требует терпения, но стоит каждой минуты.

  • Тирамису – итальянская классика, которую легко сделать дома, даже если ты никогда не готовила.

  • Бисквитный рулет – десерт, который в детстве казался невероятно сложным, а на деле делается за 20 минут.

Рецепт: Классическая шарлотка

Что нужно:

  • 4 яйца;

  • 150 г сахара;

  • 150 г муки;

  • 3 яблока;

  • 1 ч. л. разрыхлителя;

  • Щепотка соли;

  • Корица по вкусу.

Как готовить:

  1. Взбей яйца с сахаром до пышности.

  2. Добавь просеянную муку, разрыхлитель и соль, перемешай.

  3. Нарежь яблоки, выложи в форму, посыпь корицей.

  4. Залей тестом, выпекай при 180°С около 30-40 минут.

Все гениальное – просто. Поэтому не удивляйся, если в ближайшие выходные захочется испечь что-то "из детства" – это новый гастрономический must-have.

Ранее женский журнал Клео делился списком продуктов, которые помогут "добрать" белок. 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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