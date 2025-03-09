Тренд на ретро-десерты: почему все снова пекут бабушкины пироги?

Традиционные десерты снова становятся популярными, ведь простые рецепты дарят вкус знакомого с детства уюта. Даже самый обычный пирог теперь воспринимается как модный гастрономический тренд.
Еще вчера все искали рецепты без сахара, экспериментировали с чиа-пудингами и искали идеальный веганский чизкейк. А сегодня мир охватила ностальгия: все снова готовят шарлотку, медовик и даже бисквитный рулет. Давай разберемся, откуда этот тренд и какие ретро-десерты стоит попробовать.
Почему классика снова в моде?
Еда – это эмоции
Глобальные изменения в мире заставили нас искать что-то стабильное, уютное. А что может быть более уютным, чем запах свежего яблочного пирога, как у бабушки?
Ресторанная мода
Знаменитые шеф-повара начали переосмыслять классику: во многих ресторанах теперь подают "бабушкин" медовик, но с соленой карамелью или домашнее мороженое в стиле 90-х. Люди увидели и тоже захотели повторить дома.
Простота
Минимум ингредиентов, понятные технологии – ретро-десерты можно приготовить без сложных гаджетов и пятиэтапной ферментации.
Какие ретро-десерты стоит вспомнить?
Шарлотка – идеальный пирог, когда в доме есть яблоки и нет желания долго стоять у плиты.
Медовик – тот самый торт, который требует терпения, но стоит каждой минуты.
Тирамису – итальянская классика, которую легко сделать дома, даже если ты никогда не готовила.
Бисквитный рулет – десерт, который в детстве казался невероятно сложным, а на деле делается за 20 минут.
Рецепт: Классическая шарлотка
Что нужно:
4 яйца;
150 г сахара;
150 г муки;
3 яблока;
1 ч. л. разрыхлителя;
Щепотка соли;
Корица по вкусу.
Как готовить:
Взбей яйца с сахаром до пышности.
Добавь просеянную муку, разрыхлитель и соль, перемешай.
Нарежь яблоки, выложи в форму, посыпь корицей.
Залей тестом, выпекай при 180°С около 30-40 минут.
Все гениальное – просто. Поэтому не удивляйся, если в ближайшие выходные захочется испечь что-то "из детства" – это новый гастрономический must-have.
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