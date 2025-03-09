Тренд на ретро-десерты: почему все снова пекут бабушкины пироги?

Еще вчера все искали рецепты без сахара, экспериментировали с чиа-пудингами и искали идеальный веганский чизкейк. А сегодня мир охватила ностальгия: все снова готовят шарлотку, медовик и даже бисквитный рулет. Давай разберемся, откуда этот тренд и какие ретро-десерты стоит попробовать.

Почему классика снова в моде?

Еда – это эмоции

Глобальные изменения в мире заставили нас искать что-то стабильное, уютное. А что может быть более уютным, чем запах свежего яблочного пирога, как у бабушки? Ресторанная мода

Знаменитые шеф-повара начали переосмыслять классику: во многих ресторанах теперь подают "бабушкин" медовик, но с соленой карамелью или домашнее мороженое в стиле 90-х. Люди увидели и тоже захотели повторить дома. Простота

Минимум ингредиентов, понятные технологии – ретро-десерты можно приготовить без сложных гаджетов и пятиэтапной ферментации.

Какие ретро-десерты стоит вспомнить?





Шарлотка – идеальный пирог, когда в доме есть яблоки и нет желания долго стоять у плиты.

Медовик – тот самый торт, который требует терпения, но стоит каждой минуты.

Тирамису – итальянская классика, которую легко сделать дома, даже если ты никогда не готовила.

Бисквитный рулет – десерт, который в детстве казался невероятно сложным, а на деле делается за 20 минут.

Рецепт: Классическая шарлотка

Что нужно:

4 яйца;

150 г сахара;

150 г муки;

3 яблока;

1 ч. л. разрыхлителя;

Щепотка соли;

Корица по вкусу.

Как готовить:

Взбей яйца с сахаром до пышности. Добавь просеянную муку, разрыхлитель и соль, перемешай. Нарежь яблоки, выложи в форму, посыпь корицей. Залей тестом, выпекай при 180°С около 30-40 минут.

Все гениальное – просто. Поэтому не удивляйся, если в ближайшие выходные захочется испечь что-то "из детства" – это новый гастрономический must-have.

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