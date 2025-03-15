Leo: в Хамовниках зовут на средиземноморскую кухню в современном прочтении

Креветки Карабинеро с цветочной солью, рамиро с анчоусом и вителло тоннато, тартар из костреца Black Angus на рисовой подушке, сибас на печеном картофеле с лимонно-шафранным соусом, мороженое с сицилийским оливковым маслом и черной икрой – это и многое другое можно отведать в ресторане средиземноморской кухни Leo, который совсем недавно открылся в Хамовниках.





Речь идет о новом проекте ресторатора Генриха Карпина (Il Forno Group). За его гастрономическое наполнение отвечает бренд-шеф Сергей Балашов, отлично известный столичным фуди по работе в 800°С Contemporary Steak (46 место в сотне лучших стейкхаусов мира). Однако, Leo не строго мясной ресторан. Добрая половина довольно большого меню отведена блюдам из рыбы и морепродуктов. Надо отдать должное Балашову – с этим деликатным материалом он работает не менее филигранно, чем с давно и хорошо известным ему мясом. Если добавить к этому актуальные кулинарные техники и порой довольно смелые сочетания ингредиентов, получится очень современная, хорошо сбалансированная, выверенная еда, сделанная их качественных продуктов и насыщенная яркими средиземноморскими вкусами.





Так, карпаччо из двух видов тунца отлично сочетается с артишоками, а сами артишоки с рикоттой, чичимурри и хлопьями из вяленых томатов. Севиче из сибаса сервируют с грейпфрутом и чили, печеный картофель приправляют греческим соусом и черной икрой, Нисуаз собирают из листьев романо, тунца и кантабрийского анчоуса, а фирменный салат Leo из розовых томатов, фенхеля, авокадо, перцев рамиро, разнообразной зелени и крохотных перчиков бикиньо. К куриному шницелю подают соус из анчоусов, к осьминогу с картофельным крокетом – соус ромеско, бифштекс дополняют костным мозгом и луком фри.





В разделе пасты все выглядит более традиционно. Лингвини качо э пепе с пекорино и ригатони с говяжьим беконом исполнены безупречно. Если же захочется чего-то более необычного, тогда стоит обратить внимание на мафальдини с дорадо и чили.





Среди основных блюд найдутся оригинальные мини перчики, фаршированные Black Angus и приправленные сицилийским соусом, и довольно редкий для Москвы палтус на гриле. С грилем в ресторане ожидаемо все хорошо. В меню приличный выбор нескольких видов рыбы, но главное – свежих и выдержанных стейков из российской и уругвайской говядины.





Отдельного упоминания заслуживают десерты, за которые отвечает шеф-кондитер Александр Кубышев – креативные, изящно исполненные, с минимальным количеством сахара. Например, медовик здесь готовят из черемуховой муки с гречишным медом, а дополняют с мороженым на чае эрл грей. В черном чае со специями пашируют и пряную грушу, а подают на песочной тарталетке, начиненной соленой карамелью и крамблом из пекана. Наконец, шоколадное мороженое приправляют щепоткой морской соли и сервируют с оливковым маслом. Получается сложная, яркая и, несомненно, запоминающаяся игра вкусов.

Средний счет – 7 000 рублей.