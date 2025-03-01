Не только творог и куриная грудка: 5 продуктов, которые помогут добрать белок (+рецепты)

Рассказываем о продуктах, которые помогут легко добрать белок до дневной норма.
Кажется, что у всех вокруг одна цель – "добрать белок". И если зайти в фитнес-чат или просто послушать разговоры в спортзале, то можно подумать, что белок существует только в двух формах: в куриной грудке и твороге. Но давай честно: можно питаться вкусно, разнообразно и при этом не есть одно и то же каждый день.
Зачем вообще нужен белок и сколько его нужно?
Белок — основа всех процессов в организме: от мышечного роста до хорошего состояния кожи и волос. Норма потребления белка для взрослой женщины — 1-1,2 г на 1 кг массы тела, для мужчины – 1,5-2 г. Если активно тренируешься, цифры могут быть выше.
Белок не только в мясе: на что обратить внимание?
Если от одной мысли о куриной грудке тебе уже скучно, попробуй другие источники белка:
Чечевица – около 25 г белка на 100 г. Отличный вариант для супов и салатов.
Киноа – 14 г белка. Отличный гарнир, который к тому же богат аминокислотами.
Тофу – 8-10 г белка. Жарь, запекай, добавляй в салаты!
Греческий йогурт – до 10 г белка. Идеален для завтрака или перекуса.
Грибы – до 4 г белка. Но они не только про белок, а еще и про вкус.
Два простых рецепта, которые тебя удивят
Чечевичная паста с томатами и базиликом
Белок: 25 г на 100 г
Что нужно:
150 г красной чечевицы;
2 помидора;
1 зубчик чеснока;
1 ст. л. оливкового масла;
Базилик, соль, перец по вкусу.
Как готовить: Отвари чечевицу до мягкости. В сковороде обжарь чеснок, добавь нарезанные помидоры и потуши пару минут. Смешай с чечевицей, добавь базилик и приправы. Перебей все блендером до пастообразной консистенции. Готово!
Киноа с грибами и шпинатом
Белок: 14 г на 100 г
Что нужно:
100 г киноа;
150 г шампиньонов;
Горсть шпината;
1 ст. л. соевого соуса;
1 ст. л. оливкового масла.
Как готовить: Отвари киноа. В сковороде обжарь грибы, добавь шпинат, посоли и полей соевым соусом. Смешай с киноа – и наслаждайся вкусом!
Добирать белок можно вкусно, красиво и без творога, который надоел еще в детстве. Главное – пробовать новые продукты и не бояться экспериментировать!
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