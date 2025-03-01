Не только творог и куриная грудка: 5 продуктов, которые помогут добрать белок (+рецепты)

Кажется, что у всех вокруг одна цель – "добрать белок". И если зайти в фитнес-чат или просто послушать разговоры в спортзале, то можно подумать, что белок существует только в двух формах: в куриной грудке и твороге. Но давай честно: можно питаться вкусно, разнообразно и при этом не есть одно и то же каждый день.

Зачем вообще нужен белок и сколько его нужно?

Белок — основа всех процессов в организме: от мышечного роста до хорошего состояния кожи и волос. Норма потребления белка для взрослой женщины — 1-1,2 г на 1 кг массы тела, для мужчины – 1,5-2 г. Если активно тренируешься, цифры могут быть выше.

Белок не только в мясе: на что обратить внимание?



Если от одной мысли о куриной грудке тебе уже скучно, попробуй другие источники белка:



Чечевица – около 25 г белка на 100 г. Отличный вариант для супов и салатов.

Киноа – 14 г белка. Отличный гарнир, который к тому же богат аминокислотами.

Тофу – 8-10 г белка. Жарь, запекай, добавляй в салаты!

Греческий йогурт – до 10 г белка. Идеален для завтрака или перекуса.

Грибы – до 4 г белка. Но они не только про белок, а еще и про вкус.

Два простых рецепта, которые тебя удивят

Чечевичная паста с томатами и базиликом

Белок: 25 г на 100 г

Что нужно:

150 г красной чечевицы;

2 помидора;

1 зубчик чеснока;

1 ст. л. оливкового масла;

Базилик, соль, перец по вкусу.

Как готовить: Отвари чечевицу до мягкости. В сковороде обжарь чеснок, добавь нарезанные помидоры и потуши пару минут. Смешай с чечевицей, добавь базилик и приправы. Перебей все блендером до пастообразной консистенции. Готово!

Киноа с грибами и шпинатом





Белок: 14 г на 100 г

Что нужно:

100 г киноа;

150 г шампиньонов;

Горсть шпината;

1 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. оливкового масла.

Как готовить: Отвари киноа. В сковороде обжарь грибы, добавь шпинат, посоли и полей соевым соусом. Смешай с киноа – и наслаждайся вкусом!

Добирать белок можно вкусно, красиво и без творога, который надоел еще в детстве. Главное – пробовать новые продукты и не бояться экспериментировать!

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