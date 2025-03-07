Сладкие вина: секреты выбора низкокалорийных вариантов

Сахар в вине – тема, которая часто вызывает споры и сомнения, особенно если вы следите за фигурой или стараетесь сократить количество "пустых" калорий. Сладкие вина имеют репутацию напитков, которые легко "перебрать", а затем пожалеть о нарушенной диете. Но можно ли наслаждаться их вкусом без чувства вины? В этом материале Клео.ру рассказывает о том, какие вина содержат больше или меньше сахара, почему это важно и как выбрать сладкие вина, которые не "грешат" лишними калориями.





1. Какие вина содержат больше или меньше сахара?



Сахар Вкус Кому подойдет Сухие вина (Dry, Sec) от 0 до 4 г/л (в некоторых случаях до 9 г/л, если кислотность компенсирует сладость)



часто ощущаются ноты цитрусовых, зеленых яблок, трав или минеральности

тем, кто старается ограничить сахар и ценит более терпкие, освежающие напитки

Полусухие вина (Off-Dry, Demi-Sec)

от 9 до 30 г/л

мягкий баланс между фруктовой сладостью и кислотностью любителям более округлого вкуса, но без явной приторности Полусладкие вина (Medium Sweet, Moelleux) от 30 до 50 г/л

более выраженная сладость с нотами спелых фруктов и ягод для десертов или просто для тех, кто предпочитает ярко выраженную сладость Сладкие вина (Sweet, Doux) свыше 50 г/л (может доходить до 150–200 г/л у ликерных вин) интенсивная сладость, часто с медовыми, карамельными и пряными оттенками для особых случаев, когда хочется побаловать себя чем-то десертным





2. Почему важно следить за содержанием сахара?

Калорийность : чем выше содержание сахара, тем больше калорий в бокале. Если вы следите за весом, стоит отдавать предпочтение винам с минимальным количеством остаточного сахара.

: чем выше содержание сахара, тем больше калорий в бокале. Если вы следите за весом, стоит отдавать предпочтение винам с минимальным количеством остаточного сахара. Здоровье : чрезмерное потребление сахара может способствовать повышению уровня глюкозы в крови и увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

: чрезмерное потребление сахара может способствовать повышению уровня глюкозы в крови и увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Общее самочувствие: очень сладкие напитки иногда вызывают ощущение тяжести и "перебора", что может испортить впечатление от дегустации.

3. Лайфхаки по выбору сладких вин с пользой для фигуры