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Рецепт простого салата, благодаря которому Дженнифер Энистон скинула 15 килограммов

Рецепт простого салата, благодаря которому Дженнифер Энистон скинула 15 килограммов

С помощью этого блюда актриса поддерживает себя в форме уже много десятилетий.

Популярная актриса Дженнифер Энистон в свои 55 лет выглядит не хуже, чем 20-летние красотки. Стройная фигура, подтянутая кожа и не намека на седину и морщины. Многие удивятся, но сама звезда серила "Друзья", признавалась, что склонна к полноте, а поддерживать талию стройной у нее получается только благодаря тренировкам и правильному питанию. 

Оказывается, что "стройняшкой" Дженнифер была не всегда и из-за лишнего веса могла не получить всемирную известность. Перед съемками ситкома "Друзья", который ее прославил на весь мир, режиссер поставил ей условие: или она худеет, или роль Рэйчел Грин достанется другой актрисе. Тогда благодаря этому салату Энистон скинула 15 килограммов. 

Дженнифер Энистон. Фото: соцсети/@jenniferaniston

Полюбила звезда Голливуда этот рецепт не только за его эффективность, но и за простоту. Готовится салат быстро и из доступных ингредиентов. 

Ингредиенты: 

Для салата

  • Салат Листовой – 300 граммов.
  • Филе куриной грудки – 150 граммов.
  • Помидоры черри – 10 штучек.
  • Огурец – 2 штуки. 
  • Куриные яйца – 2 штуки. 
  • Бекон – 20 граммов. 
  • Авокадо – 1 штука
  • Голубой сыр – 20 граммов. 

Для соуса

  • Дижонская горчица – 1 чайная ложка.
  • Оливковое масло – 1 чайная ложка. 
  • Винный уксус– 1 чайная ложка. 
  • Вустерширский соус – 1 чайная ложка.
  • Зубчик чеснока.

Приготовление: 

1. Нарежьте все ингредиенты в глубокую миску и смешайте. 

2. В отдельной посуде соедините все подготовленное для соуса и добавьте немного соли. 

3. Смешайте салат с соусом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что стал известен опасный способ, благодаря которому похудела Анфиса Чехова. 

31 мая 2024, 04:44
Дженнифер Энистон. Фото: соцсети/@jenniferaniston
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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