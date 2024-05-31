Рецепт простого салата, благодаря которому Дженнифер Энистон скинула 15 килограммов

Популярная актриса Дженнифер Энистон в свои 55 лет выглядит не хуже, чем 20-летние красотки. Стройная фигура, подтянутая кожа и не намека на седину и морщины. Многие удивятся, но сама звезда серила "Друзья", признавалась, что склонна к полноте, а поддерживать талию стройной у нее получается только благодаря тренировкам и правильному питанию.

Оказывается, что "стройняшкой" Дженнифер была не всегда и из-за лишнего веса могла не получить всемирную известность. Перед съемками ситкома "Друзья", который ее прославил на весь мир, режиссер поставил ей условие: или она худеет, или роль Рэйчел Грин достанется другой актрисе. Тогда благодаря этому салату Энистон скинула 15 килограммов.





Полюбила звезда Голливуда этот рецепт не только за его эффективность, но и за простоту. Готовится салат быстро и из доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

Для салата

Салат Листовой – 300 граммов.

Филе куриной грудки – 150 граммов.

Помидоры черри – 10 штучек.

Огурец – 2 штуки.

Куриные яйца – 2 штуки.

Бекон – 20 граммов.

Авокадо – 1 штука

Голубой сыр – 20 граммов.

Для соуса

Дижонская горчица – 1 чайная ложка.

Оливковое масло – 1 чайная ложка.

Винный уксус– 1 чайная ложка.

Вустерширский соус – 1 чайная ложка.

Зубчик чеснока.

Приготовление:

1. Нарежьте все ингредиенты в глубокую миску и смешайте.

2. В отдельной посуде соедините все подготовленное для соуса и добавьте немного соли.

3. Смешайте салат с соусом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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