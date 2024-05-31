Рецепт простого салата, благодаря которому Дженнифер Энистон скинула 15 килограммов

Популярная актриса Дженнифер Энистон в свои 55 лет выглядит не хуже, чем 20-летние красотки. Стройная фигура, подтянутая кожа и не намека на седину и морщины. Многие удивятся, но сама звезда серила "Друзья", признавалась, что склонна к полноте, а поддерживать талию стройной у нее получается только благодаря тренировкам и правильному питанию.
Оказывается, что "стройняшкой" Дженнифер была не всегда и из-за лишнего веса могла не получить всемирную известность. Перед съемками ситкома "Друзья", который ее прославил на весь мир, режиссер поставил ей условие: или она худеет, или роль Рэйчел Грин достанется другой актрисе. Тогда благодаря этому салату Энистон скинула 15 килограммов.
Полюбила звезда Голливуда этот рецепт не только за его эффективность, но и за простоту. Готовится салат быстро и из доступных ингредиентов.
Ингредиенты:
Для салата
- Салат Листовой – 300 граммов.
- Филе куриной грудки – 150 граммов.
- Помидоры черри – 10 штучек.
- Огурец – 2 штуки.
- Куриные яйца – 2 штуки.
- Бекон – 20 граммов.
- Авокадо – 1 штука
- Голубой сыр – 20 граммов.
Для соуса
- Дижонская горчица – 1 чайная ложка.
- Оливковое масло – 1 чайная ложка.
- Винный уксус– 1 чайная ложка.
- Вустерширский соус – 1 чайная ложка.
- Зубчик чеснока.
Приготовление:
1. Нарежьте все ингредиенты в глубокую миску и смешайте.
2. В отдельной посуде соедините все подготовленное для соуса и добавьте немного соли.
3. Смешайте салат с соусом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!
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