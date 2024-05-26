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Лучшие рецепты маринада для шашлыка из баранины

Лучшие рецепты маринада для шашлыка из баранины

Ищете идеальный маринад для шашлыка из баранины? В нашей статье мы расскажем о лучших рецептах и секретах приготовления вкусного и сочного шашлыка.

Такая разновидность мяса как баранина требует соблюдения особых тонкостей при ее приготовлении. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что порционные кусочки получатся мягкими, сочными и нежными. Если вы решили пожарить мясо на мангале, вам стоит обязательно изучить рецепты, по которым готовится маринад для шашлыка из баранины. Он может включать в свой состав различные компоненты, каждый из которых придает неповторимый пикантный привкус. Клео.ру предлагает вашему вниманию самые популярные варианты маринадов.

Классический маринад для шашлыка из баранины

Классика – беспроигрышный вариант, чтобы придать блюду сбалансированный насыщенный вкус. В этом случае маринование мяса осуществляется из минимального количества продуктов, но результат получается впечатляющим. Мясные волокна размягчатся под воздействием двух основных компонентов – лука, порезанного кольцами, и оливкового масла, а комбинация любимых специй придаст пикантности. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующий рецепт, по которому готовится маринад для шашлыка.

Ингредиенты на 3 кг баранины:

  • лук – 5 шт.;
  • оливковое масло – 3-4 ст. л.;
  • специи по вкусу (зира, кориандр, орегано, паприка) – 2 ст. л.;
  • соль, перец.

Приготовление:

  • Очищенный лук измельчить кольцами, помять руками для выделения сока.
  • Масло перемешать с солью и всеми специями.
  • Баранину, порезанную кусками, перемешать с луком и масляной смесью, мариновать минимум 3 часа.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Маринад с вином и специями

Шашлык из баранины приобретет особенно пикантный и запоминающийся вкус, если его промариновать с добавлением алкоголя. Для этой цели великолепно подойдет белое сухое вино. Также в этом рецепте предлагается рубленая петрушка. Остальные компоненты традиционные – лук и ароматные приправы.

Ингредиенты на 3 кг баранины:

  • белое сухое вино– 600-800 мл;
  • лук – 1,5 кг;
  • петрушка – 1 пучок;
  • соль, розмарин, перец, орегано, тмин.

Приготовление:

  • Очищенный лук измельчить кольцами, сразу всыпать к баранине, помять руками для выделения лукового сока.
  • Добавить соль, приправы, рубленую петрушку, вино.
  • Выдерживать мясо в маринаде на протяжении нескольких часов в холодильнике.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Маринад с йогуртом и пряностями

Нежный сочный шашлык, буквально тающий во рту, получится создать с помощью оригинального рецепта. Для достижения этого эффекта используется комбинация натурального йогурта, ароматных пряностей по вкусу, лимонного сока, давленого чеснока, оливкового масла. Результат впечатляет даже искушенных гурманов, поэтому Клео.ру обязательно рекомендует вам попробовать этот рецепт.

Ингредиенты на 2 кг баранины:

  • натуральный йогурт – 2 л;
  • оливковое масло, сок лимона – по 0,5 стакана;
  • соль, цедра лимона – 2 ч. л.;
  • пряности (лавровый лист, сушеный укроп) – 1-2 ч. л.;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • кинза – 1 пучок.

Приготовление:

  • Чеснок раздавить, смешать с остальными компонентами для маринада, кроме кинзы.
  • Зелень предварительно порубить. Выложить половину на дно объемного пластикового контейнера, способного вместить все продукты.
  • Сверху на кинзу выложить порезанное порционными кусками мясо, вылить маринад, поместить оставшуюся кинзу. Встряхнуть контейнер, чтобы компоненты хорошо перемешались между собой.
  • Отправить контейнер в холодильник на сутки. За час до приготовления достать заготовку, чтобы баранина успела прогреться до комнатной температуры.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Маринад с гранатовым соком

Определенные компоненты особенно тонко оттеняют вкус мяса. Одним из самых удачных решений для маринования баранины является гранатовый сок. Остальные компоненты классические – лук и приправы. При выборе этого рецепта Клео.ру советует учитывать одну тонкость: соль добавляется к остальным продуктам лишь спустя 24 часа.

Ингредиенты на 1,5 кг баранины:

  • гранатовый сок – 1 л;
  • лук – 3 шт.;
  • соль, хмели-сунели, перец – по 1 ч. л.

Приготовление:

  • Лук порезать тонкими кольцами, перемешать с кусочками мяса до выделения лукового сока.
  • Добавить гранатовый сок, соль, хмели-сунели, перец, перемешать, мариновать 24 часа. После присоединить соль, мариновать баранину еще 12-24 часа.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Маринад для шашлыка из баранины сделает мясо невероятно нежным, сочным, хорошо пропитавшимся пикантными ароматами. Попробуйте рецепты, предложенные в нашей статье, и вы обязательно найдете вариант, который максимально удовлетворит ваши вкусовые предпочтения.

26 мая 2024, 20:04
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

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