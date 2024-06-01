Салат из свеклы с фетой: пошаговый рецепт

Салаты – это не только полезные и питательные блюда, но и отличная возможность экспериментировать с различными ингредиентами и вкусами. Один из таких ярких и насыщенных по вкусу салатов – это салат из свеклы с фетой. Это блюдо сочетает в себе сладость запеченной свеклы, солоноватый вкус феты и свежесть рукколы, а грецкие орехи добавляют приятную текстуру и ореховый аромат.





Состав:

Свекла – 4 штуки

Фета – 100 граммов

Руккола – 100 граммов

Грецкие орехи – 30 граммов

Для заправки:

Оливковое масло – 4 столовые ложки

Бальзамический уксус – 1,5 столовые ложки

Лимонный сок – 1 столовая ложка

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу необходимо тщательно промыть, завернуть каждую в отдельный кусок фольги и запекать в духовом шкафу при температуре 190 градусов в течение одного часа.

2. После того как свекла будет готова, очистите её и нарежьте на кубики. Аналогично нарежьте сыр фета.

3. В отдельной емкости смешайте все компоненты для заправки.

4. В салатник уложите листья рукколы и слегка полейте их приготовленной заправкой. Сверху разместите кусочки свеклы и феты, полейте оставшейся заправкой и посыпьте измельченными грецкими орехами.





Салат из свеклы с фетой – это простое, но в то же время изысканное блюдо, которое не оставит равнодушным ни одного гурмана. Его яркие цвета и богатый вкус делают его не только вкусным, но и визуально привлекательным. Попробуйте приготовить этот салат по этому рецепту, и он наверняка станет одним из ваших любимых. Приятного аппетита!