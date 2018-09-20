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Рассольник на зиму в банках: оригинальные рецепты

  • Категория:
    заготовки
  • Время приготовления:
    1,5-2 час

Ингредиенты

  • морковка
  • лук
  • огурцы
  • томатная паста
  • перловка
  • соль
  • уксус
  • масло растительное
  • перец черный
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Рассольник – это очень вкусное и полезное блюдо, которое хочется есть не только летом, когда начинается сезон помидоров и огурцов, но и зимой. Поэтому предлагаем вам приготовить рассольник на зиму в банках с перловкой и свежими огурцами по нашим рецептам.

Так, у вас будут заготовки для этого наивкуснейшего супа и зимой вы сможете в любой момент сварить его без особых затрат времени и сил. 

Классический рецепт рассольника на зиму

Классический рецепт рассольника с перловкой и свежими огурцами, заготавливаемый на зиму в банках, традиционно считается одним из самых вкусных в своем роде. Поэтому, если вы впервые делаете заготовки рассольника, советуем вам начать именно с этого рецепта.

Ингредиенты:

  • морковь – 150 г;
  • лук – 150 г;
  • огурцы – 1 кг;
  • томатная паста – 150 мл;
  • перловка – 0,5 ст.;
  • соль – 1 ст. л.;
  • уксус – 1 ст. л.;
  • масло растительное – 50 мл;
  • черный перец – по желанию.

Приготовление:

  • Приготовление рассольника нужно начать еще с вечера, замочив перловую крупу в холодной воде.

  • Огурцы хорошо промываем и натираем на терке. По желанию их можно очистить от кожуры, но это вовсе не обязательно, ведь у молодых огурцов кожура настолько тонкая, что даже не чувствуется.

  • Откладываем натертые огурцы в сторону примерно на 30 минут, чтобы из них вышел ненужный сок.
  • Хорошо моем и очищаем от кожуры морковь, трем ее на крупной терке. Некоторые хозяйки предпочитают морковь не тереть, а резать, но в рассольнике она будет уместней смотреться в натертом состоянии.

  • Переходим к луку. Его необходимо очистить и порезать на крупные кубики.
  • Когда все ингредиенты готовы, начинаем их смешивать. Для начала сделаем зажарку с луком и морковью: разогреваем сковороду на медленном огне, смазываем ее растительным маслом и выкладываем на нее лук с морковью. Хорошо все перемешиваем и оставляем овощи тушиться в накрытой крышкой сковороде.

  • Перекладываем все ингредиенты (в том числе и зажарку) в глубокую кастрюлю. С набухшей перловой крупы сливаем воду и отправляем ее ко всем продуктам.

  • Солим, перчим и добавляем томатную пасту. Все хорошо перемешиваем. Затем отправляем все ингредиенты тушиться на медленном огне 40 минут.

  • Под конец тушения добавляем 9% уксус, ждем 4–5 минут и снимаем рассольник с огня. Получившуюся заготовку раскладываем в стерилизованные банки и закрываем их крышками.

  • Даем рассольнику остыть до комнатной температуры и убираем его в холодное место для хранения.

Теперь, когда вам захочется рассольника с перловкой и свежими огурцами, вы можете просто достаться свои заготовки в банках на зиму, добавить к ним мясной бульон из любого рецепта, еще раз прокипятить и суп будет готов.

  • Вы любите рассольник?

Рассольник с болгарским перцем

Если вы часто готовите рассольник и вам хочется чего-нибудь нового, вы можете добавить в его болгарский перец. Также этот рецепт отличается от предыдущего тем, что томатную пасту мы будем брать не магазинную, а приготовленную собственноручно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Ингредиенты:

  • помидоры – 1,5 кг;
  • перловая крупа – 0,5 кг;
  • лук – 0,5 кг;
  • морковь – 1 кг;
  • болгарский перец – 5 шт.;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • уксус – 100 мл;
  • растительное масло – 400 мл;
  • огурцы – 3 кг;
  • черный перец.

Приготовление:

  • В первую очередь займемся перловкой. Ее нужно хорошо промыть несколько раз и замочить на ночь в холодной воде. Кто-то после этого еще отваривает перловку, кто-то оставляет ее так. Оба этих вариантов правильные, но если перловку отварить, то она в конечном результате будет более мягкой.

  • Все овощи сначала нужно помыть, а потом уже приступить к их нарезке. Огурцы режем кубиками или натираем на крупной терке, предварительно счищать кожуру не нужно. Луч чистим и режем на маленькие кубики. Морковь также очищаем от кожуры и мелко шинкуем либо же натираем на крупной терке. Болгарский перец нарезаем соломкой. 

  • Теперь будем готовить томатную пасту. Сначала помидоры нужно отделить от кожуры, а чтобы это было легче, делаем крестообразные неглубокие надрезы на них и отправляем в кипящую воду. Ждем одну минуту, вытаскиваем помидоры и обдаем их холодной водой. Теперь снять шкурки будет значительно легче. Остается измельчить помидоры в кашицу при помощи блендера или мясорубки.

  • Самая трудная часть процесса уже позади. Разогреваем кастрюлю на среднем огне и на ее дно выливаем масло в указанном количестве. В масло выкладываем лук и обжариваем его в течение 6–7 минут до прозрачности. Затем добавляем морковь и, хорошо перемешав, обжариваем несколько минут. Зажарка готова.

  • Теперь выкладываем все остальные ингредиенты. В первую очередь добавляем к зажарке болгарский перец, тушим 3 минуты. Затем в кастрюлю отправляются томатная паста, огурцы и перловка. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем овощную смесь тушиться на 1 час.

  • По истечении получаса добавляем в рассольник соль, перец и сахар. Перемешиваем и снова оставляем тушиться.
  • За несколько минут до выключения плиты добавляем 9% уксус. 
  • Согласно рецепту, готовую смесь мы будем раскладывать в банки. Поэтому пока рассольник на зиму тушится с перловкой и свежими огурцами, можно заняться их стерилизацией. Легче всего обработать банки в микроволновке или в духовке. Для стерилизации в микроволновке наливаем на дно каждой банки немного воды и отправляем их в микроволновую печь на 3–4 минуты.

В случае с духовкой ставим банки дном вверх на противень, застеленный полотенцем, и помещаем полученную конструкцию в духовку, разогретую до 120 градусов на 15 минут.

  • Раскладываем готовый рассольник в стерилизованные банки и закрываем обработанными железными крышками. Убираем заготовки на хранение в холодное место, так как в холоде вероятность того, что банки вздуются, меньше.

Вот так быстро и просто по любому из этих рецептов можно заготовить рассольник на зиму в банках с перловкой и свежими огурцами. Такие заготовки значительно экономят время приготовления, поэтому вы можете побаловать себя вкусным супом даже в самый загруженный делами день.

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20.09.2018
Теги: рассольник на зиму рецепты

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А вы заготавливаете рассольник на зиму? 3  

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  • Жанна / 20.09.18 17:37
    -
    0
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    Я не люблю рассольник, а вот муж его просто обожает, поэтому готовлю его довольно часто. О том, что рассольник можно заготовить на зиму, узнала только в прошлом году, когда свекровь вместе со всеми соленьями передала рассольник в банке. В этом году буду сама пробовать делать заготовки рассольника, так как они действительно очень упрощают процесс готовки.
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  • Рита / 20.09.18 17:36
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    Раньше просто ненавидела перловку во всех блюдах и только несколько лет назад распробовала насколько рассольник все-таки вкусный. В прошлом году уже пробовала заготовить рассольник на зиму по классическому рецепту, получилось просто пальчики оближешь! В этот раз попробую добавить болгарский перец.
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  • Мария / 20.09.18 17:36
    -
    0
    +
    Вся моя семье очень любит рассольник, и в период, когда есть свои свежие огурцы и помидоры, я готовлю его буквально каждые несколько дней. О способе заготовки рассольника на зиму узнала только в этом году и сначала удивилась, а потом обрадовалась, что смогу баловать своих домочадцев их любимым блюдом даже зимой.
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