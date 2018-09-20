Рассольник на зиму в банках: оригинальные рецепты

Рассольник – это очень вкусное и полезное блюдо, которое хочется есть не только летом, когда начинается сезон помидоров и огурцов, но и зимой. Поэтому предлагаем вам приготовить рассольник на зиму в банках с перловкой и свежими огурцами по нашим рецептам.

Так, у вас будут заготовки для этого наивкуснейшего супа и зимой вы сможете в любой момент сварить его без особых затрат времени и сил.

Классический рецепт рассольника на зиму

Классический рецепт рассольника с перловкой и свежими огурцами, заготавливаемый на зиму в банках, традиционно считается одним из самых вкусных в своем роде. Поэтому, если вы впервые делаете заготовки рассольника, советуем вам начать именно с этого рецепта.

Ингредиенты:

морковь – 150 г;

лук – 150 г;

огурцы – 1 кг;

томатная паста – 150 мл;

перловка – 0,5 ст.;

соль – 1 ст. л.;

уксус – 1 ст. л.;

масло растительное – 50 мл;

черный перец – по желанию.

Приготовление:

Приготовление рассольника нужно начать еще с вечера, замочив перловую крупу в холодной воде.

Огурцы хорошо промываем и натираем на терке. По желанию их можно очистить от кожуры, но это вовсе не обязательно, ведь у молодых огурцов кожура настолько тонкая, что даже не чувствуется.

Откладываем натертые огурцы в сторону примерно на 30 минут, чтобы из них вышел ненужный сок.

Хорошо моем и очищаем от кожуры морковь, трем ее на крупной терке. Некоторые хозяйки предпочитают морковь не тереть, а резать, но в рассольнике она будет уместней смотреться в натертом состоянии.

Переходим к луку. Его необходимо очистить и порезать на крупные кубики.

Когда все ингредиенты готовы, начинаем их смешивать. Для начала сделаем зажарку с луком и морковью: разогреваем сковороду на медленном огне, смазываем ее растительным маслом и выкладываем на нее лук с морковью. Хорошо все перемешиваем и оставляем овощи тушиться в накрытой крышкой сковороде.

Перекладываем все ингредиенты (в том числе и зажарку) в глубокую кастрюлю. С набухшей перловой крупы сливаем воду и отправляем ее ко всем продуктам.

Солим, перчим и добавляем томатную пасту. Все хорошо перемешиваем. Затем отправляем все ингредиенты тушиться на медленном огне 40 минут.

Под конец тушения добавляем 9% уксус, ждем 4–5 минут и снимаем рассольник с огня. Получившуюся заготовку раскладываем в стерилизованные банки и закрываем их крышками.

Даем рассольнику остыть до комнатной температуры и убираем его в холодное место для хранения.

Теперь, когда вам захочется рассольника с перловкой и свежими огурцами, вы можете просто достаться свои заготовки в банках на зиму, добавить к ним мясной бульон из любого рецепта, еще раз прокипятить и суп будет готов.

Рассольник с болгарским перцем

Если вы часто готовите рассольник и вам хочется чего-нибудь нового, вы можете добавить в его болгарский перец. Также этот рецепт отличается от предыдущего тем, что томатную пасту мы будем брать не магазинную, а приготовленную собственноручно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Ингредиенты:

помидоры – 1,5 кг;

перловая крупа – 0,5 кг;

лук – 0,5 кг;

морковь – 1 кг;

болгарский перец – 5 шт.;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.;

уксус – 100 мл;

растительное масло – 400 мл;

огурцы – 3 кг;

черный перец.

Приготовление:

В первую очередь займемся перловкой. Ее нужно хорошо промыть несколько раз и замочить на ночь в холодной воде. Кто-то после этого еще отваривает перловку, кто-то оставляет ее так. Оба этих вариантов правильные, но если перловку отварить, то она в конечном результате будет более мягкой.

Все овощи сначала нужно помыть, а потом уже приступить к их нарезке. Огурцы режем кубиками или натираем на крупной терке, предварительно счищать кожуру не нужно. Луч чистим и режем на маленькие кубики. Морковь также очищаем от кожуры и мелко шинкуем либо же натираем на крупной терке. Болгарский перец нарезаем соломкой.

Теперь будем готовить томатную пасту. Сначала помидоры нужно отделить от кожуры, а чтобы это было легче, делаем крестообразные неглубокие надрезы на них и отправляем в кипящую воду. Ждем одну минуту, вытаскиваем помидоры и обдаем их холодной водой. Теперь снять шкурки будет значительно легче. Остается измельчить помидоры в кашицу при помощи блендера или мясорубки.

Самая трудная часть процесса уже позади. Разогреваем кастрюлю на среднем огне и на ее дно выливаем масло в указанном количестве. В масло выкладываем лук и обжариваем его в течение 6–7 минут до прозрачности. Затем добавляем морковь и, хорошо перемешав, обжариваем несколько минут. Зажарка готова.

Теперь выкладываем все остальные ингредиенты. В первую очередь добавляем к зажарке болгарский перец, тушим 3 минуты. Затем в кастрюлю отправляются томатная паста, огурцы и перловка. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем овощную смесь тушиться на 1 час.

По истечении получаса добавляем в рассольник соль, перец и сахар. Перемешиваем и снова оставляем тушиться.

За несколько минут до выключения плиты добавляем 9% уксус.

Согласно рецепту, готовую смесь мы будем раскладывать в банки. Поэтому пока рассольник на зиму тушится с перловкой и свежими огурцами, можно заняться их стерилизацией. Легче всего обработать банки в микроволновке или в духовке. Для стерилизации в микроволновке наливаем на дно каждой банки немного воды и отправляем их в микроволновую печь на 3–4 минуты.

В случае с духовкой ставим банки дном вверх на противень, застеленный полотенцем, и помещаем полученную конструкцию в духовку, разогретую до 120 градусов на 15 минут.

Раскладываем готовый рассольник в стерилизованные банки и закрываем обработанными железными крышками. Убираем заготовки на хранение в холодное место, так как в холоде вероятность того, что банки вздуются, меньше.

Вот так быстро и просто по любому из этих рецептов можно заготовить рассольник на зиму в банках с перловкой и свежими огурцами. Такие заготовки значительно экономят время приготовления, поэтому вы можете побаловать себя вкусным супом даже в самый загруженный делами день.