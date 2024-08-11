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Суббота 10 августа

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Простой рецепт освежающего айс-ти без сахара: вкуснее и полезнее магазинного

Простой рецепт освежающего айс-ти без сахара: вкуснее и полезнее магазинного

Попробуйте полезный и освежающий напиток.

С приходом лета все больше хочется чего-то освежающего, но магазинные напитки часто разочаровывают нас обилием сахара и искусственных добавок. Так почему бы не приготовить вкусный и полезный айс ти прямо у себя дома? Он не только порадует вас своим вкусом, но и не навредит фигуре!

Ингредиенты:

  • 2 пакетика зеленого чая (или 2 чайные ложки листового чая)

  • 1 литр воды

  • Половина лимона

  • Несколько листочков свежей мяты

  • 1 чайная ложка меда (по желанию)

  • Лед

Приготовление:

Фото: freepik.com

  1. Вскипятите воду и дайте ей немного остыть, до примерно 80 градусов. Залейте чайные пакетики (или листовой чай) горячей водой и настаивайте 3-5 минут.

  2. Выньте чайные пакетики и дайте чаю остыть до комнатной температуры. Затем поместите его в холодильник на 1-2 часа для полного охлаждения.

  3. В охлажденный чай добавьте ломтики лимона и свежие листочки мяты. Если хотите, чтобы напиток был чуть слаще, добавьте чайную ложку меда и хорошо перемешайте.

  4. Наполните стаканы льдом и разлейте айс ти. Украсить можно дополнительными ломтиками лимона и веточкой мяты.

Домашний айс ти не только освежает в жаркий день, но и помогает сохранить стройную фигуру благодаря своим натуральным ингредиентам. Наслаждайтесь полезным напитком, зная, что в нем нет ни грамма лишнего сахара и никаких искусственных добавок. 

Ранее мы делились рецептами десертов из арбуза.

11 августа 2024, 00:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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