Простой рецепт освежающего айс-ти без сахара: вкуснее и полезнее магазинного

С приходом лета все больше хочется чего-то освежающего, но магазинные напитки часто разочаровывают нас обилием сахара и искусственных добавок. Так почему бы не приготовить вкусный и полезный айс ти прямо у себя дома? Он не только порадует вас своим вкусом, но и не навредит фигуре!
Ингредиенты:
2 пакетика зеленого чая (или 2 чайные ложки листового чая)
1 литр воды
Половина лимона
Несколько листочков свежей мяты
1 чайная ложка меда (по желанию)
Лед
Приготовление:
Вскипятите воду и дайте ей немного остыть, до примерно 80 градусов. Залейте чайные пакетики (или листовой чай) горячей водой и настаивайте 3-5 минут.
Выньте чайные пакетики и дайте чаю остыть до комнатной температуры. Затем поместите его в холодильник на 1-2 часа для полного охлаждения.
В охлажденный чай добавьте ломтики лимона и свежие листочки мяты. Если хотите, чтобы напиток был чуть слаще, добавьте чайную ложку меда и хорошо перемешайте.
Наполните стаканы льдом и разлейте айс ти. Украсить можно дополнительными ломтиками лимона и веточкой мяты.
Домашний айс ти не только освежает в жаркий день, но и помогает сохранить стройную фигуру благодаря своим натуральным ингредиентам. Наслаждайтесь полезным напитком, зная, что в нем нет ни грамма лишнего сахара и никаких искусственных добавок.
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