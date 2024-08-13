Как приготовить варенье из кабачков: простой и вкусный рецепт

Богатый овощной урожай – повод проявить креативность при создании заготовок на зиму. Одним из таких оригинальных решений станет рецепт варенья из кабачков, которые после термической обработки и сочетания с другими компонентами становятся совсем неотличимыми от фруктов. Особенно удачной признана комбинация с цитрусовыми: апельсином и лимоном. В этой статье Клео.ру предлагает вам рассмотреть простой способ готовки без применения загустителей. Варенье приобретет нужную консистенцию в процессе варки.

Ингредиенты для варенья из кабачков

Комбинация определенных компонентов сделает домашнее варенье из кабачков особенно вкусным. Включение в состав апельсина и лимона придаст заготовке пикантный освежающий привкус и приятную кислинку, а добавление кардамона обеспечит потрясающий аромат. Итак, Клео.ру рекомендует вам взять для готовки следующие ингредиенты:

кабачки (молодые или очищенные зрелые) – 1 кг;

вода – 100 мл;

сахар – 600 г;

апельсин, лимон – по 1 шт.;

кардамон – 1 коробочка.





Пошаговый рецепт варенья из кабачков

Если придерживаться определенной инструкции, то процесс приготовления освоит даже новичок в кулинарном деле. Клео.ру предлагает вам взять на вооружение следующий оригинальный рецепт варенья из кабачков:

Подготовьте овощи: срежьте у них хвостики, при необходимости очистите и удалите семена, порежьте кубиками.

Натрите цедру с апельсина, не затрагивая белую часть, выжмите сок из него и из лимона.

Кабачковую массу залейте водой, засыпьте сахаром, добавьте сок из обоих цитрусовых, апельсиновую цедру и кардамон.

Дождитесь закипания массы, после чего варите ее на небольшом огне 45 минут, не забывая помешивать время от времени.

Разложите кабачковое варенье по стерилизованным баночкам и закатайте.





Полезные советы по приготовлению

Если вы хотите знать, как приготовить варенье из кабачков, чтобы заготовка получилась вкусный, а процесс прошел удачно, стоит учитывать определенные нюансы. Так, Клео.ру советует обратить внимание на следующие моменты:

Для создания заготовки рекомендуется взять молодые овощи. Их не нужно очищать от кожицы, поскольку она размягчится в процессе термической обработки. Если вы используете зрелые овощи, их нужно очистить и удалить из них семенные коробки. При этом взвешивать кабачки для рецепта нужно будет в уже очищенном виде.

В процессе проваривания продуктов, придерживайтесь инструкции и соблюдайте рекомендованное время. Учитывая, что в рецепте не применяется загуститель, в конце термической обработки вам может показаться, что варенье жидковато. Не стоит волноваться по данному поводу, после того, как заготовка постоит какое-то время, она загустеет.

Готовое лакомство закатывают в заранее подготовленные стерилизованные банки. Этот процесс можно осуществить в духовке, поставив емкости в холодный прибор и включив нагрев на 180 градусов на 20 минут. Крышку стерилизуют в кипящей воде.





Подведем итог

Рецепт варенья из кабачков позволит вам создать вкуснейшую заготовку на зиму, по вкусу неотличимую от фруктового лакомства. Обязательно уделите внимание подготовке овощей и других ингредиентов, процессу термической обработки, и вы сможете добиться впечатляющего результата. Такое лакомство не только подойдет для домашнего чаепития, но и не стыдно будет предложить гостям.