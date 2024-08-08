Помидоры по-корейски: быстрый и вкусный рецепт на каждый день

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Первые кадры перенесшего химию Кушанашвили шокировали народ: от Отара не осталось ничегоПервые кадры перенесшего химию Кушанашвили шокировали народ: от Отара не осталось ничего Бузову обвинили в романе с популярным женатым мужчиной: а ведь у него двое детей Бузову обвинили в романе с популярным женатым мужчиной: а ведь у него двое детей Как лечить зеленые сопли у ребенкаКак лечить зеленые сопли у ребенка 20 лет душа в душу: муж певицы Валерии сделал заявление о разводе20 лет душа в душу: муж певицы Валерии сделал заявление о разводе

Лента новостей

Четверг 8 августа

01:00Собчак пожаловалась на свою внешность под фото крупным планом: "Без фильтров огромные" 23:32Гороскоп для женщины Весы на октябрь 2024 года 22:00Дистрофия или анорексия? Исхудавшая Варнава напугала публику - фото 20:00Народ ахнул! Пережившая трагедию Натали стала неузнаваемой — что с лицом? 18:00"Хочет малыша и жениться": Бородина неожиданно узнала о планах нового любовника 16:30"Полный бред": Волочкова высказалась о запрете выступать артистам пьяными 14:30Агата Муцениеце забрала у Прилучного дочь перед судом: сын остался с отцом и мачехой 13:30Молодая жена Петросяна раскрыла правду о браке с 78-летним комиком: по расчету? 11:30Пережившая отмену Лолита вышла на сцену в новом образе: ровняется на Киркорова? 10:30Пугачева решила сдавать в аренду свою дачу: цена - несколько миллионов, прислуга прилагается 09:21Помидоры по-корейски: быстрый и вкусный рецепт на каждый день 08:47В Сети обсуждают свадьбу Харламова и Ковальчук: дочь от Асмус решил не приглашать 04:00Снимут боль при менструации и улучшат гибкость: 5 асан йоги, которые полезны именно для женщин 01:00Пакости ретроградного Меркурия: эти знаки зодиака рискуют разрушить отношения в ближайшее время 23:12Гороскоп для женщины Девы на октябрь 2024 года 22:00Собралась на "голую" вечеринку? Публика усомнилась в адекватности обнаженной Нюши 20:00"Я обороняюсь": Успенская собралась "мочить в сортире" Киркорова 19:50Гороскоп на октябрь 2024 года для женщины Лев 18:00Вот почему у бывшей жены Аршавина провалился нос: перенесла 9 операций, чтобы восстановить 16:45Получившую красный диплом МГУ Бородину раскритиковали в Сети: "Позор психологии" 14:30"Неожиданный перформанс": подавшая на развод Алсу показала мужчину, с которым провела вечер 13:3028-летняя муза Киркорова намекнула о романе с поп-королем: "Теперь мой!" 11:30Вера Брежнева вышла из себя из-за песен на русском языке: высказала все, что думает 10:30Волочкова раскритиковала тех, кто травит Пугачеву: "Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю" 08:35Боня спровоцировала слухи о романе с красавцем-автогонщиком: уже впустила в дом 04:0042-летняя Подольская поделилась секретом похудения 01:00Прощай фигура: пять продуктов, которые категорически запрещено есть на ночь 23:38Школьная форма для девочек 2024-2025 года: примеры стильных образов 22:20Что вкусного приготовить на день рождения 22:00"Я же не Волочкова": Семенович саркастично ответила на вопрос поклонника 21:16Пневмония: первые признаки и симптомы 20:54Гороскоп на октябрь 2024 года для женщины Рак 20:00Брухунова показала, как проводит время наедине с 78-летним Петросяном: "Пока дети спят" 18:00С голым плечом и в высоких ботфортах: Бузова собрала аншлаг на Алтае 15:00Счастливая Бородина показала идиллию с новым возлюбленным: такой ее не видели никогда 13:00Киркоров воссоединился с детьми, которых не видел несколько месяцев: "Наконец-то вместе" 11:00Волочкова обратилась к Пугачевой и просит ее вернуться: "Вас в России любят!" 08:40Тарзан рассказал, на что променяли поездку к теще в США: недешевое развлечение 04:00Аромат как знак, парфюм как средство коммуникации 01:00Фейс-йога для молодости и красоты лица: избавит от второго подбородка за 5 минут в день 23:49Гороскоп для женщины Близнецы на октябрь 2024 года 18:00Посвятит себя детям: беременная Хилькевич официально объявила об уходе с телевидения 16:30Похудевшая Семенович показала фигуру без фильтров и столкнулась с критикой: "Уже не 16" 14:30Киркоров улетел за границу со своей музой и ее двухлетним сыном: устроил сюрприз 13:30В Сети обсуждают публичную перепалку Пугачевой и Галкина*: не поделили зонт 11:30"Половой акт в пяти минутах от Кремля": Кристина Асмус снова произвела фурор постельной сценой 10:30Волочкова и SHAMAN - дуэт века: балерина заявила о желании спеть с патриотом 08:32Вскрылась ложь Аллы Пугачевой, которую она тщательно скрывала: наплевала на свои принципы 03:00Как выглядеть стильно и небанально на отдыхе? 20:45Готовим малыша в детский сад: полезные советы и рекомендации
1370
800
true

Помидоры по-корейски: быстрый и вкусный рецепт на каждый день

Помидоры по-корейски: быстрый и вкусный рецепт на каждый день

Мы расскажем, как приготовить помидоры по-корейски быстро и легко, не потратив много времени.

Любители острых пикантных закусок по достоинству оценят оригинальное блюдо с азиатскими нотками. Это помидоры «по-корейски» быстрого приготовления, которые готовятся невероятно быстро, без всякой термической обработки продуктов. Блюдо, которое создается в рекордные сроки, можно хранить в холодильнике на протяжении недели. Однако зачастую томаты не стоят слишком долго, поскольку их съедают в ближайшие дни после приготовления. В этой статье Клео.ру расскажет о тонкостях готовки этой пикантной закуски.

Ингредиенты

Если вы хотите порадовать своих членов семьи или удивить гостей за праздничным столом, обязательно возьмите на вооружение этот рецепт помидоров «по-корейски». Для хранения вам потребуется стеклянная банка, размеры которой подбираются в зависимости от количества используемых продуктов. Ее необходимо держать в закрытом виде, прикрыв винтовой или пластиковой крышкой. В данном рецепте Клео.ру предлагает взять следующие ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг;
  • острый перец – 2 шт.;
  • сладкий перец – 2 шт.;
  • чеснок – 2 головки
  • петрушка и укроп – по 2 веточки;
  • масло (растительное рафинированное) – 100 мл;
  • столовый уксус (9%) – 100 мл;
  • соль – 50 г;
  • сахар – 100 г.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Пошаговый рецепт

Приготовить острую закуску получится очень простым способом. Для этого предназначен рецепт за 15 минут, который подразумевает соблюдение пошаговых действий, с которыми справится даже новичок в кулинарном деле. Итак, Клео.ру предлагает вам изучить следующую инструкцию:

  • Тщательно вымойте с содой банку, в которой будут храниться продукты. Простерилизуйте ее, выбрав подходящий для вас способ – в духовке или микроволновке.
  • Сделайте маринад для помидоров. Для этого разрежьте и вычистите сладкий перец от семян. Острый перец по желанию можно не вычищать. Очистите чеснок и перекрутите на мясорубке вместе с двумя разновидностями перцев. Зелень промойте и мелко порубите. Добавьте сахар, соль, масло, уксус и перемешайте все компоненты.
  • Промойте томаты, удалите плодоножки, овощи разрежьте пополам.
  • На дно банки поместите 3 ст. ложки заправки, далее слой томатов. Продолжайте выкладывать продукты послойно. Когда дойдете до верха емкости, прикройте ее крышкой. Переверните банку вверх дном и поставьте в миску подходящего размера. Уберите заготовку настаиваться в холодильник на 12 часов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Секреты вкусной закуски

Чтобы острая закуска на каждый день получилась особенно удачной, рекомендуется учитывать определенные тонкости. Клео.ру советует обращать внимание на следующие моменты:

  • Банки для хранения можно простерилизовать в духовке. Для этого их помещают в холодный прибор, что можно сделать сразу после мытья. После этого включают температуру 100-110 градусов и выдерживают около 20 минут. Время неизменно для емкостей любого объема. Доставать банки необходимо сузим полотенцем, чтобы они не лопнули от перепада температур.
  • Еще один простой способ стерилизации – в микроволновке. Для этого в емкость необходимо налить воды на уровне 1,5-2 см и отправить их в прибор, включив после этого максимальную мощность. Время стерилизации – от 3 до 5 минут.
  • Для приготовления рекомендуется взять помидоры сливовидной формы и небольшого размера. Они лучше всего будут мариноваться.
  • Подготовка острого перца будет зависеть от индивидуальных предпочтений. Некоторые оставляют его с семенами, но в этом случае вкус закуски будет очень жгучим, поэтому учитывайте этот момент.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как сделать помидоры «по-корейски» быстрого приготовления, чтобы получить потрясающий результат. Попробуйте в действии этот оригинальный рецепт, и мы уверены, что впоследствии вы вернетесь к нему неоднократно, чтобы иметь возможность в любой момент порадовать себя пикантной острой закуской.

8 августа 2024, 09:21
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

Что вкусного приготовить на день рождения

Что вкусного приготовить на день рождения
Узнайте, что приготовить на день рождения, чтобы удивить гостей вкусными блюдами. В статье вы найдете лучшие рецепты для праздничного стола.

Три простых и невероятно вкусных десерта из арбуза: справится даже ребенок

Три простых и невероятно вкусных десерта из арбуза: справится даже ребенок
На приготовление не потребуется много времени.

Как заготовить виноградные листья на зиму для долмы

Как заготовить виноградные листья на зиму для долмы
Узнайте, как правильно заготовить виноградные листья на зиму для приготовления вкусной и ароматной долмы.

Вкусные салаты из кальмаров: рецепты на любой вкус

Вкусные салаты из кальмаров: рецепты на любой вкус
Откройте для себя лучшие рецепты салатов из кальмаров. Простые и изысканные варианты приготовления на любой вкус.

Чипсы из капусты: полезная и вкусная альтернатива обычным снекам

Чипсы из капусты: полезная и вкусная альтернатива обычным снекам
Если вы стремитесь похудеть или просто придерживаетесь здорового образа жизни, чипсы из капусты станут отличной заменой обычным картофельным чипсам

Как приготовить плавленый сыр из творога в домашних условиях

Как приготовить плавленый сыр из творога в домашних условиях
Узнайте, как приготовить вкусный и полезный плавленый сыр из творога в домашних условиях. Пошаговый рецепт с фото и полезные советы.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева