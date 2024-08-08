Помидоры по-корейски: быстрый и вкусный рецепт на каждый день

Любители острых пикантных закусок по достоинству оценят оригинальное блюдо с азиатскими нотками. Это помидоры «по-корейски» быстрого приготовления, которые готовятся невероятно быстро, без всякой термической обработки продуктов. Блюдо, которое создается в рекордные сроки, можно хранить в холодильнике на протяжении недели. Однако зачастую томаты не стоят слишком долго, поскольку их съедают в ближайшие дни после приготовления. В этой статье Клео.ру расскажет о тонкостях готовки этой пикантной закуски.

Ингредиенты

Если вы хотите порадовать своих членов семьи или удивить гостей за праздничным столом, обязательно возьмите на вооружение этот рецепт помидоров «по-корейски». Для хранения вам потребуется стеклянная банка, размеры которой подбираются в зависимости от количества используемых продуктов. Ее необходимо держать в закрытом виде, прикрыв винтовой или пластиковой крышкой. В данном рецепте Клео.ру предлагает взять следующие ингредиенты:

помидоры – 2 кг;

острый перец – 2 шт.;

сладкий перец – 2 шт.;

чеснок – 2 головки

петрушка и укроп – по 2 веточки;

масло (растительное рафинированное) – 100 мл;

столовый уксус (9%) – 100 мл;

соль – 50 г;

сахар – 100 г.





Пошаговый рецепт

Приготовить острую закуску получится очень простым способом. Для этого предназначен рецепт за 15 минут, который подразумевает соблюдение пошаговых действий, с которыми справится даже новичок в кулинарном деле. Итак, Клео.ру предлагает вам изучить следующую инструкцию:

Тщательно вымойте с содой банку, в которой будут храниться продукты. Простерилизуйте ее, выбрав подходящий для вас способ – в духовке или микроволновке.

Сделайте маринад для помидоров. Для этого разрежьте и вычистите сладкий перец от семян. Острый перец по желанию можно не вычищать. Очистите чеснок и перекрутите на мясорубке вместе с двумя разновидностями перцев. Зелень промойте и мелко порубите. Добавьте сахар, соль, масло, уксус и перемешайте все компоненты.

Промойте томаты, удалите плодоножки, овощи разрежьте пополам.

На дно банки поместите 3 ст. ложки заправки, далее слой томатов. Продолжайте выкладывать продукты послойно. Когда дойдете до верха емкости, прикройте ее крышкой. Переверните банку вверх дном и поставьте в миску подходящего размера. Уберите заготовку настаиваться в холодильник на 12 часов.





Секреты вкусной закуски

Чтобы острая закуска на каждый день получилась особенно удачной, рекомендуется учитывать определенные тонкости. Клео.ру советует обращать внимание на следующие моменты:

Банки для хранения можно простерилизовать в духовке. Для этого их помещают в холодный прибор, что можно сделать сразу после мытья. После этого включают температуру 100-110 градусов и выдерживают около 20 минут. Время неизменно для емкостей любого объема. Доставать банки необходимо сузим полотенцем, чтобы они не лопнули от перепада температур.

Еще один простой способ стерилизации – в микроволновке. Для этого в емкость необходимо налить воды на уровне 1,5-2 см и отправить их в прибор, включив после этого максимальную мощность. Время стерилизации – от 3 до 5 минут.

Для приготовления рекомендуется взять помидоры сливовидной формы и небольшого размера. Они лучше всего будут мариноваться.

Подготовка острого перца будет зависеть от индивидуальных предпочтений. Некоторые оставляют его с семенами, но в этом случае вкус закуски будет очень жгучим, поэтому учитывайте этот момент.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как сделать помидоры «по-корейски» быстрого приготовления, чтобы получить потрясающий результат. Попробуйте в действии этот оригинальный рецепт, и мы уверены, что впоследствии вы вернетесь к нему неоднократно, чтобы иметь возможность в любой момент порадовать себя пикантной острой закуской.