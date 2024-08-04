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Три простых и невероятно вкусных десерта из арбуза: справится даже ребенок

Три простых и невероятно вкусных десерта из арбуза: справится даже ребенок

На приготовление не потребуется много времени.

Лето в самом разгаре, а это значит, что сезон арбузов открыт! Сочный, сладкий и освежающий арбуз – идеальный ингредиент для легких и вкусных летних блюд. Мы подготовили для вас три простых рецепта, которые помогут разнообразить ваше меню.

Салат с арбузом, фетой и мятой

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Арбуз – 500 г
  • Фета – 200 г
  • Листья мяты – 1 пучок
  • Лимонный сок – 1 ст. ложка

Приготовление:

  1. Нарежьте арбуз кубиками, удалив семечки.
  2. Разломайте фету на крупные кусочки.
  3. Листья мяты нарежьте крупно.
  4. Смешайте арбуз, фету и мяту в большой миске.
  5. Осторожно перемешайте и подавайте к столу.

Сорбет из арбуза

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Арбуз – 1 кг
  • Сахар – 100 г
  • Лимонный сок – 2 ст. ложки

Приготовление:

  1. Очистите арбуз от кожуры и семечек, нарежьте на кусочки.
  2. Выложите арбуз в блендер, добавьте сахар и лимонный сок.
  3. Измельчите до однородной массы.
  4. Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник на 2-3 часа.
  5. Каждые 30 минут перемешивайте сорбет вилкой, чтобы не образовывались крупные кристаллы льда.
  6. Подавайте сорбет в охлажденных стаканах, украшенных мятой.

Арбузный мед

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Арбуз – 2 кг
  • Сахар – 200 г

Приготовление:

  1. Арбуз очистите от кожуры и семечек, нарежьте на кусочки.
  2. Выложите арбуз в блендер и измельчите до состояния пюре.
  3. Процедите пюре через мелкое сито или марлю, чтобы отделить сок.
  4. Перелейте арбузный сок в кастрюлю, добавьте сахар и доведите до кипения.
  5. Уменьшите огонь и варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока сок не загустеет и не превратится в сироп (примерно 1-1,5 часа).
  6. Готовый арбузный мед перелейте в стерилизованные банки и дайте остыть.

Эти простые и вкусные рецепты из арбуза добавят свежести и ярких красок вашему летнему столу. Попробуйте их, и ваше лето станет еще слаще и приятнее!

Ранее мы делились рецептом полезных чипсов из капусты. 

4 августа 2024, 18:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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