Три простых и невероятно вкусных десерта из арбуза: справится даже ребенок

Лето в самом разгаре, а это значит, что сезон арбузов открыт! Сочный, сладкий и освежающий арбуз – идеальный ингредиент для легких и вкусных летних блюд. Мы подготовили для вас три простых рецепта, которые помогут разнообразить ваше меню.
Салат с арбузом, фетой и мятой
Ингредиенты:
- Арбуз – 500 г
- Фета – 200 г
- Листья мяты – 1 пучок
- Лимонный сок – 1 ст. ложка
Приготовление:
- Нарежьте арбуз кубиками, удалив семечки.
- Разломайте фету на крупные кусочки.
- Листья мяты нарежьте крупно.
- Смешайте арбуз, фету и мяту в большой миске.
- Осторожно перемешайте и подавайте к столу.
Сорбет из арбуза
Ингредиенты:
- Арбуз – 1 кг
- Сахар – 100 г
- Лимонный сок – 2 ст. ложки
Приготовление:
- Очистите арбуз от кожуры и семечек, нарежьте на кусочки.
- Выложите арбуз в блендер, добавьте сахар и лимонный сок.
- Измельчите до однородной массы.
- Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник на 2-3 часа.
- Каждые 30 минут перемешивайте сорбет вилкой, чтобы не образовывались крупные кристаллы льда.
- Подавайте сорбет в охлажденных стаканах, украшенных мятой.
Арбузный мед
Ингредиенты:
- Арбуз – 2 кг
- Сахар – 200 г
Приготовление:
- Арбуз очистите от кожуры и семечек, нарежьте на кусочки.
- Выложите арбуз в блендер и измельчите до состояния пюре.
- Процедите пюре через мелкое сито или марлю, чтобы отделить сок.
- Перелейте арбузный сок в кастрюлю, добавьте сахар и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь и варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока сок не загустеет и не превратится в сироп (примерно 1-1,5 часа).
- Готовый арбузный мед перелейте в стерилизованные банки и дайте остыть.
Эти простые и вкусные рецепты из арбуза добавят свежести и ярких красок вашему летнему столу. Попробуйте их, и ваше лето станет еще слаще и приятнее!
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