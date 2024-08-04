Три простых и невероятно вкусных десерта из арбуза: справится даже ребенок

Лето в самом разгаре, а это значит, что сезон арбузов открыт! Сочный, сладкий и освежающий арбуз – идеальный ингредиент для легких и вкусных летних блюд. Мы подготовили для вас три простых рецепта, которые помогут разнообразить ваше меню.

Салат с арбузом, фетой и мятой





Ингредиенты:

Арбуз – 500 г

Фета – 200 г

Листья мяты – 1 пучок

Лимонный сок – 1 ст. ложка

Приготовление:

Нарежьте арбуз кубиками, удалив семечки. Разломайте фету на крупные кусочки. Листья мяты нарежьте крупно. Смешайте арбуз, фету и мяту в большой миске. Осторожно перемешайте и подавайте к столу.

Сорбет из арбуза





Ингредиенты:

Арбуз – 1 кг

Сахар – 100 г

Лимонный сок – 2 ст. ложки

Приготовление:

Очистите арбуз от кожуры и семечек, нарежьте на кусочки. Выложите арбуз в блендер, добавьте сахар и лимонный сок. Измельчите до однородной массы. Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник на 2-3 часа. Каждые 30 минут перемешивайте сорбет вилкой, чтобы не образовывались крупные кристаллы льда. Подавайте сорбет в охлажденных стаканах, украшенных мятой.

Арбузный мед





Ингредиенты:

Арбуз – 2 кг

Сахар – 200 г

Приготовление:

Арбуз очистите от кожуры и семечек, нарежьте на кусочки. Выложите арбуз в блендер и измельчите до состояния пюре. Процедите пюре через мелкое сито или марлю, чтобы отделить сок. Перелейте арбузный сок в кастрюлю, добавьте сахар и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока сок не загустеет и не превратится в сироп (примерно 1-1,5 часа). Готовый арбузный мед перелейте в стерилизованные банки и дайте остыть.

Эти простые и вкусные рецепты из арбуза добавят свежести и ярких красок вашему летнему столу. Попробуйте их, и ваше лето станет еще слаще и приятнее!

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