Квашенная капуста на зиму - вкусные рецепты в кастрюле

Кто не любит квашеную капусту? Сочная и хрустящая квашеная капуста на зиму – что может быть лучше? Просматривая рецепты, хозяйки готовят очень вкусно в кастрюле и в банках. Мы предлагаем несколько вариантов приготовления, которые придутся по душе любому кулинару. Рецепт с фото поможет правильно соединить все компоненты и сделать самое лучшее блюдо. На нашем сайте предлагаются самые лучшие рецепты квашеной капусты, проверенные нашими бабушками и мамами.

​Перед тем как солить капусту читателям стоит ознакомиться с некоторыми правилами, которые позволят долго хранить капусту, оставляя ее прежний вкус и аромат. Чтобы долго хранилась квашеная капуста на зиму по предложенным рецептам и оставалась очень вкусной, в кастрюле ее помещают в холодильник, погреб или подвал (температура должна быть от 0 до 5 градусов).

При температуре ниже 0˚С продукт перемерзнет и потеряет свои вкусовые качества. Солим капусту только не йодированной солью, так как капуста может стать слишком мягкой. Еще один совет – квасить капусту следует на растущий месяц. Считается, что так она долго остается хрустящей и ароматной.

Простой рецепт квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста на зиму, простые рецепты сделают ее очень вкусной. Мариновать нужно в кастрюле, это удобно когда мы используем большой объем овощей.

Ингредиенты:

капуста – 2 кг;

морковь – 2 шт. (большие);

соль – 2 ст. л. (без горки).

Способ приготовления:

Очищаем капусту от верхних подпорченных листочков, моем и просушиваем бумажным полотенцем. Шинкуем овощ специальной шинковкой, ножом или при помощи кухонного комбайна.

Морковь очищаем и трем на крупной терке. Все подготовленные ингредиенты смешиваем в большой емкости.

Добавляем соль, хорошо вымешиваем руками. При вымешивании нужно слегка придавливать капусту, чтобы она пустила сок. Перекладываем помятую капусту в кастрюлю и еще раз, перемешивая, мнем.

На трое суток отправляем кастрюлю с капустой в теплое место. Сверху закрываем большой плоской тарелкой и кладем тяжелый предмет (гнет).

В течение трех дней, пока квасится наша ароматная капуста, нужно 3 раза в день прокалывать содержимое палочкой или ножом. Это делается для того, чтобы с капусты вышла вся горечь.

Важно, чтобы капуста на протяжении всего времени квашения была полностью покрыта собственным соком. Иначе капуста скиснет, даст неприятный запах и покроется серым цветом.

Спустя 3 дня содержимое кастрюли переложить по трехлитровым банкам, плотно утрамбовывая. Хранить в холодном месте.

Перед тем как подавать к столу, капусту избавить от лишней жидкости. Добавить ароматного растительного масла и зеленый лук. Приятного аппетита!

Квашеная капуста по-грузински

Квашеная капуста на зиму по этому рецепту получается очень вкусной. Маринуется в кастрюле или в ведре. Получается ароматной, хрустящей с приятным чесночным послевкусием. Не слишком соленая и не слишком кислая с красивым красным оттенком, который придает свекла, она будет уместна даже на праздничном столе.

Ингредиенты:

белокочанная капуста – 1 кг;

свекла – 400 грамм;

чеснок – 2 головки;

листья сельдерея – 50 грамм;

острый перец – 1 шт.;

соль – 2 ст. л. (без горки);

холодная вода – 1 литр.

Способ приготовления:

Для начала подготовим маринад. В емкость наливаем воду, солим. Ставим на плиту для закипания. Свеклу и чеснок очистить, промыть. Чеснок разрезать на 4 продольные части, а свеклу нарезать не слишком тонкими слайсами.

Капусту очистить от верхних листочков, промыть и просушить. Нашинковать квадратиками среднего размера. Листья сельдерея крупно нарубить.

Острый перец нарезать маленькими кружочками, предварительно убрав внутренние семечки. Теперь слоями выкладываем наши продукты в кастрюлю или ведро.

Первый слой – свекла, второй – капуста. Все это покрываем чесноком, перчиком и листьями сельдерея. Таким образом делаем несколько слоев. Когда все уложим нужно залить продукты кипящим рассолом.

Сверху емкость накрываем большой плоской тарелкой, придавливая содержимое. Поверх тарелки ставим груз. Важно когда будете закрывать плоской тарелкой ведро нужно оставить немного доступа для воздуха. В ином случае капуста задохнется, приобретет неприятный аромат и вкус.

Отправляем в прохладное место на 5 суток. Через отведенное время капусту можно уже кушать. Хранить кастрюлю (или ведро) в холодном месте.

Подавать к столу, добавив немного ароматного растительного масла.

Квашеная капуста в кастрюле с тмином

Вот и пришло время квашеной капусты, на зиму хозяйки подготавливают различные рецепты, выбирая какой из них получится очень вкусно, в кастрюле, в банках или ведре, не важно, но всегда это удивительно ароматное и сочное блюдо.

Ингредиенты:

капуста – 4 кг;

морковь – 3 шт. (средних);

тмин (семена) – 2 ч. л.;

соль, сахар – по 1 ст. л.

Способ приготовления:

Подготавливаем овощи по стандартной схеме. Капусту мелко шинкуем, морковь трем на крупной терке. Переложить подготовленные овощи в большую удобную емкость. Посыпать солью и сахаром. Хорошо вымытыми руками переминаем содержимое.

Добавляем любимую специю (в нашем случае тмин), еще раз вымешиваем. Перекладываем капусту в кастрюлю. Хорошо утрамбовать. Сверху накрыть цельными капустными листами.

Поставить груз. Отправить в теплое место для закваски на 3-4 суток.

Периодически открывать кастрюлю и протыкать ее ножом или палочкой в нескольких местах. Эту манипуляцию нужно проделывать 3 раза в день.

Выдержав необходимое время перенести кастрюлю в холодное место. Подавать к столу смешав с небольшим количеством ароматного растительного масла. Притрусить мелко нарубленным зеленым луком.

Квашеная капуста с клюквой

С клюквой квашеная капуста на зиму станет еще более пикантной, по нашему рецепту блюдо получится очень вкусно. Мариновать нужно в кастрюле или в ведре. Перед тем как квасить капусту ознакомьтесь с техникой приготовления, подготовьте все необходимые продукты и приступайте.

Ингредиенты:

капуста – 8 кг;

морковь – 3 кг;

соль без йода – 6 ст. л.;

клюква – 0,5 кг.

Способ приготовления:

Морковь очистить и натереть на крупной терке. Капусту очистить от верхних порченых листочков, промыть и просушить бумажным полотенцем. Для быстроты и удобства можно воспользоваться кухонным комбайном.

Овощи соединить и переложить в большой тазик. Перемешать с солью, слегка придавливая руками, чтобы пустился сок. На дно большой кастрюли выложите цельные капустные листья. Они будут защитой от патогенных микробов.

В емкость с овощами добавляем клюкву (оставляем 1/3 часть) и еще раз вымешиваем. Теперь выкладываем помятые и вымешанные овощи. Хорошо утрамбовываем. Сверху высыпаем оставшуюся часть ягод клюквы.

Накрываем большой плоской тарелкой и ставим гнет.

Капуста должна полностью покрываться соком. Оставляем в теплом месте на 3 суток. Периодически открываем и в нескольких местах прокалываем ножом или длиной деревянной палочкой. Так делаем 3 раза в день. Это нужно чтобы выпустить собравшиеся в емкости газы.

По истечении 3 дней кастрюлю с капустой занести в теплое место. Подержать еще 1 сутки. Капуста готова к употреблению. Подавайте ее с нерафинированным растительным маслом и зеленым луком. Приятного аппетита!

Квашеная капуста в собственном соку

Квашеная капуста – это очень полезное и вкусное блюдо, которое пользуется популярностью во многих странах. Капусту добавляют в винегрет, готовят из нее суп капустняк, употребляют как салат с добавлением зеленого лука и растительного масла. На зиму практически все хозяйки стараются заготовить большой объем квашеной капусты.

Ингредиенты:

капуста – 10 кг;

морковь – 1,5 кг;

соль без йода – 250 грамм;

специи на свое усмотрение;

клюква, яблоки, лесные ягоды, свекла на свое усмотрение.

Способ приготовления:

Морковь очистить и натереть на крупной терке. С капусты снять верхние листочки (не выбрасывайте, они нам пригодятся), промыть и просушить.

Нашинковать капусту на шинковке или ножом. Если есть комбайн, он облегчит задачу. В большой удобной емкости смешать капусту и морковь. Перемешивать, слегка придавливая руками.

К содержимому емкости добавить специи и добавки на свой вкус. Еще раз перемешать. Можно ничего не добавлять, от этого капуста не потеряет свой аромат и сочность.

Теперь на дно большой кастрюли выкладываем цельные капустные листья, а сверху плотно частями укладываем смешанные овощи. Закрываем большим плоским блюдом, и ставим груз.

Отправляем в теплое место на 3 суток. Каждый день открываем посуду и протыкаем капусту до дна кастрюли ножом или палочкой. Так убираем собравшиеся газы, чтобы они не испортили вкус нашей закваске.

Главное правило при утрамбовке – не заполнять посуду доверху, так как капуста постепенно будет выделять сок, он может вытекать через верх.

Через 3 дня капусту можно переложить по трехлитровым банкам или оставить в кастрюле. Поставить теперь в холодное место и выдержать еще 3-4 дня. Хранить при температуре от 0 до 5 градусов.

Капуста в собственном соку получается хрустящей с приятным кисло-пряным ароматом. Очень хорошо подходит к картофельному пюре или другому гарниру. Подавать к столу, перемешав с небольшим количеством ароматного растительного масла, притрусив мелкорубленым зеленым луком. Приятного аппетита!