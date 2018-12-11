Квашенная капуста на зиму - вкусные рецепты в кастрюле
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Категория:
заготовки
Ингредиенты
- капуста
- морковь
- соль
Кто не любит квашеную капусту? Сочная и хрустящая квашеная капуста на зиму – что может быть лучше? Просматривая рецепты, хозяйки готовят очень вкусно в кастрюле и в банках. Мы предлагаем несколько вариантов приготовления, которые придутся по душе любому кулинару. Рецепт с фото поможет правильно соединить все компоненты и сделать самое лучшее блюдо. На нашем сайте предлагаются самые лучшие рецепты квашеной капусты, проверенные нашими бабушками и мамами.
Перед тем как солить капусту читателям стоит ознакомиться с некоторыми правилами, которые позволят долго хранить капусту, оставляя ее прежний вкус и аромат. Чтобы долго хранилась квашеная капуста на зиму по предложенным рецептам и оставалась очень вкусной, в кастрюле ее помещают в холодильник, погреб или подвал (температура должна быть от 0 до 5 градусов).
При температуре ниже 0˚С продукт перемерзнет и потеряет свои вкусовые качества. Солим капусту только не йодированной солью, так как капуста может стать слишком мягкой. Еще один совет – квасить капусту следует на растущий месяц. Считается, что так она долго остается хрустящей и ароматной.
Простой рецепт квашеной капусты
Вкусная квашеная капуста на зиму, простые рецепты сделают ее очень вкусной. Мариновать нужно в кастрюле, это удобно когда мы используем большой объем овощей.
Ингредиенты:
- капуста – 2 кг;
- морковь – 2 шт. (большие);
- соль – 2 ст. л. (без горки).
Способ приготовления:
- Очищаем капусту от верхних подпорченных листочков, моем и просушиваем бумажным полотенцем. Шинкуем овощ специальной шинковкой, ножом или при помощи кухонного комбайна.
- Морковь очищаем и трем на крупной терке. Все подготовленные ингредиенты смешиваем в большой емкости.
- Добавляем соль, хорошо вымешиваем руками. При вымешивании нужно слегка придавливать капусту, чтобы она пустила сок. Перекладываем помятую капусту в кастрюлю и еще раз, перемешивая, мнем.
- На трое суток отправляем кастрюлю с капустой в теплое место. Сверху закрываем большой плоской тарелкой и кладем тяжелый предмет (гнет).
- В течение трех дней, пока квасится наша ароматная капуста, нужно 3 раза в день прокалывать содержимое палочкой или ножом. Это делается для того, чтобы с капусты вышла вся горечь.
Важно, чтобы капуста на протяжении всего времени квашения была полностью покрыта собственным соком. Иначе капуста скиснет, даст неприятный запах и покроется серым цветом.
- Спустя 3 дня содержимое кастрюли переложить по трехлитровым банкам, плотно утрамбовывая. Хранить в холодном месте.
- Перед тем как подавать к столу, капусту избавить от лишней жидкости. Добавить ароматного растительного масла и зеленый лук. Приятного аппетита!
Квашеная капуста по-грузински
Квашеная капуста на зиму по этому рецепту получается очень вкусной. Маринуется в кастрюле или в ведре. Получается ароматной, хрустящей с приятным чесночным послевкусием. Не слишком соленая и не слишком кислая с красивым красным оттенком, который придает свекла, она будет уместна даже на праздничном столе.
Ингредиенты:
- белокочанная капуста – 1 кг;
- свекла – 400 грамм;
- чеснок – 2 головки;
- листья сельдерея – 50 грамм;
- острый перец – 1 шт.;
- соль – 2 ст. л. (без горки);
- холодная вода – 1 литр.
Способ приготовления:
- Для начала подготовим маринад. В емкость наливаем воду, солим. Ставим на плиту для закипания. Свеклу и чеснок очистить, промыть. Чеснок разрезать на 4 продольные части, а свеклу нарезать не слишком тонкими слайсами.
- Капусту очистить от верхних листочков, промыть и просушить. Нашинковать квадратиками среднего размера. Листья сельдерея крупно нарубить.
- Острый перец нарезать маленькими кружочками, предварительно убрав внутренние семечки. Теперь слоями выкладываем наши продукты в кастрюлю или ведро.
- Первый слой – свекла, второй – капуста. Все это покрываем чесноком, перчиком и листьями сельдерея. Таким образом делаем несколько слоев. Когда все уложим нужно залить продукты кипящим рассолом.
- Сверху емкость накрываем большой плоской тарелкой, придавливая содержимое. Поверх тарелки ставим груз. Важно когда будете закрывать плоской тарелкой ведро нужно оставить немного доступа для воздуха. В ином случае капуста задохнется, приобретет неприятный аромат и вкус.
- Отправляем в прохладное место на 5 суток. Через отведенное время капусту можно уже кушать. Хранить кастрюлю (или ведро) в холодном месте.
- Подавать к столу, добавив немного ароматного растительного масла.
Квашеная капуста в кастрюле с тмином
Вот и пришло время квашеной капусты, на зиму хозяйки подготавливают различные рецепты, выбирая какой из них получится очень вкусно, в кастрюле, в банках или ведре, не важно, но всегда это удивительно ароматное и сочное блюдо.
Ингредиенты:
- капуста – 4 кг;
- морковь – 3 шт. (средних);
- тмин (семена) – 2 ч. л.;
- соль, сахар – по 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Подготавливаем овощи по стандартной схеме. Капусту мелко шинкуем, морковь трем на крупной терке. Переложить подготовленные овощи в большую удобную емкость. Посыпать солью и сахаром. Хорошо вымытыми руками переминаем содержимое.
- Добавляем любимую специю (в нашем случае тмин), еще раз вымешиваем. Перекладываем капусту в кастрюлю. Хорошо утрамбовать. Сверху накрыть цельными капустными листами.
- Поставить груз. Отправить в теплое место для закваски на 3-4 суток.
- Периодически открывать кастрюлю и протыкать ее ножом или палочкой в нескольких местах. Эту манипуляцию нужно проделывать 3 раза в день.
- Выдержав необходимое время перенести кастрюлю в холодное место. Подавать к столу смешав с небольшим количеством ароматного растительного масла. Притрусить мелко нарубленным зеленым луком.
Квашеная капуста с клюквой
С клюквой квашеная капуста на зиму станет еще более пикантной, по нашему рецепту блюдо получится очень вкусно. Мариновать нужно в кастрюле или в ведре. Перед тем как квасить капусту ознакомьтесь с техникой приготовления, подготовьте все необходимые продукты и приступайте.
Ингредиенты:
- капуста – 8 кг;
- морковь – 3 кг;
- соль без йода – 6 ст. л.;
- клюква – 0,5 кг.
Способ приготовления:
- Морковь очистить и натереть на крупной терке. Капусту очистить от верхних порченых листочков, промыть и просушить бумажным полотенцем. Для быстроты и удобства можно воспользоваться кухонным комбайном.
- Овощи соединить и переложить в большой тазик. Перемешать с солью, слегка придавливая руками, чтобы пустился сок. На дно большой кастрюли выложите цельные капустные листья. Они будут защитой от патогенных микробов.
- В емкость с овощами добавляем клюкву (оставляем 1/3 часть) и еще раз вымешиваем. Теперь выкладываем помятые и вымешанные овощи. Хорошо утрамбовываем. Сверху высыпаем оставшуюся часть ягод клюквы.
- Накрываем большой плоской тарелкой и ставим гнет.
- Капуста должна полностью покрываться соком. Оставляем в теплом месте на 3 суток. Периодически открываем и в нескольких местах прокалываем ножом или длиной деревянной палочкой. Так делаем 3 раза в день. Это нужно чтобы выпустить собравшиеся в емкости газы.
- По истечении 3 дней кастрюлю с капустой занести в теплое место. Подержать еще 1 сутки. Капуста готова к употреблению. Подавайте ее с нерафинированным растительным маслом и зеленым луком. Приятного аппетита!
Квашеная капуста в собственном соку
Квашеная капуста – это очень полезное и вкусное блюдо, которое пользуется популярностью во многих странах. Капусту добавляют в винегрет, готовят из нее суп капустняк, употребляют как салат с добавлением зеленого лука и растительного масла. На зиму практически все хозяйки стараются заготовить большой объем квашеной капусты.
Ингредиенты:
- капуста – 10 кг;
- морковь – 1,5 кг;
- соль без йода – 250 грамм;
- специи на свое усмотрение;
- клюква, яблоки, лесные ягоды, свекла на свое усмотрение.
Способ приготовления:
- Морковь очистить и натереть на крупной терке. С капусты снять верхние листочки (не выбрасывайте, они нам пригодятся), промыть и просушить.
- Нашинковать капусту на шинковке или ножом. Если есть комбайн, он облегчит задачу. В большой удобной емкости смешать капусту и морковь. Перемешивать, слегка придавливая руками.
- К содержимому емкости добавить специи и добавки на свой вкус. Еще раз перемешать. Можно ничего не добавлять, от этого капуста не потеряет свой аромат и сочность.
- Теперь на дно большой кастрюли выкладываем цельные капустные листья, а сверху плотно частями укладываем смешанные овощи. Закрываем большим плоским блюдом, и ставим груз.
- Отправляем в теплое место на 3 суток. Каждый день открываем посуду и протыкаем капусту до дна кастрюли ножом или палочкой. Так убираем собравшиеся газы, чтобы они не испортили вкус нашей закваске.
Главное правило при утрамбовке – не заполнять посуду доверху, так как капуста постепенно будет выделять сок, он может вытекать через верх.
Через 3 дня капусту можно переложить по трехлитровым банкам или оставить в кастрюле. Поставить теперь в холодное место и выдержать еще 3-4 дня. Хранить при температуре от 0 до 5 градусов.
Капуста в собственном соку получается хрустящей с приятным кисло-пряным ароматом. Очень хорошо подходит к картофельному пюре или другому гарниру. Подавать к столу, перемешав с небольшим количеством ароматного растительного масла, притрусив мелкорубленым зеленым луком. Приятного аппетита!
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Вероника / 11.12.18 14:02Семья уже долго просит сделать квашеную капусту, вот я и решилась. Помню, раньше еще моя бабушка квасила капусту в собственном соку, но вот рецепта у меня не осталось. Спасибо этому сайту, нашла-таки похожий рецепт. Сделала все по описанию, единственное, что только изменила – это пропорции, так как времени вечером переработать 10 кг увы не хватает. Получилось очень вкусно, сразу вспомнила вкус детства и мою любимую бабушку.
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Татьяна / 11.12.18 14:01Я начинающий кулинар. Вот вышла замуж, приходится учиться готовить вкусно. Недавно муж попросил квашеной капусты, а я никогда не сталкивалась с ее приготовлением. Ваш сайт помог мне в этом, за это огромное спасибо. Итак, я решила сделать капусту по-грузински. Решила, что муж должен быть в восторге от этого рецепта. И не ошиблась. Сначала думала, что острый перец будет лишним, но потом все-таки решила сделать все как по рецепту. Капуста получилась отменная, перчик не дал слишком много остроты, потому что я, как вы посоветовали, убрала внутренние семечки. Еще раз спасибо!
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Марина / 11.12.18 14:00Очень долго искала вкусный рецепт квашеной капусты с клюквой. Вот я и нашла. Моя семья была в восторге от блюда. Капуста получилась хрустящей с приятным ароматом моих любимых специй. Я немного подкорректировала рецепт и добавила тмин и гвоздику. Хозяюшки пробуйте – не пожалеете!