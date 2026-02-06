Топ-3 мобильных приложения для записи рецептов

Вы можете создать удобную поваренную книгу прямо в телефоне.
Мобильные приложения помогают удобно сохранять и упорядочивать рецепты на смартфоне. В этой подборке – 5 лучших приложений для операционных систем iOS и Android. Рассмотрим их функционал, основные плюсы и минусы и оптимальный сценарий использования.
Cookmate
Личная электронная поваренная книга, где можно вручную добавлять свои рецепты (с ингредиентами, фото, заметками и тегами) и импортировать блюда с любых сайтов.
|Плюсы
|Офлайн-доступ к данным, удобный импорт рецептов; интерфейс на русском. Подходит тем, кто хочет вести собственную кулинарную книгу.
|Минусы
|Бесплатная версия ограничена ~60 рецептами (для большего объема нужна подписка). Отсутствует русскоязычный интерфейс.
Recipe Keeper
Кросс-платформенный органайзер рецептов с облачной синхронизацией. Позволяет сохранять рецепты вручную (поля для ингредиентов, инструкций, фото и т.д.) и автоматически импортировать их с веб-сайтов. Также доступны поиск, категории, планирование меню и список покупок.
|Плюсы
|Единая база на всех устройствах, гибкая классификация; русский интерфейс.
|Минусы
|Бесплатно можно сохранить не более 20 рецептов, далее нужна Pro-версия. Идеален для личной коллекции; функций соцсети нет. Отсутствует русскоязычный интерфейс.
My Recipe Box
Позволяет вручную добавлять рецепты с ингредиентами, граммовкой, пошаговыми инструкциями, фото и заметками, а также импортировать рецепты напрямую с кулинарных сайтов по ссылке.
|Плюсы
|Нет лимита на количество рецептов в бесплатной версии, офлайн-доступ, есть планировщик меню и списки покупок. Руссс интерфейс
|Минусы
|Реклама в бесплатной версии, нет импорта рецептов из фото или сканов.