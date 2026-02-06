Топ-3 мобильных приложения для записи рецептов

Мобильные приложения помогают удобно сохранять и упорядочивать рецепты на смартфоне. В этой подборке – 5 лучших приложений для операционных систем iOS и Android. Рассмотрим их функционал, основные плюсы и минусы и оптимальный сценарий использования.

Cookmate

Личная электронная поваренная книга, где можно вручную добавлять свои рецепты (с ингредиентами, фото, заметками и тегами) и импортировать блюда с любых сайтов.





Плюсы Офлайн-доступ к данным, удобный импорт рецептов; интерфейс на русском. Подходит тем, кто хочет вести собственную кулинарную книгу. Минусы Бесплатная версия ограничена ~60 рецептами (для большего объема нужна подписка). Отсутствует русскоязычный интерфейс.

Recipe Keeper

Кросс-платформенный органайзер рецептов с облачной синхронизацией. Позволяет сохранять рецепты вручную (поля для ингредиентов, инструкций, фото и т.д.) и автоматически импортировать их с веб-сайтов. Также доступны поиск, категории, планирование меню и список покупок.



