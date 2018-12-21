Новогоднее меню 2019: самое вкусное и оригинальное

Наступающий 2019 год обещает быть плодородным, добрым и спокойным, ведь править им будет Желтая Свинья.Такое животное по восточному календарю приносит только положительные эмоции и незабываемые впечатления, но чтобы на Новый год предсказания сбылись, его нужно встретить нарядно и празднично. А значит новогоднее меню должно быть разнообразным и интересным, а рецепты для праздничного стола должны радовать своей оригинальностью и вкусом.

Новогоднее меню 2019 - что важно учесть

Многие хозяйки составляя новогоднее меню, учитывают не только вкусы своих близких и гостей, но и нового символа года,то есть Желтой Свиньи. Говорят, что такое животное всеядное, но разборчивое и не будет есть все подряд. А значит, новогодний стол должен быть разнообразным и красивым.

На праздничный стол можно подать любые блюда: закуски, салаты, блюда из рыбы, мяса и, конечно, десерты. Единственное в чем есть ограничения, так это в приготовлении мясных блюд, ведь новой хозяйки не понравится, если на столе будут стоять яства из свинины.

Если верить восточным астрологам, то в качестве основного блюда лучше подать курицу, кролика или утку, а вот дополнить можно закусками, нарезками, мясными салатами. И обязательно на праздничном столе должно быть что-нибудь сладкое, хотя бы фрукты. Именно таким богатым и разнообразным столом можно задобрить хозяйку и привлечь в дом богатство.

Новые и вкусные рецепты для новогоднего стола

Новый год - волшебный праздник, а значит, в этот день должно быть все по-особенному, даже рецепты для праздничного стола как в ресторане.

Прошутто с дыней

Такой изысканный салат подают во многих ресторанах, но в домашних условиях с его рецептом справится любая хозяйка. Для приготовления блюда используется прошутто – это вяленое мясо, которое можно купить в крупном магазине и даже заказать через интернет, ведь оно при низких температурах может долго храниться.

Ингредиенты:

150 г прошутто;

200 г дыни;

пучок шпината;

30 г фундука;

соль и перец по вкусу;

1 ст. ложка сметаны.

Приготовление:

Листья шпината, ополаскиваем в воде, просушиваем и выкладываем на плоское блюдо.

Дыню очищаем от кожуры и семян, нарезаем тонкими дольками и выкладываем на шпинат.

Между дольками дыни кладем прошутто волнами.

Ингредиенты солим, перчим, посыпаем обжаренными на сухой сковороде ядрышками фундука и кладем сметану.

Также для салата можно приготовить и другую заправку. Для этого в ступку кладем несколько листочков мяты, вливаем по ложечке меда и бальзамического уксуса, выживаем сок из половинки лайма, перетираем и полученным соусом заправляем салат.

Перепелки с яблоками и куриной печенью

Оригинальное ресторанное блюдо можно подать в качестве горячего – перепелки фаршируются яблоками и куриной печенью.

Ингредиенты:

4 перепелки;

120 г куриной печени;

6 небольших яблок;

3 ч. ложки меда;

300 г облепихи;

150 мл растительного масла;

250 мл воды;

по вкусу соль и перец.

Приготовление:

На подготовленных тушках перепелок делаем надрез со спины, аккуратно отделяем хребет. Косточки должны остаться только в крыльях и ножках.

Филе солим, перчим, сдабриваем маслом и оставляем мариноваться.

Очищенные четыре яблока и куриную печень нарезаем маленькими кубиками, пережариваем на масле в течение двух минут.

На каждую тушку выкладываем начинку, заворачиваем так, чтобы на вид получились целые перепелки и кладем в форму спинкой вниз, запекаем в течение 15 минут (температура 180°С).

Оставшиеся яблоки режем кубиками и обжариваем вместе с сахарным песком на масле в течение двух минут.

В сотейник высыпаем облепиху, кладем мед и вливаем воду, ставим на огонь, варим 3 минут, после взбиваем блендером и пропускаем через сито. Затем снова ставим соус на плиту и увариваем до нужной консистенции.

Запеченную перепелку перекладываем на тарелку, рядом выкладываем яблоки, поливаем все соусом и украшаем блюдо веточками мяты и ягодками облепихи.

Мороженое из лисичек

При желании по-настоящему удивить гостей ресторанным блюдом стоит поискать рецепт необычного десерта из лисичек и включить его в новогоднее меню. Многие даже не поверят тому, что из лисичек можно сделать такое вкусное мороженое.

Ингредиенты:

300 г лисичек;

100 мл сливок (33%);

800 мл молока;

200 г сахарного песка;

10 яиц;

125 г шоколада;

35 г кукурузного крахмала;

200 г муки;

20 г желатина;

10 г тимьяна.

Приготовление:

В чашу блендера кладем лисички, вливаем молочный напиток, перемалываем и доводим полученную смесь до кипения. Отдельно взбиваем 5 желтков, 150 г сахарного песка и 20 г кукурузного крахмала, вливаем в молочную смесь и варим на малом огне до получения жидкой сметаны. После охлаждаем и еще раз хорошо взбиваем. Теперь готовим спонж, то есть молекулярный бисквит, который используют для украшения кондитерских изделий. Для этого отмеряем и смешиваем 25 г муки, 40 г шоколада, 25 г сахарного песка, 2 г соды и 2 яйца. Полученную массу отправляем в сифон, выкладываем в картонный стаканчик и ставим в микроволновку на 40 секунд. Далее готовим крем, для этого взбиваем 3 яйца, 125 г сахарного песка, 15 г крахмала. В полученную массу вливаем 300 мл горячего молока, смесь и листики тимьяна, перемешиваем и оставляем крем на ночь. На следующий день берем 5 г желатина, замачиваем и как только он набухнет, смешиваем его сливками, отмеряем 350 мл. Сливки с желатином соединяем с кремом, еще раз тщательно взбиваем. Из пол-литра воды и 500 г сахарного песка варим сироп, затем смешиваем с растопленным на водяной бане шоколадом (85 г). С помощью кондитерского мешка на блюдо выкладываем крем, затем шоколадную массу, после спонж и мороженое из лисичек. Украшаем десерт свежими ягодами и тимьяном.

Недорогое меню на Новый год 2019

Новогоднее меню 2019 – это не только изысканные и дорогие блюда, но и простые рецепты (с фото) для дома, благодаря которым каждая хозяйка сможет недорого накрывать праздничный стол.

Фаршированные яйца “Свинки”

Фаршированные яйца являются самой популярной закуской. Для приготовления используются самые простые и не дорогие ингредиенты, а подать закуску можно как оригинальное блюдо.

Ингредиенты:

5 вареных яиц;

1 сырок (плавленый);

1 вареная морковь;

по вкусу соль и перец;

долька чеснока (при желании).

Приготовление:

Вареные яйца делим пополам, желток разминаем вилкой и смешиваем с измельченным на мелкой терке плавленым сырком. Начинку солим, перчим, при желании добавляем прессованную дольку чеснока. Из моркови вырезаем детали для свинки: ушки, хвостики и пяточки. Если морковь осталась, то ее перетираем на мелкой терке и добавляем в начинку. Фаршируем половинки яиц и украшаем. Прикрепляем все подготовленные детали, из горошин перца делаем глазки. Получившихся свинок ставим на блюдо с листьями салата и подаем к столу.

Закуска из свеклы с сыром и черносливом

Еще одну легкую и доступную по цене закуску из свеклы можно включить в новогоднее меню 2019. Рецепты простых блюд из овощей и сушеных фруктов также идеально подходят для праздничного стола.

Ингредиенты:

7 тарталеток;

1 вареная свекла;

2 дольки чеснока;

50 г грецких орехов;

10 шт. чернослива;

2 ст. ложки майонеза;

по вкусу соль и перец.

Приготовление:

Свеклу очищаем и трем на крупной терке. Орехи измельчаем до мелкой крошки. Чернослив запариваем, а затем разрезаем на 6 кусочков. Дольки чеснока пропускаем через пресс. В миску выкладываем все подготовленные ингредиенты, солим, перчим, добавляем майонез и перемешиваем. Полученной начинкой наполняем тарталетки и ставим их на блюдо, при желании закуску украшаем и подаем к столу.

Очень вкусный салат «Восторг» с печенью

Праздничный, очень вкусный и при этом простой салат можно приготовить с печенью индейки или курицы. Такое блюдо обязательно понравится всем гостям за новогодним столом.

Ингредиенты:

800 г печени индейки;

300 г моркови по-корейски;

5 вареных яиц;

долька чеснока;

луковица;

20 г сахара;

15 мл уксуса (9%);

100 мл холодный воды;

соль, перец;

майонез, зелень.

Приготовление:

Печень индейки предварительно отвариваем, остужаем и режем кубиками.

На тонкие четвертинки шинкуем лук, заливаем его водой, уксусом, подсыпаем сахарный песок и маринуем овощ в течение 20 минут.

На плоское блюдо ставим разъемное кольцо, внутри оборачиваем пленкой.

В миску высыпаем кубики субпродукта вместе с мелко покрошенным чесноком, солью, перцем и майонезом, перемешиваем и полученную массу делим на три части.

Первым слоем выкладываем первую часть, сверху раскладываем замаринованный лук, затем вторую часть печени.

Далее делаем слой из корейской моркови и выкладываем третью часть печени.

Последним слоем кладем перетертые яичные белки, солим, промазываем майонезом и ставим салат на 2 часа в прохладное место.

Перед подачей аккуратно внимаем кольцо, украшаем блюдо мелкоизмельченными желтками и зеленью укропа.

Запеченная курица на Новый год

Что можно недорогое приготовить на Новый год 2019 из горячего? Конечно, курицу, такое мясо доступно по цене каждому, при этом из такой птицы можно приготовить настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

курица;

головка чеснока;

соль и перец по вкусу;

веточки розмарина;

2 ст. ложки сливочного масла;

луковица;

600 г маленькой моркови.

Приготовление:

Тушку птицы внутри и снаружи натираем солью и убираем на час в прохладное место. Затем курицу перчим и хорошо смазываем сливочным маслом, кладем в форму, сверху раскладываем веточки розмарина, а рядом кладем головку чеснока и маленькую морковь. Запекаем курицу в духовке в течение 45 минут при температуре 180°С, затем жар увеличиваем до 220°С и готовим блюдо еще 10 минут.

Фаршированная скумбрия в духовке

Из любой рыбы, даже из самой недорогой по цене можно приготовить вкусное и оригинальное блюдо на новогодний стол 2019.

Ингредиенты:

скумбрия;

1 морковь;

1 лимон;

150 г грибов;

2 луковицы;

3-4 клубня картофеля;

2 дольки чеснока;

2-3 ст. ложки растительного масла;

укроп, специи для рыбы.

Приготовление:

У скумбрии обязательно вырезаем жабры и удаляем все внутренности. Тушку солим, перчим, присыпаем любыми специями для рыбных блюд и маринуем. На масле пассеруем мелко покрошенный лук и натертую морковь. На тонкие слайсы режем картофель. Из половинки цитруса выжимаем сок, оставшийся лимон режем на тонкие полу кружочки. На фольгу спинкой вниз кладем скумбрию, фаршируем обжаренными овощами. По краям раскладываем целые грибочки и картофель, солим и перчим, сбрызгиваем маслом. Выкладываем дольки лимона, а саму рыбу поливаем соком, оставив 2 ложечки для соуса. Запекаем рыбу в течение 25 минут (температура 180°С). Для соуса в масло засыпаем прессованные дольки пряного овоща, мелкоизмельченный укроп и вливаем цитрусовый сок, размешиваем. Готовую рыбу вместе с гарниром выкладываем на блюдо, поливаем соусом и подаем к столу.

Торт "Птичье молоко" без выпечки

Новогоднее меню 2019 – это, конечно, десерты, от такого лакомства не откажутся не только дети, но и взрослые. Сегодня есть самые разнообразные рецепты с фото сладких блюд, но если нет времени на приготовление сложных десертов, то можно рассмотреть варианты без выпечки, например, всеми любимое “Птичье молоко”.

Ингредиенты для суфле:

230 г сахарного песка;

250 мл молока;

450 мл сливок (33%);

14 г быстрорастворимого желатина;

1 ч. ложка ванильного экстракта;

450 мл сметаны (20%).

Для глазури:

200 мл воды;

65 г сахарного песка;

5 ст. ложек молока;

7 г быстрорастворимого желатина;

35 г какао.

Приготовление:

В сотейник выливаем молочный напиток, экстракт ванили, высыпаем желатин, перемешиваем, прогреваем, но не кипятим, главное, чтобы крупинки желатина растворились, а затем остужаем.

Емкость, в которой будет застывать десерт, смазываем постным маслом.

В чашу миксера вливаем охлажденные сливки и взбиваем до получения стойких пиков.

Отдельно взбиваем сметану с сахарным песком, после аккуратно соединяем две массы и перемешиваем.

Теперь включаем малую скорость миксера и в сливочную массу порционно вливаем молоко с желатином.

Как только все компоненты соединятся, выливаем полученную массу в подготовленную форму, накрываем пленкой и ставим в прохладное место.

Для глазури в маленький ковшик высыпаем желатин, вливаем молоко, в отдельном ковшике перемешиваем сахар с какао и водой. Ставим массу на огонь и доводим до кипения.

Молоко с желатином прогреваем отдельно, и как только масса с какао немного остынет, вливаем в нее молочную смесь и тщательно все размешиваем, даем глазури время остыть до комнатной температуры.

Если белое суфле полностью застыло, сверху выливаем шоколадную глазурь, снова прикрываем пленкой и ставим застывать. Готовый торт нарезаем порционными кусочками, украшаем свежими ягодками, листочками мяты и подаем к столу.

Горячие блюда в новогоднем меню 2019

Если верить восточному календарю, то в год Свиньи для праздничного стола не строит включать рецепты в новогоднее меню 2019 из свинины. А лучше отдать предпочтением другим видам мяса, например, баранине или курицы.

Тушеные в духовке бараньи ножки в очень вкусной заливке

Горячие мясные блюда обязательно должны быть включены в новогоднее меню и при желании выбрать лучшие рецепты для праздничного стола стоит обратить внимание на такой вид мяса, как баранина. Если знать, как правильно обращаться с таким мясом, то можно приготовить настоящий кулинарный новогодний шедевр.

Ингредиенты:

4 бараньи голяшки;

стручок перца чили;

40 г корня имбиря;

4 дольки чеснока;

400 г томатов в собственном соку;

2 ст. ложки соуса “Тирияки”;

2 ст. ложки Вустерского соуса;

2 палочки корицы;

2 лавровых листика;

0,5 ч. ложки семян кориандра;

0,5 ч. ложки кумина;

2 стручка кардамона;

2 ст. ложка сахарного песка;

4 шт. аниса;

соль по вкусу (поваренная).

Приготовление:

С бараньих голяшек убираем пленку, затем их хорошо промываем и просушиваем.

Ножки солим, перчим и на сильном огне пережариваем до появления золотистой корочки.

Голяшки выкладываем, а в выделившемся жире обжариваем в течение 15 секунд анис, кумин, зерна кардамона и лавровый лист.

Как только специи дадут свой аромат, вливаем 1,5 стакана воды и выкладываем томаты, размешиваем, добавляем еще корицу и тушим 15 минут.

После доливаем соус тирияки и вустерский, подсыпаем сахар, готовим заливку для мяса еще 7–8 минут и снимаем с огня.

К баранине высыпаем нарезанный соломкой перец чили и имбирь, покрошенный крупными кусочками чеснок, перемешиваем и перекладываем в форму.

Заливаем мясо подготовленным соусом, прикрываем все фольгой и ставим в духовку на 50 минут (температура 190°С). После фольгу убираем и готовим блюдо еще 30 минут.

Готовые бараньи голяшки выкладываем на блюдо, поливаем соусом, присыпаем зеленью и подаем к столу.

Семга в картофельной панировке

На праздничный стол стоит подать блюда из рыбы, которые в последнее время пользуются даже больше спросом, чем другие виды мяса. К тому же не будем забывать, что новогодние праздники приходятся на пост и некоторые гости стараются его придерживаться даже в такие праздничные дни.

Ингредиенты:

700 г филе семги;

30 г сухого картофельного пюре;

2 куриных яйца;

соль, масло.

Приготовление:

Филе семги очищаем от всех косточек, снимаем кожицу, режем на кусочки толщиной в 2 см, солим и пока отставляем в сторону. В отдельной мисочке взбалтываем яйца, в тарелку высыпаем смесь для быстрого приготовления картофельного пюре. Каждый кусочек рыбы вначале обмакиваем в яйце, потом панируем в картофеле и обжариваем на масле до красивой румяной корочки. Готовое блюдо подаем с любым гарниром или овощами.

Салаты в новогоднем меню 2019

Рецепты салатов для праздничного стола 2019 можно приготовить из самых разных ингредиентов. В новогоднее меню можно включить, как новые варианты блюд или немного преобразить уже проверенные временем рецепты.

Оливье с креветками на Новый год

Есть рецепты блюд, без которых трудно представить новогоднее меню, речь идет, конечно, о таком салате, как оливье. И в этот Новый 2019 год также можно приготовить такое блюдо, но при желании его можно немного преобразить.

Ингредиенты:

200 г креветок (очищенных);

2-3 отварных картофеля;

3 вареных яйца;

1 вареная морковь;

1 свежий огурец;

зеленый горошек (полбанки);

майонез, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Все вареные овощи, а также свежий огурец нарезаем кубиками. Креветке отвариваем в течение трех минут с добавлением лимонного сока. Если моллюски крупные, то режем на небольшие кусочки, если мелкие, то можно их не измельчать. Все ингредиенты отправляем в салатник, сдабриваем солью, перцем, кладем майонез и перемешиваем. Салат можно подать в общем блюде или порционно используя кулинарное кольцо, а также зелень и креветки для украшения.

Салат с курицей

Простой, сытный и вкусный салат на Новый год можно приготовить из курицы.

Ингредиенты:

200 г отварной куриной грудки;

150 г огурцов (соленых или маринованных);

сладкая кукуруза (полбанки);

2-3 отварного картофеля;

1 крупная вареная морковь;

3 вареных яйца;

луковица;

100 мл майонеза.

Приготовление:

Первым делом мелко покрошим лук, зальем его кипятком и оставим на 5 минут. Филе птицы разбираем на волокна, все остальные ингредиенты измельчаем на крупной терке. Салат собираем послойно, на каждый слой наносим сетку из майонеза. Первым слоем идет картофель, его мы слегка подсаливаем и выкладываем поверх его лук. Затем раскладываем огурцы, мясо, кукурузу и завершаем композицию слоем из яиц. Готовый салат украшаем сладкой кукурузой и перед подачей даем ему время хорошо пропитаться.

Закуски для праздничного стола

Каждая хозяйка старается, чтобы ее праздничный стол был самым вкусным и красивым, поэтому она тщательно продумывает новогоднее меню 2019. Так что же должно быть на столе в новогоднюю ночь? Конечно, это несколько видов закусок, в том числе и горячие, именно они делают любой стол красивым, богатым и очень аппетитным.

Закусочный рулет из красной рыбы

Красная рыба всегда желанна на любом праздничном столе, поэтому из такого деликатеса нужно обязательно приготовить вкусную и оригинальную закуску, например, закусочный рулет.

Ингредиенты:

5 куриных яиц;

100 мл майонеза;

100 г сливочного сыра;

2 ст. ложки муки;

2 ст. ложки крахмала;

250 г красной рыбы;

пучок укропа;

100 г маслин;

соль по вкусу.

Приготовление:

В миску вбиваем яйца, подсаливаем и взбалтываем, добавляем майонез, перемешиваем. Затем порционно подсыпаем муку с крахмалом и замешиваем тесто.

В отдельную емкость кладем 5 ложек теста, засыпаем мелко нарезанную зелень укропа и перемешиваем.

На противень с пергаментом выкладываем тесто без добавления зелени, распределяем. Затем сверху в хаотичном порядке выкладываем ложкой тесто с укропом и раскладываем нарезанные колечками маслины.

Запекаем основу для рулета в духовке 10 минут (температура 180°С).

После достаем готовое тесто из печи, отделяем от пергамента, даем ему время остыть.

Далее смазываем основу сливочным сыром, раскладываем тонко нарезанную красную рыбу и сворачиваем рулетом, оборачиваем пленкой и охлаждаем в течение двух часов.

Готовую закуску нарезаем порционно и подаем к столу.

Праздничные картофельные корзинки с селедочным «кремом» к Новому году

Картофельные корзинки с селедочным кремом – это превосходная закуска на праздничный стол. Смотрится она очень ярко и аппетитно, а готовиться легко и просто.

Ингредиенты для корзиночек:

500 г картофеля;

70 г твердого сыра;

1 куриное яйцо;

по вкусу соль и перец.

Для начинки:

150 г творога;

100 г филе сельди;

100 г яблок;

40 г шпината;

красная икра (для украшения).

Приготовления:

Очищенные клубни картофеля измельчаем на крупной терке, отжимаем от лишней жидкости и кладем в миску. Вбиваем яйцо, засыпаем натертый сыр, соль, перец и тщательно все размешиваем. Картофельное тесто раскладываем по формочкам так, чтобы середина оставалась пустой, и ставим в духовку на 30 минут (температура 190°С). Для начинки мелко нарезаем филе сельди, яблоко и зелень шпината, все ингредиенты кладем в блендер вместе с творожным сыром и перемалываем до однородности. Полученную массу солим и перчим. Начинку выкладываем в кондитерский мешок и отсаживаем в уже готовые и остывшие картофельные корзиночки. Закуску украшаем красной икрой и подаем к столу.

Простая и вкусная горячая закуска из шампиньонов

Простую, но очень вкусную горячую закуску можно приготовить из шампиньонов, такое блюдо обязательно оценят все любители грибов.

Ингредиенты:

250 г свежих шампиньонов;

3 дольки чеснока;

половинка болгарского перца;

2 ст. ложки винного уксуса;

1 ст. ложка растительного масла;

соль, перец, зелень петрушки по вкусу;

итальянские травы.

Для украшения:

помидоры черри;

листья салата.

Приготовление:

Грибы нарезаем слайсами. Небольшими кубиками режем сладкий перец.

На сковороде с маслом пассеруем прессованные дольки пряного овоща и как только масло пропитается ароматами чеснока, выкладываем шампиньоны. Грибы солим, перчим и присыпаем итальянскими травами. Если грибы дали сок, то засыпаем сладкий перец, вливаем уксус, перемешиваем и тушим 5 минут. Затем добавляем мелко порубленную зелень петрушки, томим блюдо еще несколько минут. Листья салата кладем на плоское блюдо, сверху выкладываем грибы с овощами, украшаем половинками черри и сразу подаем закуску к столу.

Напитки

Какое новогоднее меню 2019 без напитков, конечно, сейчас можно все купить в магазине, но для праздничного стола можно взять рецепты вкусных праздничных коктейлей.

Новогодний напиток “Тропическая прохлада”

Такой рецепт напитка идеально подходит для зимнего праздника, ведь здесь переплетаются вкусы и ароматы цитрусовых фруктов.

Ингредиенты (на 2 бокала):

1 грейпфрут;

1 апельсин;

120 мл рома;

1 ч. ложка сахарного песка;

лед.

Приготовление:

Для напитка выбираем высокие бокалы и предварительно их охлаждаем. С апельсина снимаем кожицу длинной полоской. Стараемся снять так, чтобы на ней было как можно меньше белых прослоек. Понадобиться две апельсиновых ленточки. Далее из цитрусов выжимаем сок и выливаем в шейкер вместе с кубиками льда, ромом и сахаром, энергично взбалтываем в течение 20 секунд. Затем напиток процеживаем, разливаем по охлажденным бокалам и красиво украшаем коктейль апельсиновой ленточкой.

Апельсиновый лимонад

Еще один цитрусовый напиток можно приготовить для самых маленьких гостей, правда от такого лимонада не откажутся и взрослые.

Ингредиенты:

большой апельсин;

190 г сахарного песка;

10 г лимонной кислоты;

2 л воды.

Приготовление:

Первым делом нужно подготовить апельсин. Вначале его заливаем кипятком, выдерживаем минуту, чтобы смыть воск, который часто используют для лучшей сохранности фрукта. Затем апельсин кладем в морозилку на три часа. После достаем, даем ему время немного оттаять и нарезаем кусочками прямо с кожицей. Кладем дольки цитруса в блендер, перемалываем, и полученное пюре заливаем литром кипяченой воды, оставляем на полчаса. В другом литре воды размешиваем лимонную кислоту и сахарный песок, крупинки должны полностью раствориться. Теперь к апельсину вливаем сладкую воду, перемешиваем, напиток процеживаем, разливаем по бутылочкам и охлаждаем в течение несколько дней, поэтому напиток в канун Нового года приготовить не получится.

Пряный шоколадно-кофейный напиток

Пряный и ароматный шоколадный напиток дополнит любое новогоднее меню, он и взбодрит и одновременно согреет. Рецепты для праздничного стола можно дополнить другими пряностями или более крепкими напитками.

Ингредиенты (на 4 чашки):

100 мл сливок (33%);

2 ст. ложки шоколадной пасты;

4 ч. ложки растворимого кофе;

2 пачки ванильного сахара;

пачка корицы;

800 мл кипятка.

Приготовление:

В пиалу вливаем ложку сливок, кладем шоколадную пасту и растираем. Затем в полученную массу смешиваем с растворимым кофе и ванильным сахаром. Сливки взбиваем, затем подсыпаем корицу и размешиваем. Соединяем две массы, перемешиваем, раскладываем по чашечкам и заливаем кипятком, размешиваем и подаем напиток с кусочками тростникового сахара. Другие рецепты новогодних коктейлей и напитков можно посмотреть на видео.

Кроме вкусных блюд, на новогоднем столе должны присутствовать фигурки или сувениры символа года. Такой талисман обязательно принесет в дом удачу и убережет от беды. А также важно помнить, что Желтая Свинья – животное дружелюбное и общительное, а значит праздник нужно встречать компании близких и приятных людей.