Квашеная капуста на зиму: лучшие рецепты в 3 литровых банках

Раньше капусту квасили только в деревянных бочках, ее относили в погреб и закапывали в землю на 40 см. Сегодня не нужны такие сложности, ведь очень вкусная квашеная капуста на зиму получается в обычных 3-х литровых банках, в кастрюле или ведре. Рецепт простой и быстрый, всего три дня и закуска готова.

Классический рецепт хрустящей квашеной капусты в банке на 3 литра

Прошли те времена, когда капусту квасили в кадушках и деревянных бочках. Современные хозяйки предпочитают заквашивать овощ на зиму в простых стеклянных 3-х литровых банках, что очень удобно в условиях городских квартир.

Ингредиенты:

2,5 кг белокочанной капусты;

2 больших моркови;

1,5 л воды;

2 ст. ложки сахара;

2 ст. ложки соли;

лавровый лист и перец горошком (при желании).

Приготовление:

В кастрюлю вливаем закипевшую в чайнике воду, засыпаем соленые и сладкие гранулы, при желании кладем лавровый лист и перец горошком. Оставляем рассол остывать.

Для квашения берем сладкую капусту, если овощ будет горчить, то и закуска получится горькой на вкус.

Нарезаем овощ тонкой соломкой и складываем в глубокую миску.

Следом отправляем измельченную на крупной терке морковь, тщательно все перемешиваем и перекладываем овощи в стеклянную трехлитровую банку.

Льем рассол комнатной температуры, но не горячий, так можно убить все полезные свойства используемых ингредиентов.

Банку заполняем рассолом прямо по горлышко и оставляем открытой в помещении на три дня.

Банку с содержимым лучше поставить в глубокую миску, так как в процессе брожения углекислый газ будет выталкивать рассол наружу, а его нужно будет вернуть.

Также два раза в день капусту нужно протыкать деревянной палочкой, чтобы обеспечить свободный выход для углекислого газа.

Если рассол перестал пузыриться, значит, процесс брожения завершен, банку с квашеной капустой можно закрыть и переставить в прохладное место.

По такому рецепту капуста получается сочной и хрустящей, хранить ее можно до 8 месяцев.

Простой рецепт квашеной капусты в кастрюле

При желании заквасить капусту в кастрюле, важно выбрать подходящую емкость. Для закваски подходит эмалированная посуда без сколов и трещин. Что касается алюминиевой посуды, то здесь мнения расходятся, кто-то советует квасить овощ в алюминиевой, кто-то выступает против.

В кастрюле можно заквасить овощ по классическому варианту или взять на заметку интересный рецепт с медом.

Ингредиенты для рецепта 1:

6 кг белокочанной капусты;

7 корнеплодов моркови;

по вкусу лавровый лист и душистый перец;

420 г поваренной соли;

210 г сахара;

7 л воды.

Приготовление:

Первым делом нужно подготовить холодный рассол. Для этого в кастрюлю заливаем 7 литров и доводим до кипения. Затем засыпаем соль и сахар, варим рассол 5 минут, чтобы все крупинки растворились.

В большой таз засыпаем нашинкованную капусту и натертую на крупной стороне терке морковь, тщательно все перемешиваем прямо руками.

Перекладываем овощи в кастрюлю, чередуя их с лавровым листом и горошками перца.

Заливаем все остывшим рассолом, прикрываем цельными капустными листьями, кладем тарелку и ставим гнет так, чтобы рассол выступил над тарелкой.

Оставляем кастрюлю с содержимым в помещении и через пять дней пробуем квашеную капусту на вкус.

Ингредиенты для рецепта 2:

3 кг капусты;

большой корнеплод моркови;

2 ст. ложки меда;

3 десертных ложки соли;

5 горошин черного перца.

Приготовление:

Нашинкованную капусту и измельченную на терке морковь засыпаем в кастрюлю, подсыпаем соль, горошины перца и перемешиваем.

Сверху кладем тарелку, ставим гнет и оставляем кастрюлю с содержимым в помещении на 48 часов. Каждый день протыкаем овощи острой палочкой, чтобы выходили газы и обязательно убираем появляющуюся на поверхности пену, так как в ней скапливаются вредоносные бактерии.

Затем рассол сливаем в чашу, размешиваем в ней мед, возвращаем к овощам и выдерживаем капусту в тепле еще двое суток.

Готовую закуску раскладываем по банкам и храним в прохладном месте.

Квашеная капуста в ведре без соли и сахара на зиму

Чтобы квашеная капуста получилась хрустящей нужно брать среднепоздние или позднее сорта капусты с равномерной окраской, плотными кочанами и грубыми листьями. Рыхлые вилки с зелеными листьями для закваски не подходят. Заквасить капусту можно без добавления соли, сахара и даже без воды, такой способ потребует больше времени, но и закуска получается намного полезнее.

Ингредиенты:

6 кг капусты;

2 кг моркови;

несколько лавровых листиков и гвоздики;

100 г семян укропа.

Приготовление:

Капусту шинкуем, морковь трем на терке. Перемешиваем измельченные овощи с семенами укропа, хорошо их переминаем и закладываем в эмалированное ведро. Стараемся ингредиенты укладывать поплотнее. Сверху овощей кладем плоскую тарелку и ставим гнет весом от 15 до 20 кг, чтобы закуска быстрее пустила сок. И как только это произойдет можно поменять тяжелый гнет на груз весом от 2 до 3 кг. Через три дня груз снимаем, а спустя 5 часов закуску пробуем на вкус.

Заквашенную капусту без соли лучше разложить по стеклянным банкам и поставить в прохладном месте. Можно оставить закуску в ведре под грузом, только с каждым днем капусту будет становиться кислее.

Капуста квашеная со свеклой по-грузински

Многие полагают, что квашеная капуста на зиму является исконно русским блюдом, но на самом деле еще с древности ее квасили и в других странах. Среди всех рецептов особое внимание заслуживает вариант по-грузински. Капуста квасится вместе со свеклой, в итоге получается сочной и яркой на внешний вид.

Такой закуской можно разнообразить как повседневный, так и праздничный стол.

Ингредиенты:

3 кг капусты;

1,5 кг сырой свеклы;

150 г сельдерея (зелень);

100 г чеснока;

2 стручка острого перца;

100 г кинзы;

90 г соли;

2,3 л воды.

Приготовление:

Для тех, кто не любит слишком пряный посол, в рецепт также можно добавить по семь гвоздик и душистого перца, 20 г сахара и два лавровых листика (ингредиенты представлены на литр воды). С капустных вилков убираем старые листья, разрезаем каждый кочан на несколько частей. Свеклу чистим от кожуры и режем корнеплод тонкими кружочками. Дольки чеснока делим пополам. Мельче измельчать не стоит, именно так он сможет передать свой вкус рассолу и остаться пригодным для употребления в готовой закуске. Острый перец чистим от семян и нарезаем кружочками. Зелень кинзы и сельдерея мелко шинкуем. Теперь переходим к рассолу, для этого в кипящей воде растворяем гранулы соли, рассол должен остыть. Если в рассол нужно положить другие пряности, то их закладываем вместе с солью и варим 5 минут. На дно эмалированной кастрюли выкладываем слой свеклы, затем раскладываем капусту, снова свеклу и так далее, пока не закончатся все измельченные овощи, последним слоем должна быть обязательно свекла, чтобы произошло равномерное окрашивание капусты в красивый цвет. Примерно посередине слой капусты нужно присыпать смесью из чеснока, зелени и жгучего перца. Содержимое кастрюли заливаем остывшим рассолом, сверху ставим тарелку с грузом и оставляем кваситься капусту в тепле на 5 дней. Каждый день овощи протыкаем острой вилкой, чтобы из капусты смог свободно выходить углекислый газ.

Как только пена перестанет появляется и рассол станет прозрачным, значит, капуста готова, раскладываем ее по банкам и ставим в более прохладное место.

Рецепт хрустящей квашеной капусты в бочке на зиму

Квасить капусту в бочке – одно удовольствие, которое получаешь не только от вкушения готовой закуски, но и от самого процесса заквашивания. Для закваски можно взять бочку из дуба, липы или кедра, ну и, конечно, найти подходящий рецепт (с фото) засолки.

Ингредиенты:

46 г белокочанной капусты;

4 кг моркови;

1 кг крупной соли (без йода).

Приготовление:

Бочку ошпариваем кипятком и лучше сделать это два раза. На шинковке измельчаем капусту и морковь, засыпаем в большую миску, добавляем соль и перемешиваем руками до тех пор, пока капуста не пустит сок. Дно бочки закрываем цельными листьями капусты и закладываем овощи вместе с соком, фиксируем хорошим грузом. Оставляем кваситься капусту в теплом помещении, каждый день (два раза) груз убираем, овощи прокалываем, чтобы выходил газ, и закуска не получилась горькой. Как только, интенсивное брожение прекратиться бочку с капустой нужно перенести в подвал. Через 10 дней капуста будет готова. О том, как заквасить капусту в дубовой бочке можно посмотреть на видео. Хранить заквашенную капусту в бочке можно в подвале, но раз в неделю нужно проверять бочку с содержимым и убирать плесень, чтобы закуска не испортилась.

В бочке можно заквасить капусту не только с одной морковью, так очень вкусная капуста получается с клюквой, яблоками и семенами тмина.

Острый вариант

Сегодня есть разные варианты того, как можно заквасить капусту. Одним из популярных рецептов является вариант острой закуски. Здесь капусту можно заквасить с одним уксусом или с добавлением горчицы.

Ингредиенты для рецепта 1:

вилок белокочанной капусты;

1 ст. ложка сахара;

1 ст. ложка соли;

2 ст. ложки растительного масла;

2 ст. ложки уксуса;

головка чеснока;

2 моркови;

стручок горького перца.

Приготовление:

Капусту режем крупными кусочками, на терке измельчаем морковь, жгучий перец нарезаем кружочками и нарезаем мелкими кусочками дольки чеснока.

В стеклянную банку выкладываем подготовленные ингредиенты слоями и начинаем с капусты.

Для рассола в воду засыпаем соль, сахар, вливаем масло и уксус. Смесь кипятим и сразу заливаем им овощи.

Капуста будет готова уже через день, храним закуску в прохладном месте.

Ингредиенты для рецепта с горчицей:

3 кг белокочанной капусты;

3 моркови;

3 луковицы;

250 мл растительного масла;

1 ст. ложка горчицы;

200 мл уксуса;

180 г сахара;

1,5 ст. ложки соли.

Приготовление:

Капусту шинкуем, морковь измельчаем на терке для корейских салатов, лук режем тонкими четвертинками.

В глубокую емкость закладываем все измельченные овощи и перемешиваем.

В отдельную миску льем масло, уксус, подсыпаем соль, сахар и кладем горчицу, размешиваем и прогреваем маринад 5 минут.

Овощи заливаем горячей смесью, перемешиваем и оставляем на 2 часа, за это время содержимое емкости нужно несколько раз перемешать. После закуску раскладываем по банкам и перемещаем в прохладное место.

Капусту можно подавать к столу уже на следующий день, но лучше дать ей два дня настояться, чтобы получить наилучший вкус.

По-корейски в 3-х литровой банке

Корейская кухня готова предложить множество рецептов засолки капусты, ведь в каждой провинции этой страны есть свои традиции и секреты приготовления овощной закуски. Важно отметить, что для засолки капусты по-корейски белокочанные сорта не подходят, ведь в Корее пользуются популярностью листовые разновидности капусты, которые у нас называют пекинской.

Ингредиенты:

1 кг пекинской капусты;

5 зубцов чеснока;

3 ст. ложки соли;

150 г дайкона;

3 плода сладких перца;

ломтик свежего имбиря (ч. ложка сушеного);

50 г зеленого лука;

2 стручка острого перца (2 ч. ложки сухого молотого);

2 ч. ложки сахара;

2 ч. ложки молотого кориандра.

Приготовление:

В двух литрах горячей воды размешиваем 5 столовых ложек соли и остужаем. Пекинскую капусту разрезаем на четыре части, складываем в глубокую емкость, заливаем солевым раствором и выдерживаем под гнетом 5 часов. Затем гнет убираем и те части капусты, которые лежат внизу емкости меняем местами с верхними, снова ставим гнет и оставляем на 8 часов. После просоленную капусту достаем и ополаскиваем водой. Теперь берем дайкон, счищаем кожуру и нарезаем его длинными тонкими ломтиками или просто шинкуем на терке для корейских салатов. Острый и сладкий перец очищаем от семян, нарезаем кусочками, закладываем в емкость блендера и измельчаем до консистенции пюре. Дольки чеснока крошим острым ножом или пропускаем через пресс. Острым ножом нарезаем имбирь, если используется свежий корень растения. Все ингредиенты соединяем в глубокой емкости, подсыпаем к ним ложечку соли, столько же сахара и кориандра. Даем смесь настояться примерно час. Затем каждый кусочек пекинской капусты натираем пряной смесью и плотно складываем в банку или любую другую емкость из стекла или керамики. В зависимости от температуры воздуха в помещении процесс брожения может длиться от двух до пяти дней.

Готовую закуску по-корейски храним в прохладном месте в течение трех недель.

Заквасить капусту можно разными способами, только вот день нужно выбрать подходящий. Если верить народным приметам, то правильно квасить капусту только на растущую луну и только в те дни недели, которые в своем наименовании имеют букву "Р" – это вторник, среда и четверг, кроме воскресенья. Но, главное, выбрать подходящую для закваски капусту – это сорта, прихваченные первым морозцем.