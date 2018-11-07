Квашеная капуста на зиму: лучшие рецепты в 3 литровых банках
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Категория:
заготовки
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- капуста
- морковь
- сахар
- соль
- лавровый лист
- вода
Раньше капусту квасили только в деревянных бочках, ее относили в погреб и закапывали в землю на 40 см. Сегодня не нужны такие сложности, ведь очень вкусная квашеная капуста на зиму получается в обычных 3-х литровых банках, в кастрюле или ведре. Рецепт простой и быстрый, всего три дня и закуска готова.
Классический рецепт хрустящей квашеной капусты в банке на 3 литра
Прошли те времена, когда капусту квасили в кадушках и деревянных бочках. Современные хозяйки предпочитают заквашивать овощ на зиму в простых стеклянных 3-х литровых банках, что очень удобно в условиях городских квартир.
Ингредиенты:
- 2,5 кг белокочанной капусты;
- 2 больших моркови;
- 1,5 л воды;
- 2 ст. ложки сахара;
- 2 ст. ложки соли;
- лавровый лист и перец горошком (при желании).
Приготовление:
- В кастрюлю вливаем закипевшую в чайнике воду, засыпаем соленые и сладкие гранулы, при желании кладем лавровый лист и перец горошком. Оставляем рассол остывать.
- Для квашения берем сладкую капусту, если овощ будет горчить, то и закуска получится горькой на вкус.
- Нарезаем овощ тонкой соломкой и складываем в глубокую миску.
- Следом отправляем измельченную на крупной терке морковь, тщательно все перемешиваем и перекладываем овощи в стеклянную трехлитровую банку.
- Льем рассол комнатной температуры, но не горячий, так можно убить все полезные свойства используемых ингредиентов.
- Банку заполняем рассолом прямо по горлышко и оставляем открытой в помещении на три дня.
- Банку с содержимым лучше поставить в глубокую миску, так как в процессе брожения углекислый газ будет выталкивать рассол наружу, а его нужно будет вернуть.
- Также два раза в день капусту нужно протыкать деревянной палочкой, чтобы обеспечить свободный выход для углекислого газа.
- Если рассол перестал пузыриться, значит, процесс брожения завершен, банку с квашеной капустой можно закрыть и переставить в прохладное место.
По такому рецепту капуста получается сочной и хрустящей, хранить ее можно до 8 месяцев.
Простой рецепт квашеной капусты в кастрюле
При желании заквасить капусту в кастрюле, важно выбрать подходящую емкость. Для закваски подходит эмалированная посуда без сколов и трещин. Что касается алюминиевой посуды, то здесь мнения расходятся, кто-то советует квасить овощ в алюминиевой, кто-то выступает против.
В кастрюле можно заквасить овощ по классическому варианту или взять на заметку интересный рецепт с медом.
Ингредиенты для рецепта 1:
- 6 кг белокочанной капусты;
- 7 корнеплодов моркови;
- по вкусу лавровый лист и душистый перец;
- 420 г поваренной соли;
- 210 г сахара;
- 7 л воды.
Приготовление:
- Первым делом нужно подготовить холодный рассол. Для этого в кастрюлю заливаем 7 литров и доводим до кипения. Затем засыпаем соль и сахар, варим рассол 5 минут, чтобы все крупинки растворились.
- В большой таз засыпаем нашинкованную капусту и натертую на крупной стороне терке морковь, тщательно все перемешиваем прямо руками.
- Перекладываем овощи в кастрюлю, чередуя их с лавровым листом и горошками перца.
- Заливаем все остывшим рассолом, прикрываем цельными капустными листьями, кладем тарелку и ставим гнет так, чтобы рассол выступил над тарелкой.
- Оставляем кастрюлю с содержимым в помещении и через пять дней пробуем квашеную капусту на вкус.
Ингредиенты для рецепта 2:
- 3 кг капусты;
- большой корнеплод моркови;
- 2 ст. ложки меда;
- 3 десертных ложки соли;
- 5 горошин черного перца.
Приготовление:
- Нашинкованную капусту и измельченную на терке морковь засыпаем в кастрюлю, подсыпаем соль, горошины перца и перемешиваем.
- Сверху кладем тарелку, ставим гнет и оставляем кастрюлю с содержимым в помещении на 48 часов. Каждый день протыкаем овощи острой палочкой, чтобы выходили газы и обязательно убираем появляющуюся на поверхности пену, так как в ней скапливаются вредоносные бактерии.
- Затем рассол сливаем в чашу, размешиваем в ней мед, возвращаем к овощам и выдерживаем капусту в тепле еще двое суток.
Готовую закуску раскладываем по банкам и храним в прохладном месте.
Квашеная капуста в ведре без соли и сахара на зиму
Чтобы квашеная капуста получилась хрустящей нужно брать среднепоздние или позднее сорта капусты с равномерной окраской, плотными кочанами и грубыми листьями. Рыхлые вилки с зелеными листьями для закваски не подходят. Заквасить капусту можно без добавления соли, сахара и даже без воды, такой способ потребует больше времени, но и закуска получается намного полезнее.
Ингредиенты:
- 6 кг капусты;
- 2 кг моркови;
- несколько лавровых листиков и гвоздики;
- 100 г семян укропа.
Приготовление:
- Капусту шинкуем, морковь трем на терке. Перемешиваем измельченные овощи с семенами укропа, хорошо их переминаем и закладываем в эмалированное ведро. Стараемся ингредиенты укладывать поплотнее.
- Сверху овощей кладем плоскую тарелку и ставим гнет весом от 15 до 20 кг, чтобы закуска быстрее пустила сок. И как только это произойдет можно поменять тяжелый гнет на груз весом от 2 до 3 кг.
- Через три дня груз снимаем, а спустя 5 часов закуску пробуем на вкус.
Заквашенную капусту без соли лучше разложить по стеклянным банкам и поставить в прохладном месте. Можно оставить закуску в ведре под грузом, только с каждым днем капусту будет становиться кислее.
Капуста квашеная со свеклой по-грузински
Многие полагают, что квашеная капуста на зиму является исконно русским блюдом, но на самом деле еще с древности ее квасили и в других странах. Среди всех рецептов особое внимание заслуживает вариант по-грузински. Капуста квасится вместе со свеклой, в итоге получается сочной и яркой на внешний вид.
Такой закуской можно разнообразить как повседневный, так и праздничный стол.
Ингредиенты:
- 3 кг капусты;
- 1,5 кг сырой свеклы;
- 150 г сельдерея (зелень);
- 100 г чеснока;
- 2 стручка острого перца;
- 100 г кинзы;
- 90 г соли;
- 2,3 л воды.
Приготовление:
- Для тех, кто не любит слишком пряный посол, в рецепт также можно добавить по семь гвоздик и душистого перца, 20 г сахара и два лавровых листика (ингредиенты представлены на литр воды).
- С капустных вилков убираем старые листья, разрезаем каждый кочан на несколько частей.
- Свеклу чистим от кожуры и режем корнеплод тонкими кружочками.
- Дольки чеснока делим пополам. Мельче измельчать не стоит, именно так он сможет передать свой вкус рассолу и остаться пригодным для употребления в готовой закуске.
- Острый перец чистим от семян и нарезаем кружочками.
- Зелень кинзы и сельдерея мелко шинкуем.
- Теперь переходим к рассолу, для этого в кипящей воде растворяем гранулы соли, рассол должен остыть. Если в рассол нужно положить другие пряности, то их закладываем вместе с солью и варим 5 минут.
- На дно эмалированной кастрюли выкладываем слой свеклы, затем раскладываем капусту, снова свеклу и так далее, пока не закончатся все измельченные овощи, последним слоем должна быть обязательно свекла, чтобы произошло равномерное окрашивание капусты в красивый цвет. Примерно посередине слой капусты нужно присыпать смесью из чеснока, зелени и жгучего перца.
- Содержимое кастрюли заливаем остывшим рассолом, сверху ставим тарелку с грузом и оставляем кваситься капусту в тепле на 5 дней.
- Каждый день овощи протыкаем острой вилкой, чтобы из капусты смог свободно выходить углекислый газ.
Как только пена перестанет появляется и рассол станет прозрачным, значит, капуста готова, раскладываем ее по банкам и ставим в более прохладное место.
Рецепт хрустящей квашеной капусты в бочке на зиму
Квасить капусту в бочке – одно удовольствие, которое получаешь не только от вкушения готовой закуски, но и от самого процесса заквашивания. Для закваски можно взять бочку из дуба, липы или кедра, ну и, конечно, найти подходящий рецепт (с фото) засолки.
Ингредиенты:
- 46 г белокочанной капусты;
- 4 кг моркови;
- 1 кг крупной соли (без йода).
Приготовление:
- Бочку ошпариваем кипятком и лучше сделать это два раза.
- На шинковке измельчаем капусту и морковь, засыпаем в большую миску, добавляем соль и перемешиваем руками до тех пор, пока капуста не пустит сок.
- Дно бочки закрываем цельными листьями капусты и закладываем овощи вместе с соком, фиксируем хорошим грузом.
- Оставляем кваситься капусту в теплом помещении, каждый день (два раза) груз убираем, овощи прокалываем, чтобы выходил газ, и закуска не получилась горькой.
- Как только, интенсивное брожение прекратиться бочку с капустой нужно перенести в подвал. Через 10 дней капуста будет готова. О том, как заквасить капусту в дубовой бочке можно посмотреть на видео.
- Хранить заквашенную капусту в бочке можно в подвале, но раз в неделю нужно проверять бочку с содержимым и убирать плесень, чтобы закуска не испортилась.
В бочке можно заквасить капусту не только с одной морковью, так очень вкусная капуста получается с клюквой, яблоками и семенами тмина.
Острый вариант
Сегодня есть разные варианты того, как можно заквасить капусту. Одним из популярных рецептов является вариант острой закуски. Здесь капусту можно заквасить с одним уксусом или с добавлением горчицы.
Ингредиенты для рецепта 1:
- вилок белокочанной капусты;
- 1 ст. ложка сахара;
- 1 ст. ложка соли;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- 2 ст. ложки уксуса;
- головка чеснока;
- 2 моркови;
- стручок горького перца.
Приготовление:
- Капусту режем крупными кусочками, на терке измельчаем морковь, жгучий перец нарезаем кружочками и нарезаем мелкими кусочками дольки чеснока.
- В стеклянную банку выкладываем подготовленные ингредиенты слоями и начинаем с капусты.
- Для рассола в воду засыпаем соль, сахар, вливаем масло и уксус. Смесь кипятим и сразу заливаем им овощи.
- Капуста будет готова уже через день, храним закуску в прохладном месте.
Ингредиенты для рецепта с горчицей:
- 3 кг белокочанной капусты;
- 3 моркови;
- 3 луковицы;
- 250 мл растительного масла;
- 1 ст. ложка горчицы;
- 200 мл уксуса;
- 180 г сахара;
- 1,5 ст. ложки соли.
Приготовление:
- Капусту шинкуем, морковь измельчаем на терке для корейских салатов, лук режем тонкими четвертинками.
- В глубокую емкость закладываем все измельченные овощи и перемешиваем.
- В отдельную миску льем масло, уксус, подсыпаем соль, сахар и кладем горчицу, размешиваем и прогреваем маринад 5 минут.
- Овощи заливаем горячей смесью, перемешиваем и оставляем на 2 часа, за это время содержимое емкости нужно несколько раз перемешать. После закуску раскладываем по банкам и перемещаем в прохладное место.
Капусту можно подавать к столу уже на следующий день, но лучше дать ей два дня настояться, чтобы получить наилучший вкус.
По-корейски в 3-х литровой банке
Корейская кухня готова предложить множество рецептов засолки капусты, ведь в каждой провинции этой страны есть свои традиции и секреты приготовления овощной закуски. Важно отметить, что для засолки капусты по-корейски белокочанные сорта не подходят, ведь в Корее пользуются популярностью листовые разновидности капусты, которые у нас называют пекинской.
Ингредиенты:
- 1 кг пекинской капусты;
- 5 зубцов чеснока;
- 3 ст. ложки соли;
- 150 г дайкона;
- 3 плода сладких перца;
- ломтик свежего имбиря (ч. ложка сушеного);
- 50 г зеленого лука;
- 2 стручка острого перца (2 ч. ложки сухого молотого);
- 2 ч. ложки сахара;
- 2 ч. ложки молотого кориандра.
Приготовление:
- В двух литрах горячей воды размешиваем 5 столовых ложек соли и остужаем.
- Пекинскую капусту разрезаем на четыре части, складываем в глубокую емкость, заливаем солевым раствором и выдерживаем под гнетом 5 часов.
- Затем гнет убираем и те части капусты, которые лежат внизу емкости меняем местами с верхними, снова ставим гнет и оставляем на 8 часов.
- После просоленную капусту достаем и ополаскиваем водой.
- Теперь берем дайкон, счищаем кожуру и нарезаем его длинными тонкими ломтиками или просто шинкуем на терке для корейских салатов.
- Острый и сладкий перец очищаем от семян, нарезаем кусочками, закладываем в емкость блендера и измельчаем до консистенции пюре.
- Дольки чеснока крошим острым ножом или пропускаем через пресс.
- Острым ножом нарезаем имбирь, если используется свежий корень растения.
- Все ингредиенты соединяем в глубокой емкости, подсыпаем к ним ложечку соли, столько же сахара и кориандра. Даем смесь настояться примерно час.
- Затем каждый кусочек пекинской капусты натираем пряной смесью и плотно складываем в банку или любую другую емкость из стекла или керамики.
- В зависимости от температуры воздуха в помещении процесс брожения может длиться от двух до пяти дней.
Готовую закуску по-корейски храним в прохладном месте в течение трех недель.
Заквасить капусту можно разными способами, только вот день нужно выбрать подходящий. Если верить народным приметам, то правильно квасить капусту только на растущую луну и только в те дни недели, которые в своем наименовании имеют букву "Р" – это вторник, среда и четверг, кроме воскресенья. Но, главное, выбрать подходящую для закваски капусту – это сорта, прихваченные первым морозцем.
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А какой рецепт вам понравился больше всего? 3
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Светлана / 07.11.18 11:35Мой супруг обожает все острое и постоянно покупает корейскую закуску из разных овощей. Все требует от меня научиться готовить острую пекинскую капусту. Я, конечно же, приверженец классического способа, но что не сделаешь ради своего мужчины, буду квасить капусту по-корейски, может и самой понравится.
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Татьяна / 07.11.18 11:35Я очень люблю экспериментировать и открывать для себя новые вкусы. Никогда не пробовала заквасить закуску с медом, нужно обязательно воспользоваться рецептом.
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Ольга / 07.11.18 11:34В нашей семье очень любят квашеную капусту. В рецепт я обязательно кладу яблоки, которые делают вкус закуски мягче и нежнее.