Как заготовить петрушку на зиму — 6 лучших способов

Для тех, кто задумался, как заготовить петрушку на зиму и сохранить ее полезные свойства, существуют разнообразные проверенные рецепты. Ароматную приправу можно заморозить, высушить, засолить, замариновать. Есть способы приготовления закусок на основе корней этой пряной культуры.

Подготовка петрушки

Если принято решение заготавливать впрок веточек петрушки, приступают к их срезанию до начала цветения. На этом этапе стебли и листья растения сохраняют сочность и характерный аромат.

К переработке приступают в день сбора сырья. Его перебирают, выбраковывая высохшие, подгнившие фрагменты. Затем стебли промывают прохладной проточной водой и откидывают на сито.

Распределить траву нужно в один слой по расстеленной на горизонтальной плоскости плотной бумаге. Оставить, пока не испарится вся влага.

Заморозка петрушки

Это самые быстрые и простые методы, позволяющие сохранить аромат и вкусовые качества пряной травы.

Заморозка в формочках

Необходимо подготовить формы с небольшими ячейками.

Алгоритм действий:

Петрушку мелко шинкуют. Раскладывают, аккуратно утрамбовывая слои, по ячейкам. Вливают охлажденный кипяток, который должен закрыть зелень. Помещают на несколько часов в морозилку. Замерзшие шарики извлекают из формочек и пересыпают в полиэтиленовый пакет.

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Заморозка в бутылке

Такая технология позволяет получить заготовку, сохранившую пикантный аромат, характерный для свежей петрушки.

Алгоритм действий:

Перебранную зелень после промывания подсушивают на плотной бумаге. Отрезают нижние фрагменты жестких стеблей. Должны остаться только сочные листья. Зелень мелко нарезают. Наполняют рубленой петрушкой предварительно промытую и просушенную пластиковую бутылку. Емкость периодически встряхивают, но слои не уплотняют. Важно, чтобы листья не деформировались и сильно не мялись. Бутылку закрывают крышкой и помещают ее в морозилку.

Можно использовать пластиковые контейнеры с крышкой.

Заморозка в пакете

Применяют специальные пакетики с застежкой. Можно взять обычные, достаточно плотные мешочки. Они занимают мало места, что удобно для зимнего хранения.

Пошаговое выполнение:

Подготовленную петрушку нарезают мелкими фрагментами. Складывают зелень в пакет, заполнив не более 1/4 объема. Распределяют сырье равномерно на дне пакетика, утрамбовывая рукой. Затем пакет, начиная с нижнего края, сворачивают трубочкой, устраняя одновременно воздух. Закрутку делают плотную, после чего ее кладут в морозилку.

Заморозка пучками

При желании у петрушки сохраняют стебель. Зимой ароматные веточки пригодятся, например, при фаршировании рыбы.

Алгоритм:

Разделяют петрушку на небольшие пучки, которые укладывают в отдельные пакетики. Аккуратно, начиная с нижнего шва, пакет разглаживают, чтобы убрать воздух. Скручивают его в плотную колбаску, которую отправляют в заморозку.

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Маринованная петрушка

Пряная зелень, приготовленная на зиму в маринаде, позволит разнообразить повседневный рацион. Используют ее в роли закуски, добавляют также в различные блюда.

Ингредиенты:

петрушка (листья) — 2 пучка;

лавровые листья — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

вода — 2 стакана;

столовый (9 %) уксус — 50 мл;

соль — 2/3 ст. л.

Процесс приготовления:

Подготовленную зелень петрушки шинкуют. Ширина полосок не должна превышать 5–7 мм; Нарезанный небольшими кубиками чеснок укладывают в стерильные банки вместе с лавровым листом. Плотными рядами раскладывают петрушку. Кастрюлю с водой с добавлением соли ставят на плиту. При среднем нагреве доводят до закипания. Вливают уксус и спустя 30 секунд снимают емкость с огня. Сразу разливают маринад по банкам. В кипящей при среднем нагреве воде проводят 10-минутную стерилизацию.

Затем банки закатывают. После остывания хранят их в прохладном месте.

Ароматное масло из петрушки

Перебирая варианты того, как можно заготовить петрушку на зиму, можно выделить рецепт удивительного на вкус сливочного масла с добавлением этой пряной травы.

Ингредиенты:

петрушка — 50 г;

сливочное масло — 100 г;

соль с черным перцем — по вкусу.

Алгоритм:

Предварительно промытую и обсушенную зелень петрушки очень мелко нарезают. Перекладывают в чашку, куда кладут размягченное при комнатной температуре масло и всыпают соль с перцем. Вымешивают массу до однородности. Перекладывают ее на полиэтиленовую пленку. Аккуратно заворачивают, формируя из масляной массы плотный цилиндр. Укладывают в морозилку.

К употреблению ароматное масло готово уже через 15–20 минут. При необходимости его можно хранить в замороженном виде 2–3 месяца.

Закуска с томатной пастой

Для внесения разнообразия в рацион в зимний сезон стоит приготовить ароматную закуску, для которой основой служит петрушка. Добавление томатной пасты усиливает ее вкус. Добавляют заготовку в горячие первые блюда, употребляют с картошкой.

Ингредиенты:

листья петрушки — 1 кг;

томатная паста — 300 мл;

чесночные зубки — 450 г;

сахар — 100 г;

сладкий перец — 1 кг;

растительное масло — 50 г;

соль — 70 г;

красный перец размолотый — 6 ч. л.

Алгоритм действий:

Промывают и рассыпают на полотенце для просушки петрушку. Очищают чеснок. Стручки перца моют, протирают тканевой салфеткой, отрезают плодоножку, убирают семена. Пропускают все овощи через мясорубку или измельчают с помощью блендера. Вливают масло, добавляют томатную пасту, всыпают перец и соль с сахаром. После перемешивания выдерживают 40 минут до растворения кристалликов сахара и соли.

Готовую закуску распределяют по небольшим стерильным баночкам. Под герметичной крышкой хранят в холодильнике.

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Аджика с петрушкой

Острую приправу зимой применяют в качестве дополнения ко многим блюдам.

Ингредиенты:

томаты с плотной мякотью — 2 кг;

болгарский перец — 1 кг;

петрушка — 3 средних пучка;

горький перец — 2 стручка;

чесночные дольки — 200 г;

растительное масло — 50 мл;

столовый (9 %) уксус — 100 мл;

соль с сахаром — по вкусу.

Алгоритм:

Промытые помидоры опускают в кипяток, после чего быстро обливают холодной водой. Благодаря такой обработке с плодов легче снимается кожица. Помытые и протертые мягкой салфеткой стручки болгарского перца освобождают от плодоножки и семян. Моют горький перец. Очищают чесночные дольки. Подготовленные овощи перемалывают при помощи мясорубки. Перекладывают в кастрюлю, которую ставят на плиту. После закипания при среднем нагреве варят 20 минут. Ополаскивают проточной водой петрушку. Обсушивают, а затем шинкуют. Добавляют ее в кастрюлю. Всыпают сахар с солью. Продолжают варить при регулярном помешивании в течение 8 минут. Вливают растительное масло, вводят уксус. После перемешивания кипятить продолжают еще 2 минуты.

Аджику следует сразу разлить по стерильным баночкам. После закатки емкости в перевернутом виде держат до остывания.

Засолка петрушки

Эта технология, привлекающая простотой, позволяет без труда заготовить петрушку на зиму в домашних условиях. Получают универсальную приправу, которая превосходно сочетается со многими блюдами.

Алгоритм:

Листья петрушки (500 г) без жестких стеблей промывают, а затем не менее 30 минут подсушивают, разложив на плотную бумагу. Зелень мелко шинкуют и перекладывают в блюдо. Всыпают соль (125 г). Перемешивают руками, слегка растирая траву, добиваясь растворения солевых крупинок.

Выкладывают, утрамбовывая слои, в стерильные банки. Держат их под плотными крышками в холодильнике.

Сушка петрушки

Получить пряную приправу можно, применяя несложную методику сушки. Для петрушки следует ориентироваться на несколько проверенных способов.

Сушка в духовке

При выполнении процедуры потребуется пройти несколько этапов:

Петрушку после промывания в прохладной воде разделяют на небольшие пучки. Их поочередно на 20–30 секунд погружают в кипящую воду. На противень расстилают лист бумаги. Распределяют на нем ровным слоем зелень. Устанавливают в духовой шкаф при минимальном нагреве. Дверцу слегка приоткрывают. Продолжительность сушки составляет 2–4 часа. Нужно контролировать процесс. Качественно просушенная трава крошится при растирании пальцами. Готовое сырье измельчают в ступке. Стебли убирают. Для хранения подойдет контейнер с крышкой.

Сушка на воздухе

Потребуется свежая петрушка без признаков влаги:

Траву разделяют на небольшие пучки и связывают. Шнур не нужно затягивать слишком туго. Для защиты от пыли и жгучих солнечных лучей, обесцвечивающих листочки, пучки помещают в бумажные пакеты. В них делают отверстия для циркуляции воздуха. Держат под навесом или в хорошо проветриваемом помещении на полках.

Примерно через 14–15 дней трава хорошо высохнет.

Можно также для такого способа хранения использовать электросушилку.

Петрушка в масле

Оригинальный вкус пряной травы сохраняется, если при приготовлении зимней приправы использовать растительное масло. Рецепт удивляет простотой и быстротой приготовления.

Алгоритм:

Потребуется пучок петрушки весом 450 г без грубых стеблей. Траву промывают. Тщательно стряхивают излишки влаги. После измельчения перекладывают в глубокое блюдо. Заливают зелень при помешивании рафинированным маслом. Контролируют, чтобы вся масса хорошо пропиталась. Распределяют заготовку, хорошо уплотняя слои, по предварительно стерилизованным небольшим по объему баночкам. Сверху должен находиться выделившийся слой масла.

Держат масляную приправу под герметичной закруткой только в холодильнике.

Петрушка с чесноком

Соединение двух ароматных ингредиентов способствует получению уникального вкуса приправы.

Алгоритм:

Для приготовления после промывания отделяют от загрубевших стеблей сочные веточки с листочками. Потребуется 300 г сырья. С чесночных долек (используют 4 штуки) снимают шелуху. Стерилизуют небольшие баночки. Крышки кипятят. Петрушку мелко шинкуют. Чеснок измельчают при помощи пресса. Перекладывают ингредиенты в блюдо, куда всыпают 5 ст. л. соли. После тщательного перемешивания ароматный соус раскладывают по банкам и герметично закупоривают.

Держат готовую приправу в холодильнике.

Итоги

Если самостоятельно заготавливаем петрушку на зиму, стоит ознакомиться с проверенными рецептами. Применяя несложные технологии, получают для зимнего рациона пикантную ароматную приправу.