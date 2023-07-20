Бутерброды на Новый год-2023: 15 простых и вкусных рецептов

С чем приготовить бутерброды на Новый год — пошаговые рецепты с фото. Простые и вкусные бутерброды на праздничный стол — с икрой, с красной рыбой, со шпротами, рулеты, канапе, тарталетки
Оригинальным и весьма простым блюдом на Новый год 2023 будут бутерброды. Они просты в приготовлении, их можно подать как в холодном, так и в горячем виде.
Рецепт бутерброда со шпротами и соленым огурцом
В советское время бутерброды подавали на праздничный стол, сейчас их готовят и дома, и как перекус в дорогу. Большинство бутербродов готовятся из доступных ингредиентов и пользуются успехом, на праздничном столе к ним будет больше внимания, чем к горячим блюдам.
Ингредиенты:
- Шпроты — 1 банка.
- Хлеб — 10 ломтиков.
- Солёные огурцы — 1-2 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Петрушка — 1 веточка.
- Чеснок — 1 зубчик.
Приготовление:
- Режем хлеб и сушим в духовке 5-7 минут.
- Режем огурцы.
- Рубим петрушку, чеснок прокручиваем в мясорубке, добавляем майонез и смешиваем.
- На готовый хлеб намазываем полученный соус.
- На каждый бутерброд кладём рыбку и ломтик огурца, украшаем зеленью.
Горячие бутерброды в духовке
От таких вкусных бутербродов на Новый год 2023 семья будет в восторге — сочная начинка на хрустящем батоне никого не оставит равнодушным. Все быстро и просто, рецепт приготовления не займёт много времени.
Ингредиенты:
- Батон — 10 ломтиков.
- Колбаса — 150 г.
- Сладкий перец — 1 шт.
- Сыр — 150 г.
- Зелень.
- Майонез — 2-3 ст. л.
- Соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Колбасу или другой мясной продукт режем на кубики.
- Рубим сладкий перец (можно взять разных цветов для красоты).
- Помидоры режем небольшими кусочками.
- Сыр трём на крупной тёрке.
- Шинкуем зелень.
- Все смешиваем в салатнице, солим и перчим, добавляем 2-3 ст. л. майонеза и перемешиваем до однородной консистенции.
- Батон режем вдоль по вертикали.
- На каждый кусочек накладываем начинку.
- Отправляем в духовку, разогретую до 180 °С, на 10 минут.
- Достаем, посыпаем тертым сыром и ставим обратно на 2 минуты.
Бутерброды со сливочным сыром и помидорами
Самый известный вариант закуски, в приготовлении которого могут поучаствовать дети. Хлеб для закуски подходит чёрный.
Ингредиенты:
- Сливочный сыр — 280 г.
- Вареные яйца — 2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Укроп — пару веточек.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Перец.
- Чёрный хлеб.
Приготовление:
- Варёные яйца отделяем от белка и натираем с сыром на маленькой тёрке.
- Небольшую часть укропа нарезаем, очищаем чеснок и перемалываем в мясорубке.
- Заготовки перемешиваем до однородной массы, добавляем соль и перец.
- Полученной смесью промазываем хлеб.
- Накрываем сверху тонкими ломтиками помидора и украшаем свежей зеленью.
Мини-бутерброды с креветками
Любителям креветок обязательно понравится данный рецепт, вкусные бутерброды оценит вся семья. Блюдо довольно сытное, его следует приготовить на праздники.
Ингредиенты:
- Креветки — 10 шт.
- Багет — 10 ломтиков.
- Творожный сыр — 140 г.
- Перец болгарский — 30 г.
- Укроп — 2-3 веточки.
- Сливочное масло — 10 г.
- Соль, перец по вкусу.
- Цедра лимона.
Способ приготовления:
- Багет режем тонкими кружочками и подсушиваем на сухой сковороде с обеих сторон до легкой румяности.
- Перец крошим, добавляем в половину порции творожного сыра и тщательно перемешиваем.
- Укроп шинкуем и смешиваем со второй частью сыра.
- Измельчаем чеснок и выкладываем в сковороду, через несколько минут убираем и добавляем сливочное масло.
- Выкладываем креветки и жарим 2-3 минуты.
- На багет намазываем творожную массу и сверху выкладываем креветки.
- Украшаем натёртой цедрой лимона.
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Бутерброды с творожным сыром, лососем и авокадо
Бутерброды с красной рыбой хороши на Новый год или другие праздники. Для блюда подойдёт колбаса и другие разновидности копчёностей. Сочетание красной рыбы с авокадо дополняет укроп и творожный сыр.
Ингредиенты:
- Свежий огурец — ½ шт.
- Лимон — ½ шт.
- Авокадо — ½ шт.
- Слабосолёная рыба — 70 г.
- Творожный сыр — 2 ст. л.
- Хлеб — 4 куска.
- Свежая зелень.
- Соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Кусочки хлеба делим на две половинки и подсушиваем на сковороде с маслом.
- Свежий укроп нарезаем и добавляем к сыру.
- Авокадо разрезаем на половины, вынимаем мякоть и отправляем в чашу.
- Солим, перчим, измельчаем в блендере до однородной массы.
- Рыбу нарезаем на небольшие кусочки.
- Каждый ломтик хлеба промазываем получившейся массой из авокадо.
- Сверху кладём кусочек красной рыбы.
Тарталетки с красной икрой
Простая и оригинальная закуска для подачи гостям. Продукты хорошо сочетаются между собой, бутерброды получаются яркие и нежные на вкус.
Ингредиенты:
- Икра красная — 40 г.
- Тарталетки — 8 шт.
- Творог — 150 гр.
- Сметана — 30 гр.
- Соль.
- Перец чёрный молотый.
- Петрушка.
Пошаговый рецепт с фото:
- Смешиваем сметану и творог в однородную массу и добавляем специи.
- Подготавливаем тарталетки.
- Наполняем кремом до краёв, кладём сверху икринки.
- Украшаем петрушкой.
Канапе с жареным сыром
Для приготовления канапе не потребуются большие знания и много времени. С минимумом затрат можно приготовить вкусные канапе на новогодний стол.
Ингредиенты:
- Сыр твёрдый — 100 г.
- Мармелад цветной — 100 г.
- Лимон — 0,5 шт.
- Оливки — 100 г.
- Шпажки для канапе.
Способ приготовления:
- Режем сыр кубиками.
- Измельчаем лимон.
- Нарезаем мармелад так же, как сыр.
- На сыр кладем лимон, мармелад и оливки.
- Закрепляем шпажкой и складываем в плоскую тарелку.
Рецепт с салями и овощами
Закуска никого не оставит равнодушным при простой и красивой подаче блюда. Выбирайте те вкусы, которые по душе вашим знакомым и семье. Готовьте их заранее, а чтобы не испортились и не высохли, оставьте в холодном месте.
Ингредиенты:
- Салями.
- Сыр.
- Чёрный хлеб.
- Томаты среднего размера.
- Огурец.
- Маслины без косточек.
Способ приготовления:
- Берем хлеб и вырезаем кружочки.
- Помидоры промываем и нарезаем.
- Огурцы режем пополам, затем тонко вдоль.
- По очереди на кружочки хлеба кладем помидор и сыр.
- Кружок салями сворачиваем и кладем на сыр.
- Маслину вдеваем в шпажку и складываем тонкий ломтик огурца.
Рулет с морковью по-корейски и колбасой
Закуска яркая и вкусная, подойдёт как перекус на природе или на работу. Начинка разнообразна, в неё входит множество разных вкусов. Прекрасно сочетается с колбасой, огурцом и морковью.
Ингредиенты:
- Лаваш — 1 шт.
- Колбаса копчёная — 80 г.
- Морковь по-корейски — 80 г.
- Огурцы — 80 г.
- Кетчуп — 2 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
Приготовление:
- Разворачиваем лаваш и смазываем соусами.
- Раскладываем колбасу произвольно.
- Огурец небольшими полосками добавляем на лаваш.
- Морковку распределяем по всей поверхности.
- Сворачиваем лаваш и отправляем в холодильник на 15-20 минут.
- Нарезаем на порции и подаём.
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Сырные шарики на новый год
Есть множество способов приготовить сырные шарики, они могут быть холодными и тёплыми. Можно пожарить на фритюре, масле, запечь в духовке и украсить любым способом.
Ингредиенты:
- Твёрдый сыр — 250 г.
- Яйца — 5 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика.
- Майонез.
- Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Натираем на мелкой тёрке отварные яйца, чеснок и сыр.
- Добавляем душистый перец, майонез и перемешиваем до состояния плотной массы.
- Делим на пять частей полученную массу и перекладываем в разные миски.
- Крабовые палочки измельчаем на мелкой терке и смешиваем с майонезом.
- Формируем шарики смоченными руками и окунаем в посыпку.
- Выкладываем на отдельную тарелку.
- Огурец очищаем от кожицы, нарезаем кубиками и добавляем в основную сырную массу, формируем шарик с кусочком слабосолёной рыбы в середине и обваливаем в смеси чёрного и белого кунжута.
- Для третьего вида в сырную основу добавляем натертую морковь и перемешиваем. Формируем шарик и в середину кладем грецкий орех. Панируем в измельчённых орехах.
- Четвёртый вид — в сырную массу добавляем красную несолёную рыбу и лук и перемешиваем. Придаем форму.
- Последний вариант. В сыр добавляем вяленые помидоры и перемешиваем, в середину шарика вкладываем одну целую маслину и панируем в паприке.
Бутерброды-тигрята
Разлетаются с праздничного стола мгновенно — закуска лёгкая, вкусная, простая и интересная, с разным составом продуктов. Обязательно приготовьте на Новый год вашей семье.
Ингредиенты:
- Яйца.
- Грибы.
- Репчатый лук.
- Майонез.
- Сок лимона.
- Отварная морковь.
- Чёрные оливки.
- Зелень для украшения.
Как готовить:
- Моем шампиньоны и нарезаем на небольшие кусочки произвольно.
- Обжариваем грибы на сковороде на сильном огне.
- Лук всыпаем в ёмкость с грибами и ужариваем.
- Яйца разрезаем вдоль на две одинаковые части. Отделяем желтки от белков.
- Вилкой продавливаем желтки до однородной консистенции, добавляем майонез, сок лимона, горчицу, перец, грибы и смешиваем.
- Заполняем готовой начинкой белки.
- Натираем морковь. В оставшийся майонез добавляем чеснок и смазываем верх яиц.
- Морковь выкладываем на верхнюю часть и делаем шубку.
- Оливки нарезаем тонкими полосками, украшаем бутерброды и оформляем зеленью.
Тарталетки с курицей и грибами
Запечённые в духовке куриное филе, грибы, сыр и песочное тесто — идеальное сочетание. Основа при приготовлении становится нежной, впитывает в себя ароматы лука, приправ и пряностей.
Ингредиенты:
- 200 г. куриного филе.
- 300 г. грибов.
- 2-3 ст. л. сливок или майонеза.
- 90 г. твёрдого сыра.
- 1 луковица.
- Соль, перец.
- Тарталетки 12 шт.
Приготовление:
- Куриное филе отвариваем до готовности в подсоленной воде, остужаем и нарезаем кубиком.
- Моем грибы, режем слайсами и обжариваем на сухой сковороде.
- Луковицу чистим и режем кубиком.
- Добавляем масло и лук в сковороду, тушим на среднем огне, периодически помешивая, добавив по вкусу соль и перец.
- В отдельной миске смешиваем курицу и грибы.
- Заправляем сметаной или майонезом, тщательно перемешиваем.
- В каждую тарталетку чайной ложкой выкладываем начинку и посыпаем сыром.
- Разогреваем духовку до 200 °С и отправляем бутерброды на 5-10 минут, потом украшаем.
Канапе с селёдкой
Классическое сочетание селёдки, лука, картошки и чёрного хлеба не оставит равнодушным любителей рыбы. Такая закуска готовится быстро и просто, отлично подходит под крепкие напитки.
Ингредиенты:
- Филе сельди — 100 г.
- Чёрный хлеб — 6-8 кусочков.
- Картофель — 1 шт.
- Майонез — 1 ст. л.
- Перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Режем лук мелкими кольцами.
- Нарезаем хлеб квадратиками или прямоугольниками.
- Картофель — дольками, чтобы подходил по размеру хлеба.
- Сельдь режем кусочками 1,5-2 см.
- На кусочек хлеба выкладываем немного майонеза, ломтик картофеля, лук. Присыпаем перцем и сверху выкладываем сельдь.
- Фиксируем шпажкой.
Рулет из крабовых палочек с плавленым сыром
Данная закуска подойдет любителям крабовых палочек. Рулеты получаются вкусными и достаточно сытными.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки — 10 шт.
- Сырки плавленые — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Майонез — 2 ст. л.
- Огурец.
Способ приготовления:
- Варим яйца до готовности 7 минут.
- Трём сыр в миску с белком яйца и чесноком.
- Добавляем майонез и перемешиваем массу.
- Огурец режем соломкой.
- Палочки разворачиваем и смазываем приготовленной начинкой, вкладываем ломтики огурца.
- Заворачиваем палочки обратно и оставляем в морозилке на 30 минут.
Рулет со свеклой и сельдью
Всегда хочется приготовить на Новый год что-то красивое, яркое и вкусное. Отлично сочетаются со свеклой сливочный сыр и селёдка.
Бисквит:
- Свекла отварная — 250 г.
- Яйца — 3 шт.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Крахмал — 80 г.
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — ½ ч. л.
Начинка:
- Сельдь солёная — 1 шт.
- Сливочный сыр — 300 г.
- Огурец солёный — 1 шт.
- Пучок укропа.
Приготовление:
- Сначала испечём бисквит для рулета.
- Одну варёную и очищенную свёклу трём на мелкой тёрке.
- 3 яйца разделяем на желток и белок. Белки вливаем в сухую миску, добавляем к тёртой свёкле масло и соль. Всё перемешиваем.
- В подготовленную смесь всыпаем крахмал и смешиваем.
- Отдельно взбиваем подготовленные белки. Как только они вспенились, всыпаем сахар и продолжаем дальше.
- В свекольную смесь добавляем белки и смешиваем ложкой. Тесто должно получиться воздушным.
- Перекладываем готовую смесь на пергаментную бумагу и формируем.
- Ставим в духовку, разогретую до 180 °С. Выпекаем 13-15 минут.
- Готовый бисквит перекладываем на доску и остужаем.
- Измельчаем укроп, огурец нарезаем мелкими кубиками.
- Берем сыр, добавляем к нему зелень и огурец и перемешиваем.
- Бисквит равномерно смазываем подготовленной смесью.
- Филе рыбы разрезаем вдоль на две части и кладём с одного подготовленного края.
- Сворачиваем рулет, заворачиваем в пищевую плёнку и ставим в холодильник на час.
- Готовый рулет достаём и разрезаем порционными кусками.
Итоги
Бутерброды на новогоднем столе смотрятся оригинально и красиво. Если приготовить их на Новый 2023 год по предложенным рецептам, все гости останутся сытыми и довольными. Для бутербродов не нужно отдельно ничего покупать — рецепты настолько просты, что их можно приготовить из продуктов, приобретенных для основных блюд.