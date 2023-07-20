Бутерброды на Новый год-2023: 15 простых и вкусных рецептов

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С чем приготовить бутерброды на Новый год — пошаговые рецепты с фото. Простые и вкусные бутерброды на праздничный стол — с икрой, с красной рыбой, со шпротами, рулеты, канапе, тарталетки

Оригинальным и весьма простым блюдом на Новый год 2023 будут бутерброды. Они просты в приготовлении, их можно подать как в холодном, так и в горячем виде.

Рецепт бутерброда со шпротами и соленым огурцом

В советское время бутерброды подавали на праздничный стол, сейчас их готовят и дома, и как перекус в дорогу. Большинство бутербродов готовятся из доступных ингредиентов и пользуются успехом, на праздничном столе к ним будет больше внимания, чем к горячим блюдам.

Ингредиенты:

  • Шпроты — 1 банка.
  • Хлеб — 10 ломтиков.
  • Солёные огурцы — 1-2 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Петрушка — 1 веточка.
  • Чеснок — 1 зубчик.

 Приготовление:

  1. Режем хлеб и сушим в духовке 5-7 минут.
  2. Режем огурцы.
  3. Рубим петрушку, чеснок прокручиваем в мясорубке, добавляем майонез и смешиваем.
  4. На готовый хлеб намазываем полученный соус.
  5. На каждый бутерброд кладём рыбку и ломтик огурца, украшаем зеленью.

Горячие бутерброды в духовке

От таких вкусных бутербродов на Новый год 2023 семья будет в восторге — сочная начинка на хрустящем батоне никого не оставит равнодушным. Все быстро и просто, рецепт приготовления не займёт много времени.

Ингредиенты:

  • Батон — 10 ломтиков.
  • Колбаса — 150 г.
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Сыр — 150 г.
  • Зелень.
  • Майонез — 2-3 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Колбасу или другой мясной продукт режем на кубики.
  2. Рубим сладкий перец (можно взять разных цветов для красоты).
  3. Помидоры режем небольшими кусочками.
  4. Сыр трём на крупной тёрке.
  5. Шинкуем зелень.
  6. Все смешиваем в салатнице, солим и перчим, добавляем 2-3 ст. л. майонеза и перемешиваем до однородной консистенции.
  7. Батон режем вдоль по вертикали.
  8. На каждый кусочек накладываем начинку.
  9. Отправляем в духовку, разогретую до 180 °С, на 10 минут.
  10. Достаем, посыпаем тертым сыром и ставим обратно на 2 минуты.

Бутерброды со сливочным сыром и помидорами

Самый известный вариант закуски, в приготовлении которого могут поучаствовать дети. Хлеб для закуски подходит чёрный.

 Ингредиенты:

  • Сливочный сыр — 280 г.
  • Вареные яйца — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Укроп — пару веточек.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Перец.
  • Чёрный хлеб.

Приготовление:

  1. Варёные яйца отделяем от белка и натираем с сыром на маленькой тёрке.
  2. Небольшую часть укропа нарезаем, очищаем чеснок и перемалываем в мясорубке.
  3. Заготовки перемешиваем до однородной массы, добавляем соль и перец.
  4. Полученной смесью промазываем хлеб.
  5. Накрываем сверху тонкими ломтиками помидора и украшаем свежей зеленью.

Мини-бутерброды с креветками

Любителям креветок обязательно понравится данный рецепт, вкусные бутерброды оценит вся семья. Блюдо довольно сытное, его следует приготовить на праздники.

Ингредиенты:

  • Креветки — 10 шт.
  • Багет — 10 ломтиков.
  • Творожный сыр — 140 г.
  • Перец болгарский — 30 г.
  • Укроп — 2-3 веточки.
  • Сливочное масло — 10 г.
  • Соль, перец по вкусу.
  • Цедра лимона.

Способ приготовления:

  1. Багет режем тонкими кружочками и подсушиваем на сухой сковороде с обеих сторон до легкой румяности.
  2. Перец крошим, добавляем в половину порции творожного сыра и тщательно перемешиваем.
  3. Укроп шинкуем и смешиваем со второй частью сыра.
  4. Измельчаем чеснок и выкладываем в сковороду, через несколько минут убираем и добавляем сливочное масло.
  5. Выкладываем креветки и жарим 2-3 минуты.
  6. На багет намазываем творожную массу и сверху выкладываем креветки.
  7. Украшаем натёртой цедрой лимона.

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Бутерброды с творожным сыром, лососем и авокадо

Бутерброды с красной рыбой хороши на Новый год или другие праздники. Для блюда подойдёт колбаса и другие разновидности копчёностей. Сочетание красной рыбы с авокадо дополняет укроп и творожный сыр.

Ингредиенты:

  • Свежий огурец — ½ шт.
  • Лимон — ½ шт.
  • Авокадо — ½ шт.
  • Слабосолёная рыба — 70 г.
  • Творожный сыр — 2 ст. л.
  • Хлеб — 4 куска.
  • Свежая зелень.
  • Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кусочки хлеба делим на две половинки и подсушиваем на сковороде с маслом.
  2. Свежий укроп нарезаем и добавляем к сыру.
  3. Авокадо разрезаем на половины, вынимаем мякоть и отправляем в чашу.
  4. Солим, перчим, измельчаем в блендере до однородной массы.
  5. Рыбу нарезаем на небольшие кусочки.
  6. Каждый ломтик хлеба промазываем получившейся массой из авокадо.
  7. Сверху кладём кусочек красной рыбы.

Тарталетки с красной икрой

Простая и оригинальная закуска для подачи гостям. Продукты хорошо сочетаются между собой, бутерброды получаются яркие и нежные на вкус.

Ингредиенты:

  • Икра красная — 40 г.
  • Тарталетки — 8 шт.
  • Творог — 150 гр.
  • Сметана — 30 гр.
  • Соль.
  • Перец чёрный молотый.
  • Петрушка.

Пошаговый рецепт с фото:

  1. Смешиваем сметану и творог в однородную массу и добавляем специи.
  2. Подготавливаем тарталетки.
  3. Наполняем кремом до краёв, кладём сверху икринки.
  4. Украшаем петрушкой.

Канапе с жареным сыром

Для приготовления канапе не потребуются большие знания и много времени. С минимумом затрат можно приготовить вкусные канапе на новогодний стол.

Ингредиенты:

  • Сыр твёрдый — 100 г.
  • Мармелад цветной — 100 г.
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Оливки — 100 г.
  • Шпажки для канапе.

Способ приготовления:  

  1. Режем сыр кубиками.
  2. Измельчаем лимон.
  3. Нарезаем мармелад так же, как сыр.
  4. На сыр кладем лимон, мармелад и оливки.
  5. Закрепляем шпажкой и складываем в плоскую тарелку.

Рецепт с салями и овощами

Закуска никого не оставит равнодушным при простой и красивой подаче блюда. Выбирайте те вкусы, которые по душе вашим знакомым и семье. Готовьте их заранее, а чтобы не испортились и не высохли, оставьте в холодном месте.

Ингредиенты:

  • Салями.
  • Сыр.
  • Чёрный хлеб.
  • Томаты среднего размера.
  • Огурец.
  • Маслины без косточек.

Способ приготовления:

  1. Берем хлеб и вырезаем кружочки.
  2. Помидоры промываем и нарезаем.
  3. Огурцы режем пополам, затем тонко вдоль.
  4. По очереди на кружочки хлеба кладем помидор и сыр.
  5. Кружок салями сворачиваем и кладем на сыр.
  6. Маслину вдеваем в шпажку и складываем тонкий ломтик огурца.

Аккуратно по очереди накалываем на шпажку заранее подготовленные продукты.

Рулет с морковью по-корейски и колбасой

Закуска яркая и вкусная, подойдёт как перекус на природе или на работу. Начинка разнообразна, в неё входит множество разных вкусов. Прекрасно сочетается с колбасой, огурцом и морковью.

Ингредиенты:

  • Лаваш — 1 шт.
  • Колбаса копчёная — 80 г.
  • Морковь по-корейски — 80 г.
  • Огурцы — 80 г.
  • Кетчуп — 2 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.

 Приготовление:

  1. Разворачиваем лаваш и смазываем соусами.
  2. Раскладываем колбасу произвольно.
  3. Огурец небольшими полосками добавляем на лаваш.
  4. Морковку распределяем по всей поверхности.
  5. Сворачиваем лаваш и отправляем в холодильник на 15-20 минут.
  6. Нарезаем на порции и подаём.

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Сырные шарики на новый год

Есть множество способов приготовить сырные шарики, они могут быть холодными и тёплыми. Можно пожарить на фритюре, масле, запечь в духовке и украсить любым способом.

Ингредиенты:

  • Твёрдый сыр — 250 г.
  • Яйца — 5 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика.
  • Майонез.
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Натираем на мелкой тёрке отварные яйца, чеснок и сыр.
  2. Добавляем душистый перец, майонез и перемешиваем до состояния плотной массы.
  3. Делим на пять частей полученную массу и перекладываем в разные миски.
  4. Крабовые палочки измельчаем на мелкой терке и смешиваем с майонезом.
  5. Формируем шарики смоченными руками и окунаем в посыпку.
  6. Выкладываем на отдельную тарелку.
  7. Огурец очищаем от кожицы, нарезаем кубиками и добавляем в основную сырную массу, формируем шарик с кусочком слабосолёной рыбы в середине и обваливаем в смеси чёрного и белого кунжута.
  8. Для третьего вида в сырную основу добавляем натертую морковь и перемешиваем. Формируем шарик и в середину кладем грецкий орех. Панируем в измельчённых орехах.
  9. Четвёртый вид — в сырную массу добавляем красную несолёную рыбу и лук и перемешиваем. Придаем форму.
  10. Последний вариант. В сыр добавляем вяленые помидоры и перемешиваем, в середину шарика вкладываем одну целую маслину и панируем в паприке.

Бутерброды-тигрята

Разлетаются с праздничного стола мгновенно — закуска лёгкая, вкусная, простая и интересная, с разным составом продуктов. Обязательно приготовьте на Новый год вашей семье.

Ингредиенты:

  • Яйца.
  • Грибы.
  • Репчатый лук.
  • Майонез.
  • Сок лимона.
  • Отварная морковь.
  • Чёрные оливки.
  • Зелень для украшения.

Как готовить:

  1. Моем шампиньоны и нарезаем на небольшие кусочки произвольно.
  2. Обжариваем грибы на сковороде на сильном огне.
  3. Лук всыпаем в ёмкость с грибами и ужариваем.
  4. Яйца разрезаем вдоль на две одинаковые части. Отделяем желтки от белков.
  5. Вилкой продавливаем желтки до однородной консистенции, добавляем майонез, сок лимона, горчицу, перец, грибы и смешиваем.
  6. Заполняем готовой начинкой белки.
  7. Натираем морковь. В оставшийся майонез добавляем чеснок и смазываем верх яиц.
  8. Морковь выкладываем на верхнюю часть и делаем шубку.
  9. Оливки нарезаем тонкими полосками, украшаем бутерброды и оформляем зеленью.

Тарталетки с курицей и грибами

Запечённые в духовке куриное филе, грибы, сыр и песочное тесто — идеальное сочетание. Основа при приготовлении становится нежной, впитывает в себя ароматы лука, приправ и пряностей.

Ингредиенты:

  • 200 г. куриного филе.
  • 300 г. грибов.
  • 2-3 ст. л. сливок или майонеза.
  • 90 г. твёрдого сыра.
  • 1 луковица.
  • Соль, перец.
  • Тарталетки 12 шт.

Приготовление:

  1. Куриное филе отвариваем до готовности в подсоленной воде, остужаем и нарезаем кубиком.
  2. Моем грибы, режем слайсами и обжариваем на сухой сковороде.
  3. Луковицу чистим и режем кубиком.
  4. Добавляем масло и лук в сковороду, тушим на среднем огне, периодически помешивая, добавив по вкусу соль и перец.
  5. В отдельной миске смешиваем курицу и грибы.
  6. Заправляем сметаной или майонезом, тщательно перемешиваем.
  7. В каждую тарталетку чайной ложкой выкладываем начинку и посыпаем сыром.
  8. Разогреваем духовку до 200 °С и отправляем бутерброды на 5-10 минут, потом украшаем.

Канапе с селёдкой

Классическое сочетание селёдки, лука, картошки и чёрного хлеба не оставит равнодушным любителей рыбы. Такая закуска готовится быстро и просто, отлично подходит под крепкие напитки.

Ингредиенты:

  • Филе сельди — 100 г.
  • Чёрный хлеб — 6-8 кусочков.
  • Картофель — 1 шт.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Режем лук мелкими кольцами.
  2. Нарезаем хлеб квадратиками или прямоугольниками.
  3. Картофель — дольками, чтобы подходил по размеру хлеба.
  4. Сельдь режем кусочками 1,5-2 см.
  5. На кусочек хлеба выкладываем немного майонеза, ломтик картофеля, лук. Присыпаем перцем и сверху выкладываем сельдь.
  6. Фиксируем шпажкой.

Рулет из крабовых палочек с плавленым сыром

Данная закуска подойдет любителям крабовых палочек. Рулеты получаются вкусными и достаточно сытными.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки — 10 шт.
  • Сырки плавленые — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Огурец.

Способ приготовления:

  1. Варим яйца до готовности 7 минут.
  2. Трём сыр в миску с белком яйца и чесноком.
  3. Добавляем майонез и перемешиваем массу.
  4. Огурец режем соломкой.
  5. Палочки разворачиваем и смазываем приготовленной начинкой, вкладываем ломтики огурца.
  6. Заворачиваем палочки обратно и оставляем в морозилке на 30 минут.

Рулет со свеклой и сельдью

Всегда хочется приготовить на Новый год что-то красивое, яркое и вкусное. Отлично сочетаются со свеклой сливочный сыр и селёдка.

Главное — хорошо закрутить рулет и подождать пропитки блюда.

Бисквит:

  • Свекла отварная — 250 г.
  • Яйца — 3 шт.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Крахмал — 80 г.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — ½ ч. л.

 Начинка:

  • Сельдь солёная — 1 шт.
  • Сливочный сыр — 300 г.
  • Огурец солёный — 1 шт.
  • Пучок укропа.

Приготовление:

  1. Сначала испечём бисквит для рулета.
  2. Одну варёную и очищенную свёклу трём на мелкой тёрке.
  3. 3 яйца разделяем на желток и белок. Белки вливаем в сухую миску, добавляем к тёртой свёкле масло и соль. Всё перемешиваем.
  4. В подготовленную смесь всыпаем крахмал и смешиваем.
  5. Отдельно взбиваем подготовленные белки. Как только они вспенились, всыпаем сахар и продолжаем дальше.
  6. В свекольную смесь добавляем белки и смешиваем ложкой. Тесто должно получиться воздушным.
  7. Перекладываем готовую смесь на пергаментную бумагу и формируем.
  8. Ставим в духовку, разогретую до 180 °С. Выпекаем 13-15 минут.
  9. Готовый бисквит перекладываем на доску и остужаем.
  10. Измельчаем укроп, огурец нарезаем мелкими кубиками.
  11. Берем сыр, добавляем к нему зелень и огурец и перемешиваем.
  12. Бисквит равномерно смазываем подготовленной смесью.
  13. Филе рыбы разрезаем вдоль на две части и кладём с одного подготовленного края.
  14. Сворачиваем рулет, заворачиваем в пищевую плёнку и ставим в холодильник на час.
  15. Готовый рулет достаём и разрезаем порционными кусками.

Итоги

Бутерброды на новогоднем столе смотрятся оригинально и красиво. Если приготовить их на Новый 2023 год по предложенным рецептам, все гости останутся сытыми и довольными. Для бутербродов не нужно отдельно ничего покупать — рецепты настолько просты, что их можно приготовить из продуктов, приобретенных для основных блюд.

Настя Ромашова

 

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