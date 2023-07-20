Бутерброды на Новый год-2023: 15 простых и вкусных рецептов

Оригинальным и весьма простым блюдом на Новый год 2023 будут бутерброды. Они просты в приготовлении, их можно подать как в холодном, так и в горячем виде.

Рецепт бутерброда со шпротами и соленым огурцом

В советское время бутерброды подавали на праздничный стол, сейчас их готовят и дома, и как перекус в дорогу. Большинство бутербродов готовятся из доступных ингредиентов и пользуются успехом, на праздничном столе к ним будет больше внимания, чем к горячим блюдам.

Ингредиенты:

Шпроты — 1 банка.

Хлеб — 10 ломтиков.

Солёные огурцы — 1-2 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Петрушка — 1 веточка.

Чеснок — 1 зубчик.

Приготовление:

Режем хлеб и сушим в духовке 5-7 минут. Режем огурцы. Рубим петрушку, чеснок прокручиваем в мясорубке, добавляем майонез и смешиваем. На готовый хлеб намазываем полученный соус. На каждый бутерброд кладём рыбку и ломтик огурца, украшаем зеленью.

Горячие бутерброды в духовке

От таких вкусных бутербродов на Новый год 2023 семья будет в восторге — сочная начинка на хрустящем батоне никого не оставит равнодушным. Все быстро и просто, рецепт приготовления не займёт много времени.

Ингредиенты:

Батон — 10 ломтиков.

Колбаса — 150 г.

Сладкий перец — 1 шт.

Сыр — 150 г.

Зелень.

Майонез — 2-3 ст. л.

Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Колбасу или другой мясной продукт режем на кубики. Рубим сладкий перец (можно взять разных цветов для красоты). Помидоры режем небольшими кусочками. Сыр трём на крупной тёрке. Шинкуем зелень. Все смешиваем в салатнице, солим и перчим, добавляем 2-3 ст. л. майонеза и перемешиваем до однородной консистенции. Батон режем вдоль по вертикали. На каждый кусочек накладываем начинку. Отправляем в духовку, разогретую до 180 °С, на 10 минут. Достаем, посыпаем тертым сыром и ставим обратно на 2 минуты.

Бутерброды со сливочным сыром и помидорами

Самый известный вариант закуски, в приготовлении которого могут поучаствовать дети. Хлеб для закуски подходит чёрный.

Ингредиенты:

Сливочный сыр — 280 г.

Вареные яйца — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Укроп — пару веточек.

Чеснок — 2 зубчика.

Перец.

Чёрный хлеб.

Приготовление:

Варёные яйца отделяем от белка и натираем с сыром на маленькой тёрке. Небольшую часть укропа нарезаем, очищаем чеснок и перемалываем в мясорубке. Заготовки перемешиваем до однородной массы, добавляем соль и перец. Полученной смесью промазываем хлеб. Накрываем сверху тонкими ломтиками помидора и украшаем свежей зеленью.

Мини-бутерброды с креветками

Любителям креветок обязательно понравится данный рецепт, вкусные бутерброды оценит вся семья. Блюдо довольно сытное, его следует приготовить на праздники.

Ингредиенты:

Креветки — 10 шт.

Багет — 10 ломтиков.

Творожный сыр — 140 г.

Перец болгарский — 30 г.

Укроп — 2-3 веточки.

Сливочное масло — 10 г.

Соль, перец по вкусу.

Цедра лимона.

Способ приготовления:

Багет режем тонкими кружочками и подсушиваем на сухой сковороде с обеих сторон до легкой румяности. Перец крошим, добавляем в половину порции творожного сыра и тщательно перемешиваем. Укроп шинкуем и смешиваем со второй частью сыра. Измельчаем чеснок и выкладываем в сковороду, через несколько минут убираем и добавляем сливочное масло. Выкладываем креветки и жарим 2-3 минуты. На багет намазываем творожную массу и сверху выкладываем креветки. Украшаем натёртой цедрой лимона.

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Бутерброды с творожным сыром, лососем и авокадо

Бутерброды с красной рыбой хороши на Новый год или другие праздники. Для блюда подойдёт колбаса и другие разновидности копчёностей. Сочетание красной рыбы с авокадо дополняет укроп и творожный сыр.

Ингредиенты:

Свежий огурец — ½ шт.

Лимон — ½ шт.

Авокадо — ½ шт.

Слабосолёная рыба — 70 г.

Творожный сыр — 2 ст. л.

Хлеб — 4 куска.

Свежая зелень.

Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Кусочки хлеба делим на две половинки и подсушиваем на сковороде с маслом. Свежий укроп нарезаем и добавляем к сыру. Авокадо разрезаем на половины, вынимаем мякоть и отправляем в чашу. Солим, перчим, измельчаем в блендере до однородной массы. Рыбу нарезаем на небольшие кусочки. Каждый ломтик хлеба промазываем получившейся массой из авокадо. Сверху кладём кусочек красной рыбы.

Тарталетки с красной икрой

Простая и оригинальная закуска для подачи гостям. Продукты хорошо сочетаются между собой, бутерброды получаются яркие и нежные на вкус.

Ингредиенты:

Икра красная — 40 г.

Тарталетки — 8 шт.

Творог — 150 гр.

Сметана — 30 гр.

Соль.

Перец чёрный молотый.

Петрушка.

Пошаговый рецепт с фото:

Смешиваем сметану и творог в однородную массу и добавляем специи. Подготавливаем тарталетки. Наполняем кремом до краёв, кладём сверху икринки. Украшаем петрушкой.

Канапе с жареным сыром

Для приготовления канапе не потребуются большие знания и много времени. С минимумом затрат можно приготовить вкусные канапе на новогодний стол.

Ингредиенты:

Сыр твёрдый — 100 г.

Мармелад цветной — 100 г.

Лимон — 0,5 шт.

Оливки — 100 г.

Шпажки для канапе.

Способ приготовления:

Режем сыр кубиками. Измельчаем лимон. Нарезаем мармелад так же, как сыр. На сыр кладем лимон, мармелад и оливки. Закрепляем шпажкой и складываем в плоскую тарелку.

Рецепт с салями и овощами

Закуска никого не оставит равнодушным при простой и красивой подаче блюда. Выбирайте те вкусы, которые по душе вашим знакомым и семье. Готовьте их заранее, а чтобы не испортились и не высохли, оставьте в холодном месте.

Ингредиенты:

Салями.

Сыр.

Чёрный хлеб.

Томаты среднего размера.

Огурец.

Маслины без косточек.

Способ приготовления:

Берем хлеб и вырезаем кружочки. Помидоры промываем и нарезаем. Огурцы режем пополам, затем тонко вдоль. По очереди на кружочки хлеба кладем помидор и сыр. Кружок салями сворачиваем и кладем на сыр. Маслину вдеваем в шпажку и складываем тонкий ломтик огурца.

Аккуратно по очереди накалываем на шпажку заранее подготовленные продукты.

Рулет с морковью по-корейски и колбасой

Закуска яркая и вкусная, подойдёт как перекус на природе или на работу. Начинка разнообразна, в неё входит множество разных вкусов. Прекрасно сочетается с колбасой, огурцом и морковью.

Ингредиенты:

Лаваш — 1 шт.

Колбаса копчёная — 80 г.

Морковь по-корейски — 80 г.

Огурцы — 80 г.

Кетчуп — 2 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Приготовление:

Разворачиваем лаваш и смазываем соусами. Раскладываем колбасу произвольно. Огурец небольшими полосками добавляем на лаваш. Морковку распределяем по всей поверхности. Сворачиваем лаваш и отправляем в холодильник на 15-20 минут. Нарезаем на порции и подаём.

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Сырные шарики на новый год

Есть множество способов приготовить сырные шарики, они могут быть холодными и тёплыми. Можно пожарить на фритюре, масле, запечь в духовке и украсить любым способом.

Ингредиенты:

Твёрдый сыр — 250 г.

Яйца — 5 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика.

Майонез.

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Натираем на мелкой тёрке отварные яйца, чеснок и сыр. Добавляем душистый перец, майонез и перемешиваем до состояния плотной массы. Делим на пять частей полученную массу и перекладываем в разные миски. Крабовые палочки измельчаем на мелкой терке и смешиваем с майонезом. Формируем шарики смоченными руками и окунаем в посыпку. Выкладываем на отдельную тарелку. Огурец очищаем от кожицы, нарезаем кубиками и добавляем в основную сырную массу, формируем шарик с кусочком слабосолёной рыбы в середине и обваливаем в смеси чёрного и белого кунжута. Для третьего вида в сырную основу добавляем натертую морковь и перемешиваем. Формируем шарик и в середину кладем грецкий орех. Панируем в измельчённых орехах. Четвёртый вид — в сырную массу добавляем красную несолёную рыбу и лук и перемешиваем. Придаем форму. Последний вариант. В сыр добавляем вяленые помидоры и перемешиваем, в середину шарика вкладываем одну целую маслину и панируем в паприке.

Бутерброды-тигрята

Разлетаются с праздничного стола мгновенно — закуска лёгкая, вкусная, простая и интересная, с разным составом продуктов. Обязательно приготовьте на Новый год вашей семье.

Ингредиенты:

Яйца.

Грибы.

Репчатый лук.

Майонез.

Сок лимона.

Отварная морковь.

Чёрные оливки.

Зелень для украшения.

Как готовить:

Моем шампиньоны и нарезаем на небольшие кусочки произвольно. Обжариваем грибы на сковороде на сильном огне. Лук всыпаем в ёмкость с грибами и ужариваем. Яйца разрезаем вдоль на две одинаковые части. Отделяем желтки от белков. Вилкой продавливаем желтки до однородной консистенции, добавляем майонез, сок лимона, горчицу, перец, грибы и смешиваем. Заполняем готовой начинкой белки. Натираем морковь. В оставшийся майонез добавляем чеснок и смазываем верх яиц. Морковь выкладываем на верхнюю часть и делаем шубку. Оливки нарезаем тонкими полосками, украшаем бутерброды и оформляем зеленью.

Тарталетки с курицей и грибами

Запечённые в духовке куриное филе, грибы, сыр и песочное тесто — идеальное сочетание. Основа при приготовлении становится нежной, впитывает в себя ароматы лука, приправ и пряностей.

Ингредиенты:

200 г. куриного филе.

300 г. грибов.

2-3 ст. л. сливок или майонеза.

90 г. твёрдого сыра.

1 луковица.

Соль, перец.

Тарталетки 12 шт.

Приготовление:

Куриное филе отвариваем до готовности в подсоленной воде, остужаем и нарезаем кубиком. Моем грибы, режем слайсами и обжариваем на сухой сковороде. Луковицу чистим и режем кубиком. Добавляем масло и лук в сковороду, тушим на среднем огне, периодически помешивая, добавив по вкусу соль и перец. В отдельной миске смешиваем курицу и грибы. Заправляем сметаной или майонезом, тщательно перемешиваем. В каждую тарталетку чайной ложкой выкладываем начинку и посыпаем сыром. Разогреваем духовку до 200 °С и отправляем бутерброды на 5-10 минут, потом украшаем.

Канапе с селёдкой

Классическое сочетание селёдки, лука, картошки и чёрного хлеба не оставит равнодушным любителей рыбы. Такая закуска готовится быстро и просто, отлично подходит под крепкие напитки.

Ингредиенты:

Филе сельди — 100 г.

Чёрный хлеб — 6-8 кусочков.

Картофель — 1 шт.

Майонез — 1 ст. л.

Перец по вкусу.

Способ приготовления:

Режем лук мелкими кольцами. Нарезаем хлеб квадратиками или прямоугольниками. Картофель — дольками, чтобы подходил по размеру хлеба. Сельдь режем кусочками 1,5-2 см. На кусочек хлеба выкладываем немного майонеза, ломтик картофеля, лук. Присыпаем перцем и сверху выкладываем сельдь. Фиксируем шпажкой.

Рулет из крабовых палочек с плавленым сыром

Данная закуска подойдет любителям крабовых палочек. Рулеты получаются вкусными и достаточно сытными.

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 10 шт.

Сырки плавленые — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Майонез — 2 ст. л.

Огурец.

Способ приготовления:

Варим яйца до готовности 7 минут. Трём сыр в миску с белком яйца и чесноком. Добавляем майонез и перемешиваем массу. Огурец режем соломкой. Палочки разворачиваем и смазываем приготовленной начинкой, вкладываем ломтики огурца. Заворачиваем палочки обратно и оставляем в морозилке на 30 минут.

Рулет со свеклой и сельдью

Всегда хочется приготовить на Новый год что-то красивое, яркое и вкусное. Отлично сочетаются со свеклой сливочный сыр и селёдка.

Главное — хорошо закрутить рулет и подождать пропитки блюда.

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Бисквит:

Свекла отварная — 250 г.

Яйца — 3 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

Крахмал — 80 г.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — ½ ч. л.

Начинка:

Сельдь солёная — 1 шт.

Сливочный сыр — 300 г.

Огурец солёный — 1 шт.

Пучок укропа.

Приготовление:

Сначала испечём бисквит для рулета. Одну варёную и очищенную свёклу трём на мелкой тёрке. 3 яйца разделяем на желток и белок. Белки вливаем в сухую миску, добавляем к тёртой свёкле масло и соль. Всё перемешиваем. В подготовленную смесь всыпаем крахмал и смешиваем. Отдельно взбиваем подготовленные белки. Как только они вспенились, всыпаем сахар и продолжаем дальше. В свекольную смесь добавляем белки и смешиваем ложкой. Тесто должно получиться воздушным. Перекладываем готовую смесь на пергаментную бумагу и формируем. Ставим в духовку, разогретую до 180 °С. Выпекаем 13-15 минут. Готовый бисквит перекладываем на доску и остужаем. Измельчаем укроп, огурец нарезаем мелкими кубиками. Берем сыр, добавляем к нему зелень и огурец и перемешиваем. Бисквит равномерно смазываем подготовленной смесью. Филе рыбы разрезаем вдоль на две части и кладём с одного подготовленного края. Сворачиваем рулет, заворачиваем в пищевую плёнку и ставим в холодильник на час. Готовый рулет достаём и разрезаем порционными кусками.

Итоги

Бутерброды на новогоднем столе смотрятся оригинально и красиво. Если приготовить их на Новый 2023 год по предложенным рецептам, все гости останутся сытыми и довольными. Для бутербродов не нужно отдельно ничего покупать — рецепты настолько просты, что их можно приготовить из продуктов, приобретенных для основных блюд.