Как заморозить шпинат на зиму в домашних условиях

Однолетнее травянистое растение шпинат, благодаря содержанию витаминов в составе, способствует поддержанию здоровья. Чтобы дольше наслаждаться полезной зеленью, рассмотрим, как заморозить продукт на зиму.

Подготовка

Ответ на вопрос, можно ли заморозить шпинат на зиму, однозначно положительный. Подготовка собранных листьев начинается с переборки — поврежденные экземпляры или со следами червоточин надо убрать. Годятся только молодые, свежие листочки насыщенного оттенка, не успевшие дать стрелки. Затем нужно удалить черешки и промыть от загрязнений и песка.

Предварительно можно замочить зелень на полчаса в холодной воде, а потом каждый листочек аккуратно промыть. Замораживать влажный материал, который не будет потом бланшироваться, нельзя. Соответственно, необходимо просушить листья шпината на бумажном полотенце.

Варианты заморозки

Существуют разные способы сохранения шпината. Заморозка позволяет сохранить зелень надолго. В зависимости от того, какие блюда в дальнейшем предполагается готовить, выбирают метод заморозки.

Заморозка цельных листочков

Простота — главное преимущество этого варианта. Последовательность действий:

Собрать в пучок промытые, обсушенные листья. Разложить на разделочной доске, предварительно застеленной пищевой пленкой, так, чтобы листья не соприкасались друг с другом. Отправить в морозилку на 3-4 часа в зависимости от выставленного температурного режима. По истечении заданного времени аккуратно вынуть, чтобы не нарушить целостность листочков, переложить в пластиковый контейнер и отправить обратно в морозильную камеру.

Зелень вынимать по мере надобности — ровно столько, сколько нужно для приготовления на один раз.

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Заморозка бланшированного шпината

Зелень в таком виде удобна тем, что она уже готова к использованию, остается просто разморозить ее. Порядок действий:

Полосками в 1 см нарезать подготовленную зелень. Буквально на полминуты опустить в кипяток. При этом произойдет изменение цвета, так и должно быть. Аккуратно вынуть, дать полностью стечь воде и остудить. Разложить шпинат по пакетам, предназначенным для заморозки, и отправить в морозильное отделение холодильника.

В отсеке для длительного хранения подвергшееся заморозке растение можно хранить определенное время.

Можно поступить несколько иначе: скомкать бланшированный шпинат в шарики, заготовки разложить на разделочную доску, заморозить до состояния затвердевания. Достать и разложить по пакетикам с застежкой или в контейнер, плотно закрывающийся крышкой.

У бланшированного замороженного шпината есть недостаток — часть питательных веществ будет утрачена в результате обработки.

Заморозка шпината в виде пюре

Для приготовления супов-пюре и соусов заготовка в таком виде придется кстати. За пару минут до готовности блюда в него добавляют зелень, которую даже не надо предварительно размораживать.

Как заморозить:

Подготовленный материал бланшировать полминуты. Переложить в чашу блендера и измельчить. Дополнительно пропустить через сито. Однородной массой наполнить формочки и убрать в морозилку.

Аналогичным образом можно заморозить пюрированную массу с добавлением сливочного масла. Единственное отличие — формы заполняют наполовину шпинатом, наполовину — размягченным в условиях комнатной температуры, но ни в коем случае не растопленным маслом.

Если при размораживании продукт станет чрезмерно густым, легко исправить ситуацию, разбавив травяную смесь небольшим количеством воды или бульона. Недостаток такого метода — в полной потере витаминов и полезных веществ.

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Заморозка измельченной зелени

Потратив немного времени на подготовку листьев шпината сейчас, хозяйки в какой-то мере сэкономят его потом. Минус в том, что часть питательных веществ, цвет и вкусовые качества пострадают. Тем не менее такой способ имеет право на существование, поэтому рассмотрим последовательность действий:

Любым удобным способом нарезаем хорошо промытые и просушенные шпинатные листья. Раскладываем по чистым емкостям. Отправляем в отделение быстрой заморозки, а потом перекладываем в морозилку, где заготовка будет храниться до определенного момента.

Повторная заморозка приводит к окончательной порче продукта, поэтому замораживать его необходимо небольшими порциями, в маленьких пакетиках.

Кубики льда со шпинатом

Чтобы помимо насыщенного цвета зелени, богатой витаминами, сохранить полезный сок, рекомендуется заморозить шпинат в кубиках льда. Для этого нужно:

Перебрать, промыть и просушить шпинат, измельчить по своему желанию. Распределить по формочкам, предназначенным для заготовки кубиков льда. Залить кипяченой водой так, чтобы вся зелень была полностью покрыта. Отправить формочки в морозилку.

По мере необходимости извлечь кубик льда со шпинатом и украсить им блюдо. Такую заготовку можно использовать в качестве косметического средства — например, для утреннего или вечернего умывания.

Срок хранения замороженного шпината

Если рассмотреть все способы заготовки шпината, вопрос, замораживают ли его на зиму, отпадает сам собой. Отдав предпочтение такому методу хранения, необходимо следить, чтобы в морозильной камере не было перепадов температурного режима. Доставать заготовку лишь в случае надобности и не перемещать туда-обратно.

Длительное нахождение зелени на этапе быстрой заморозки негативно сказывается на качестве. Продукт утрачивает большую часть полезных веществ. Недопустима и повторная заморозка.

При соблюдении несложных правил использовать замороженный шпинат для приготовления любимых блюд можно в течение года.

Лучший способ разморозки — переложить зелень в холодильник или оставить на время в условиях комнатной температуры.

Простые блюда из шпината

Для любителей блюд с добавлением зелени шпината есть простые в приготовлении и вкусные рецепты.

Овощной суп-пюре со шпинатом

Им можно утолить голод на обед и ужин. Блюдо идеально подходит вегетарианцам, соблюдающим пост и тем, кто придерживается диеты.

Ингредиенты:

шпинат — 200 г;

вода — 1 л;

растительное масло — 50 мл;

картофель — 5 клубней;

репчатый лук — 2 шт.;

чеснок — 6 зубчиков;

соль, черный перец — по вкусу;

укроп — 1 пучок.

Приготовление:

Измельчаем предварительно очищенный чеснок и луковицу, обжариваем в кастрюле на растопленном сливочном масле. Бланшируем 3 минуты в кипятке шпинат. Извлекаем, откидываем на дуршлаг, давая стечь воде. Листья выкладываем в чашу блендера и превращаем в пюре. Воду, в которой находились листья шпината, вливаем в луково-чесночную зажарку. Отправляем туда же нарезанный ломтиками или кубиками картофель, отвариваем до готовности. Всыпаем измельченный укроп, приправляем солью и перцем, доводим до кипения и на этом этапе добавляем шпинат, можно замороженный. Чрезмерно густую массу по необходимости разбавляем кипяченой водой и оставляем настояться на четверть часа под закрытой крышкой. Пробиваем блендером и разливаем готовое блюдо по тарелкам.

В качестве украшения порционно можно добавить ржаные сухарики и половинку отваренного вкрутую яйца.

Салат из шпината

Легкая, невероятно вкусная закуска придется по душе тем, кто любит что-то необычное и не прочь разнообразить повседневное меню. Даже в холодное время года мысленно можно перенестись в лето.

Ингредиенты:

масло сливочное — 1 ст. л.;

мелко нарезанный миндаль — ¾ стакана;

шпинат — 450 г;

сушеная клюква — 1 стакан;

семена кунжута — 2 ст. л.;

семена мака — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

репчатый лук — половина головки;

паприка — ¼ ст. л.

немного белого винного уксуса и столько же обычного;

растительное масло — по вкусу.

Приготовление:

Миндаль слегка поджариваем на сливочном масле. Паприку, кунжут, мак, сахар, мелко нарезанную половинку луковицы и паприку — соединяем вместе. Заправляем все двумя видами уксуса и растительным маслом, все перемешиваем. Сверху выкладываем шпинат, украшаем салат клюквой и жареным миндалем.

Сушеную клюкву и свежие листья шпината, можно заменить замороженными.

Смузи из шпината

Для любителей полезных и вкусных перекусов — легкий овощной десерт, утоляющий чувство голода и приводящий организм в тонус.

Ингредиенты:

мороженый шпинат — 100 г;

бананы и груши — по 2 шт.;

апельсины — 5-6 шт.;

сахар — 2 ст. л.

Приготовление:

Фрукты промываем, бананы и цитрусовые очищаем от кожуры. Закладываем все в чашу блендера вместе с предварительно размороженным шпинатом. По вкусу посыпаем сахаром, можно добавить чуточку соли. Прокручиваем десерт до однородного состояния. Переливаем в бокал и украшаем целым мятным листочком.

Сахарный песок можно заменить медом — так десерт станет полезнее.

Итоги

Заморозить шпинат на зиму в домашних условиях совсем несложно. Хозяйки сами решат, как лучше это сделать. Потратив минимум времени на заготовку, можно наслаждаться любимыми блюдами в течение всего холодного сезона.

Подготовка шпината к заморозке включает ряд простых действий: переборку, промывание и просушку. Заморозить зелень можно разными способами: цельными листьями, измельченными, в виде пюре и во льду. При правильном хранении листья шпината пролежат в морозильнике, не испортившись, от 9 месяцев до года.