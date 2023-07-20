Как правильно заготовить на зиму базилик

Для возможности лакомиться круглый год одной из самых пикантных пряностей предлагаем ознакомиться, как разнообразными способами заготовить фиолетовый базилик на зиму.

Сбор и подготовка базилика

Наиболее ароматные и витаминизированные листья базилика те, что не успели зацвести. Именно такие экземпляры лучше всего подходят для заготовки. Подготовка включает в себя ряд несложных действий:

Нужное количество сорванных листочков промыть. Переложить в дуршлаг, давая стечь лишней воде. Просушить на бумажном полотенце.

Все это необходимо в случае дальнейшей бланшировки и засолки.

Разные способы заготовки базилика

Сразу отметим, что манипуляции с сушкой базиликовых листьев, независимо от способа, необходимо производить быстро.

Сушка цельными листьями в духовке

Процедура выглядит следующим образом:

Подготовленное сырье раскладываем на противень, заранее застеленный пергаментной бумагой. Делаем это так, чтобы листочки не соприкасались друг с другом. Отправляем в разогретую до 40–45 °C духовку. Как только масса уменьшится в размере примерно вдвое, буквально на 3–5 минут увеличиваем нагрев духовки до 70 °C. Выключаем духовку, оставляем в ней базилик. После полного остывания засушенного сырья, раскладываем его по сухим стеклянным банкам, закрываем и убираем в прохладное место.

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Сушка пучками на нитке

Перед сушкой цельными пучками требуется точно такая же подготовка, как и в первом случае. Далее поступаем следующим образом: в пучки складываем стебли, чтобы листья не распались, фиксируем резинкой или перевязываем ниткой.

Можно поступить несколько иначе и нанизывать пучки на длинную нить, подвесить в хорошо проветриваемом помещении, где нет доступа к прямым солнечным лучам. Длительность процесса сушки составляет две недели. Снимать с нитки сырье можно тогда, когда листочки окончательно высохнут и станут ломкими.

Сушка в электросушилке

Процесс заготовки таким способом совершенно не сложен и выглядит следующим образом:

Подготовленные листочки базилика, промытые и просушенные на бумажном или хлопчатобумажном полотенце, раскладываем на поддоны тонким слоем. Сушим при температуре 35 °С в течение часа, далее меняем поддоны местами и продолжаем процесс.

Общая длительность сушки — примерно 4 часа. В течение этого времени необходимо ежечасно менять поддоны местами.

Заморозка свежего базилика

В сырье, подвергавшемся заморозке, дольше сохраняются все полезные вещества, поэтому не стоит игнорировать этот метод. Проводим ряд простых действий:

Подготавливаем базилик обычным образом — перебираем, оставляя только цельные листочки, промываем, просушиваем. Если на сырье останется влага, она превратится в лед, этого допускать не стоит. Поднос застилаем пищевой пленкой, раскладываем на нем листочки так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Отправляем в морозильную камеру на 3–4 часа. Затем достаем и перекладываем их в специальный контейнер для заморозки и герметично закрываем.

Достаем заготовку из морозильника по мере необходимости.

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Заморозка бланшированного базилика

После термической обработки листья теряют фиолетовый оттенок. Избежать такого рода неприятности и сохранить сырье в желаемом цвете можно. Для этого, вынув листья из кипятка, необходимо незамедлительно переложить их в холодную воду. Простая манипуляция не даст им провариться, что положительно скажется на цвете.

Полный цикл действий таков:

Отсортированные, промытые листочки откидываем на дуршлаг, давая стечь воде. Базилик небольшими порциями опускаем в кипяток и буквально через 15 секунд перекладываем в ледяную воду. Чтобы цвет сырья не поменялся, емкость с холодной водой ставим в непосредственной близости с кипятком. После полного остывания просушиваем заготовку на бумажном полотенце. Раскладываем на поднос, застеленный пищевой пленкой, и убираем в холодильник.

Через некоторое время достаем, раскладываем по контейнерам или специальным пакетам для заморозки и помещаем в морозильную камеру.

Засолка базилика

Отдавая предпочтение этому варианту заготовки сырья на зиму, будьте готовы к тому, что он требует достаточного количества времени. Подробнее о том, как засолить листья базилика:

Производим стандартную подготовку (перебираем, промываем, просушиваем) зелени. Рвем ее на кусочки в произвольном порядке. Если для измельчения использовать нож, то сырье окислится, что приведет к изменению вкусовых качеств. Дно хорошо промытой, стерилизованной банки засыпаем небольшим количеством соли, сверху выкладываем слой базилика. Таким образом чередуем ингредиенты, пока банка не заполнится до краев. Оставляем до тех пор, пока сырье не утрамбуется и не даст сок. Через определенный отрезок времени добавляем в банку слоями соль и базилик. И снова оставляем на несколько часов. Как только банка будет наполнена полностью, обильно пересыпаем листья солью. Закрываем крышкой и убираем на хранение в прохладное место.

Добавлять базилик, заготовленный таким образом, в блюда надо крайне осторожно, учитывая большое количество соли в составе.

Маринованный базилик

Заготовку, сделанную своими руками по этой рецептуре, можно смело добавлять в салаты, первые и вторые блюда в том виде, в котором она есть. Поступаем так:

Обрабатываем листья обычным образом. В закипевшую воду бросаем соль и перец, перемешиваем, доводим до кипения. Добавляем немного лимонной кислоты или свежевыжатого сока лимона. В банки закладываем лавровый лист, перец горошком и бланшированный (опущенный в кипяток на 15 секунд) базилик. Заливаем охлажденным кисло-сладким маринадом. Закупориваем крышками, убираем заготовку в прохладное место.

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Простые рецепты из базилика

Из базилика можно приготовить немало интересных и в то же время простых блюд. Предлагаем взять на заметку несколько рецептов.

Томатный суп из базилика

На основе простого овощного набора получаются очень легкие и вкусные первые блюда. По желанию можно варить их на любом бульоне с добавлением сливок или без них.

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

базилик — 1 пучок;

томатная паста и сметана — по 2 ст. л.;

кабачок — 1 шт.;

растительное масло — по вкусу;

вода — 2 л.

Приготовление:

Обжариваем в сотейнике нарезанный кубиками репчатый лук.

Туда же отправляем морковь, тушим овощи при умеренном нагреве 10 минут.

Тем временем промываем кабачок, если он молодой — не снимая кожицу, нарезаем его кусочками. И отправляем в сотейник к остальным овощам.

Очищаем, промываем, нарезаем кубиками картофель, выкладываем к овощам, все перемешиваем и заливаем нужным количеством воды.

В отдельной емкости смешиваем сметану, томатную пасту и немного воды.

Вареные овощи (на это уходит примерно четверть часа) пробиваем блендером.

Выливаем томатно-сметанную смесь, перемешиваем. Ждем, пока суп закипит, и выключаем.

Порционно в тарелку добавляем измельченный базилик.

По желанию суп можно дополнить сухариками собственного приготовления.

Соус с базиликом — классический рецепт

Жидкая приправа на основе специй повышает аппетит и дополняет разнообразные гарниры и основные блюда. Сейчас приготовим соус песто с базиликом.

Ингредиенты:

соль и черный молотый перец — по 1 ч. л.;

чеснок — 4 зубчика;

оливковое масло — 150 мл;

листья базилика — 300 г;

пармезан — 150 г;

кедровые орехи — 100 г.

Приготовление:

Очищенный, промытый чеснок измельчаем в блендере, отдельно от него аналогичным образом превращаем в пюре листья базилика. Добавляем орехи, соль, перец по вкусу и сыр пармезан, все вместе перекручиваем в блендере. В получившуюся ароматную массу добавляем растительное масло, все хорошенько перемешиваем.

Соус готов, он идеально подходит в качестве дополнения к мясным и рыбным блюдам.

Смузи с базиликом и сельдереем

Густой напиток на основе фруктов и ягод, измельченных в блендере, помогает быстро и эффективно справиться с чувством голода и на протяжении всего дня чувствовать себя бодрым и активным.

Ингредиенты:

яблоки зеленые — 2 шт.;

стебель сельдерея — 2–3 шт.;

шпинат — 50 г;

базилик — 15 г;

сироп топинамбура и лимонный сок — по 1 ст. л.;

вода — 150–180 мл.

Приготовление:

Из промытых яблок удаляем сердцевину, нарезаем кубиками. Промываем, обсушиваем в дуршлаге зелень. Все измельчаем и перетираем блендером до однородной консистенции.

Разливаем смузи по бокалам и по желанию украшаем листочком мяты.

Бутерброды с базиликом

Базилик добавляют в компоты, супы, горячие и холодные салаты, из него готовят соусы и даже кладут в бутерброды.

Ингредиенты:

фарш индейки — 450 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

соевый соус и оливковое масло — по 2 ст. л.;

базилик лимонный — 1 пучок;

молотый перец — 1/4 ч. л.;

булочки для бургеров — 5 шт.;

помидоры — 2 шт.;

сыр — 5 ломтиков;

майонез — 2 ст. л.

Приготовление:

Промываем листья базилика и овощи. Соевый соус, перец и пропущенный через пресс чеснок соединяем с готовым фаршем, все перемешиваем и формируем из него плоские кругляши, наподобие оладий. Обжариваем их с обеих сторон на оливковом масле. Румяные котлетки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира. Томаты нарезаем тонкими кружочками, сыр — ломтиками. На две половинки разрезаем булочки. Смазываем их майонезом, сверху выкладываем котлету, листья базилика, ломтик сыра, кружок томата и накрываем второй половинкой булочки.

Сытный и вкусный бутерброд готов.

Базилик добавляют в разнообразные блюда, поэтому стоит заготовить его впрок, выбрав для этого любой наиболее понравившийся способ, чтобы хватило на всю зиму. Это позволит питаться не только вкусно, но и полезно.

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