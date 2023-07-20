Как правильно заготовить укроп на зиму

Вариантов того, как заготовить зеленый укроп на зиму, существует множество. Кроме традиционной заморозки и сушки можно использовать другие проверенные рецепты, позволяющие получить к зимнему столу ароматную приправу.

Подготовка укропной зелени

Для заготовки используют уже сформировавшиеся стебли укропа с темно-зеленой окраской зелени до начала цветения.

Срезают надземную часть в дневное время после высыхания росы. Дома сырье перебирают. Убирают сухие фрагменты, толстые части стеблей.

Целесообразно приступать к переработке в день сбора укропа. Моют зелень под проточной водой. Затем рыхлым слоем раскладывают на махровое полотенце, хорошо впитывающее влагу.

Если удалось срезать чистую укропную зелень без следов пыли и загрязнений, мыть ее не рекомендуется. Такое сырье лучше хранится.

Способы заморозки укропа

Самой простой технологией, позволяющей быстро заготовить на зиму укроп в домашних условиях, считается заморозка. Применяют разные ее способы:

Зелень мелко шинкуют. Распределяют, уплотняя слои, по пластиковым контейнерам с крышкой. Устанавливают в морозильную камеру. Подготовленные укропные стебли с пышными листочками укладывают в пакет. Придавливают сверху ладонью, чтобы устранить воздух. Помещают в морозилку. Мелко нашинкованную зелень утрамбовывают в формочки для льда. Вливают воду и переставляют в морозилку. Когда кубики хорошо замерзнут, пересыпают их в один пакет. Разделяют зелень укропа на порции, рассчитывая их для одноразового использования при приготовлении блюд. Заворачивают каждый пучок в фольгу. Хранят в морозилке.

Укроп в масле

Получить великолепную ароматную приправу несложно, если применять технологию его заморозки с добавлением масла.

Порядок действий:

Свежие укропные стебельки перебирают, отрезают корешки. Укладывают зелень в дуршлаг и промывают под струей прохладной воды. Подсушивать ее не потребуется. Отрезают излишне толстые части стеблей. Укроп мелко нарезают, перекладывают в чашку и вливают растительное масло. Его потребуется такое количество, чтобы вся зелень пропиталась. Распределяют подготовленную зелень, плотно утрамбовывая ее, по силиконовым небольшим формочкам. Можно использовать контейнеры для замораживания льда, но кубики получаются мелкие. Добавляют в формочки немного остывшей кипяченой воды и устанавливают их в морозилку.

Замороженные с добавлением масла порционные брикеты сохраняют аромат и приятный зеленый оттенок укропа. Их после замерзания складывают в один пакет.

Со сливочным маслом

Такая порционная заготовка удобна в использовании. Ее сразу из морозильной камеры отправляют в готовящееся блюдо. Улучшение вкуса обеспечивает не только укроп, но и сливочное масло.

Порядок действий:

Потребуются только нежные веточки с сочной зеленью (100 г). Их обрывают с грубых стеблей, ополаскивают и подсушивают на салфетке. Сырье мелко шинкуют, раскладывают, приминая ложкой, в формы для льда. Заполняют их на 2/3 от объема. Натуральное сливочное масло (200 г) при среднем нагреве растапливают. После образования жидкой консистенции его немного остужают. Аккуратно заполняют формочки маслом до краев. Устанавливают в морозильную камеру.

Спустя несколько часов хорошо замерзшие брикеты аккуратно извлекают. Их удобнее хранить в пакете.

Сушка укропа

Выбирая, как правильно заготавливать укроп на зиму, стоит применить несложный способ сушки. Практикуют несколько вариантов проведения этой процедуры:

На открытом воздухе. Распределяют зелень тонким слоем на горизонтальной плоскости под навесом или на хорошо проветриваемом чердаке. Можно пучки развесить на шнуре. Сушка длится до 7 дней.

В микроволновке. Подготовленную обсохшую укропную зелень нарезают и раскладывают на плоской тарелке, застеленной бумажными салфетками. Слой делают тонким. Накрывают салфетками. Держат в микроволновке при полной мощности 3–4 минуты. Если за это время зелень не просохла, рассыпают ее на противень и оставляют на сутки на столе.

В духовке. Нашинкованный укроп равномерно раскладывают на сухой противень. Толщина слоя не превышает 2 см. Накрывают белой бумагой и помещают в духовой шкаф. При 40–50 °C держат сырье, приоткрыв дверцу, 2 часа. После этого нагрев увеличивают до 60–70 °C. Продолжают сушку еще 2–2,5 часа.

Хранят просушенный укроп в стеклянных емкостях с герметичной крышкой. Можно пересыпать его в плотный бумажный пакет. Его держат в сухой проветриваемой кладовке.

Рецепты заготовки укропа без заморозки

При желании несложно заготовить укроп на зиму без заморозки, применяя проверенные рецепты.

Засолка

Ароматная засоленная укропная трава становится пикантным дополнением к разнообразным блюдам.

Порядок действий:

Подготовленную измельченную укропную зелень (1 кг) помещают в глубокую миску. Всыпают поваренную соль (250 г). Перемешивают и приминают укроп толкушкой до появления сока. Раскладывают по небольшим стерильным баночкам, утрамбовывая каждый слой.

Держат под герметичной крышкой в холодильнике.

Маринование

Если заготавливаем укроп на зиму по технологии маринования, он сохраняет зеленый оттенок и приобретает пикантный кисло-сладкий вкус.

Порядок действий:

Порезанные сочные укропные стебли с пышной листвой (1 кг) раскладывают по стерильным баночкам. Воду (1 л) в эмалированной посуде доводят до закипания. Всыпают при активном перемешивании сахар с солью (по 2 ст. л.). После растворения всех кристалликов вливают столовый уксус (7%). Сразу маринад вливают в емкости с укропом. Банки стерилизуют в кипящей воде 25 минут. После этого их закатывают.

Заготовка с маслом

Вкусная зимняя укропная приправа позволит улучшить вкус мясных, картофельных, овощных блюд.

Порядок действий:

Мелко нашинкованный укроп (1 кг) распределяют без утрамбовки по стерильным банкам. Вливают постепенно рафинированное растительное масло (1 л). Аккуратно перемешивают содержимое, чтобы зелень равномерно пропиталась маслом. Плотно закрывают и помещают в холодильник.

Укропный соус

Пикантный соус, который готовят на основе укропной зелени, подают к рыбным блюдам, шашлыку. Можно улучшить вкус супа или сделать бутерброд.

Для этого рецепта подойдет и переросший укроп. Его используют со стеблями, убирая сухие, подгнившие, излишне грубые фрагменты.

Ингредиенты:

укроп — 200 г;

чесночные зубки — 8–10 шт.;

лимон;

оливковое масло — 100 мл;

мелкая соль — по вкусу.

Порядок действий:

Зелень нарезают, у переросшего укропа отдельно шинкуют оборванные веточки и стебли. Очищенный чеснок режут небольшими кусочками. Перекладывают чеснок с укропом в глубокую чашку. Натирают при помощи мелкой терки лимонную цедру, а затем отжимают из плода сок. Всыпают соль и вливают масло. После перемешивания ингредиенты перетирают блендером.

Полученную укропно-чесночную с лимонной ноткой массу следует хранить в небольших баночках под герметичной крышкой на протяжении 2–3 месяцев.

Итоги

Применяя различные домашние технологии, позволяющие длительное время сохранять неповторимый вкус укропа, можно обеспечить себя на зиму пикантной приправой. Важно не только грамотно приготовить зелень. Стоит также учитывать рекомендации по хранению заготовок.